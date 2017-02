Bonndorf Landfrauen in Feierlaune

Wittlekofer Verein besteht seit 25 Jahren. Vorstandsteam erinnert an die Anfänge und zeichnet Gründungsmitglieder aus.

Wittlekofen (ts) Der Landfrauenverein Wittlekofen feierte bei der Hauptversammlung sein 25-jähriges Bestehen. Das Vorstandsteam mit Karin Bartmann, Helga und Karola Morath erinnerte in einem kurzen Rückblick an die Gründungsversammlung am 11. Januar 1992 mit 37 Gründungsmitgliedern. Zu Vorsitzenden wurden bei der damaligen Zusammenkunft Inge Isele und Bärbel Nägele gewählt. Beide sind heute Ehrenvorsitzende des Vereins.

Schriftführerin Monika Intlekofer berichtete unter anderem über den Vortrag Unfallverhütung im Haushalt von Lothar Schmidt, die Teilnahme an der Bezirksversammlung in Weizen, die Bewirtung beim Laubentreff im Altenheim St. Laurentius, die Bildungsprogrammbesprechung, das Tagesseminar in Wellendingen mit dem Thema Aktiviere deine Kraft, die Einweihung der sanierten Stadthalle, einen Cocktailabend, das Referat von Mechthild Frey-Albert über Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung, die Teilnahme am Schlossfest zusammen mit dem Sportverein, die Frauenaktionswochen und den Vortrag über die Rauhnächte. Mit 15 Kindern wurden in der Frederickwoche Mäuse gebastelt und Kartoffelsuppe gekocht. Jeden Dienstag leitet Elke Adelbrecht Gymnastikstunden. Ausführlich gab Sabine Nägele über die Kassengeschäfte Auskunft. Die Frauen übergaben Lothar Schmidt eine Spende in Höhe von 200 Euro für die Bergwacht Wutach. Den einwandfreien Zustand der Kasse bestätigten Claudia Intlekofer und Erika Wiesmann.

Vorstandsmitglied Bartmann berichtete von einem großen Lob für die Landfrauen, die beim Jubiläum der Feuerwehr Wittlekofen die Dekoration des Festzeltes übernommen und viele Kuchen für die Kaffeestube gebacken hatten. Karola Morath nannte als nächste Termine am 3. März, die Bewirtung bei der BLHV-Landesversammlung in der Stadthalle, am 18. März, die Ausrichtung des Bezirkslandfrauentags zusammen mit dem Bonndorfer Verein mit Unterhaltungsprogramm wie Sketchen, einem Vortrag sowie Ehrungen. Sie freute sich, dass die Mitglieder des Sportvereins einen größeren Stand bauen, um das Platzangebot für die Arbeit bei der Bewirtung während des Schlossfestes zu verbessern. Rebecca Bartmann von den Landfrauen-Girls stellte die von ihr gestaltete Homepage vor. Zu sehen sind Bilder und zu lesen sind ein amüsantes Gedicht von Renate Vera Wagner über die heutige Landfrau, die Namen der Vorstandsmitglieder, das aktuelle Programm und die Chronik des Vereins. Außerdem will Rebecca Bartmann jeden Monat ein neues Lieblingsrezept mit guten Tipps zum Nachkochen vorstellen.

Ehrungen

Karin Bartmann und Helga Morath vom Vorstandsteam der Landfrauen Wittlekofen ehrten 23 Gründungsmitglieder für 25-jährige Zugehörigkeit: Margarete Kromer, Hedwig Rohrer, Anneliese Morath, Rosmarie Kromer, Irmgard Nägele, Lydia Sagmeister, Irmgard Morath, Anna Intlekofer, Elisabeth Steinmann, Inge Isele, Rosmarie Duttlinger, Rita Keck, Elfriede Schwarz, Anita Biehler, Erika Wiesmann, Cäcilia Bündert, Claudia Eichhorn, Barbara Nägele, Karola Eichhorn, Cornelia Burger, Karin Utz, Bärbel Kromer und Karola Morath.