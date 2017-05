Bonndorf Landfrauen Bonndorf haben einen reichhaltigen Terminkalender

Auf zahlreiche Veranstaltungen konnten die Landfrauen Bonndorf zurückblicken: Das Schlossfest mit Barbetrieb, das Herbstfest für Senioren oder der Jahresausflug nach St. Märgen und Elzach waren nur drei davon. Berta Hochschulte und Liselotte Löffler erhielten für ihr Engagement die Ehrenmitgliedschaft.

Bonndorf – Gemütlich bei Kaffee und Kuchen trafen sich die Bonndorfer Landfrauen, die inzwischen 95 Mitglieder zählen, zu ihrer Hauptversammlung. Was noch vor zwei Jahren auf wackeligen Füßen stand, zeigt sich jetzt als aktive, motivierte Frauengruppe, die Lust hat, gemeinsam etwas zu unternehmen und Spaß zu haben.

Eine besondere Freude war es der Vorsitzenden Lydia Güntert, zwei verdiente Landfrauen zu Ehrenmitgliedern zu ernennen. Diese Ehre wird nur Mitgliedern zuteil, die das Alter von 80 Jahren erreicht und großen Einsatz im Verein gezeigt haben. So erhielten Berta Hochschulte und Liselotte Löffler die Ehrenurkunde vom Landesverband überreichtt. Mechthild Frey-Albert als Vertreterin der Gemeinde dankte den emsigen Landfrauen für ihr Tun. Sie gab der Hoffnung Ausdruck, dass es weiterhin gut voran geht.

Schriftführerin Elke Gantert zählte eine lange Reihe von Unternehmungen und Aktionen auf. Darunter die alljährliche Teilnahme am Schlossfest mit Barbetrieb in einer Kellerbar sowie diverse Angebote für Senioren. So boten die Frauen im Paulinerheim ein Herbstfest für Senioren ab 60 Jahren an, bei dem unter anderem ein Vortrag von Günter Hany über die alten Straßen und Häuser von Bonndorf gehalten wurde. Die Veranstaltung „Winterzauber“ bot Senioren die Möglichkeit, die renovierte Stadthalle zu besichtigen. Außerdem organisierten die Landfrauen ein kleines Nachmittagsprogramm im Vorraum der Stadthalle. Am Weihnachtsmarkt betrieben einige Landfrauen eine Kuchenbar und den Bezirkstag der Landfrauen organisierten sie gemeinsam mit der Wittlekofer Gruppe. Diese Veranstaltung mit 250 Gästen aus dem Bezirk „Bonndorf im Schwarzwald“ war gelungen und man hatte laut Schriftführerin locker zusammengearbeitet.

Für ihre Mitglieder bot der Vorstand unter Leitung von Lydia und Bianca Güntert zahlreiche Veranstaltungen. So gab es einen Spielenachmittag und einen Jahresausflug nach St. Märgen und Elzach in eine Seifenmanufaktur, eine Goldschmiede und zum Schaubacken einer Schwarzwälder Kirschtorte in eine Bäckerei. Ein Häkelnachmittag fand ebenso statt wie ein Adventskaffee und ein Neujahrskegeln. An Ostern konnten Fensterbilder gebastelt werden und als neue Idee für die Mitglieder besuchten zahlreiche Frauen das Kaffee „Hochgenuss“ in Faulenfürst, was auf jeden Fall wiederholt werden soll. Neben diesen vielen Terminen traf sich der Vorstand zu zehn Sitzungen und als dauerhaftes Angebot können die Frauen jeden Mittwoch bei Roswitha Geiger Gymnastik machen.

Die Kasse durfte ein sattes Plus verbuchen, wie Anne Meier, Vertreterin von Kassiererin Andrea Morath berichtete. Vorsitzende Lydia Güntert freute sich sehr darüber, dass die Sparkasse Bonndorf eine stattliche Spende in Aussicht stellte, deren Verwendung noch diskutiert wird.

Für das laufende Jahr ist am 8. Juli wieder ein Tagesausflug geplant, der nach Kehl und in den Kaiserstuhl führt. Zum einen soll „Theo der Essigbauer“ besucht werden, zum anderen gibt es die Möglichkeit, ein Weinfest und eine Weinprobe in einem Winzerkeller mitzumachen. Ebenso geplant ist ein ganz besonderer Abend, an dem ein Lesedinner mit dem Wellendinger Autor Michael Thiez stattfinden wird.