Bonndorf Künstlerpotrait: Winfried Möhr stellt im Schwarzwaldhaus der Sinne aus

Der Bonndorfer Getränkehändler Winfried Möhr hat ein kreatives Hobby: Er malt bildgewaltige Gemälde auf gepressten Spanplatten, er selbst betrachtet sie als philosophische Werke. Einen Teil seiner Bilder stellt er ab 9. April im Schwarzwaldhaus der Sinne aus.

Bonndorf/Grafenhausen – Inspirierend sind die Bilder von Winfried Möhr, vielfältig und auf vielen Ebenen, obschon er den gesamten erlebten Raum auf eine Ebene bringen will. Schöne, makellose Gesichter tauchen auf, dämonische Wesen verstecken sich und Tiere entschlüpfen aus fast wirr scheinenden Verbindungen. Die sind vorgegeben durch die Struktur des Untergrunds: Spanplatten, aus natürlichem Ausgangsmaterial sind sie in Form gepresst, und setzen damit einen eigenen Kosmos fest. Ab 9. April stellt das Grafenhausener Schwarzwaldhaus der Sinne einige seiner Werke aus.

"Ich bin ein spontaner Maler", sagt Winfried Möhr. Das steht allerdings nicht im Gegensatz zu seiner Philosophie, die in die Bilder hineinfließt und die ihn zuweilen selbst zu überraschen scheint. "In jedem Bild steckt eine Geschichte, die jeder individuell entwickeln kann, Interpretationsmöglichkeiten gibt es genug", sagt er. Dabei verhehlt der Künstler nicht, dass es der Glaube ist, der ihn selbst leitet. Die Meinung anderer über seine Werke findet er dennoch hochspannend. "Oftmals finden die Betrachter etwas, das ich übersehen habe."

In seinem Brotberuf ist Winfried Möhr Getränkehändler in Bonndorf. "Das ist gut für mich, das erdet." Jahrzehnte lang hat er für die Familie und die Versorgung seiner drei Kinder, aber nicht zuletzt auch für sich selbst, komplett mit dem Malen aufgehört. Wer seine Bilder gesehen hat, aus jenen Jahren vorher, als Winfried Möhr noch ein junger Mann war, mag das kaum glauben. In dieser ersten Schaffensphase waren seine Bilder surrealistisch, wie von einem Salvador Dalí, natürlich mit einem dennoch ganz eigenen Stil. Warum nur hat ihn seinerzeit niemand entdeckt und "gehypt"?

Seine dritte Frau hat sich Jahrzehnte später in eben jenen Künstler verliebt. "Sie ist meine Muse", meinte damals ein glücklicher Ehemann Möhr, nachdem er dem innigen Wunsch seiner Frau entsprochen hat, Pinsel und Staffelei wieder auszupacken. Der leidenschaftlichen Malerei zum Opfer gefallen ist diese Beziehung inzwischen. "Ich habe mich wieder eingelassen auf die Geisteswelt, die ich brauche für Intuition und Ideen, aber auch auf die Schattengeister, die existentiell belasten."

In nunmehr wiederum zehn Jahren hat Winfried Möhr gut 20 großformatige farb- und formintensive, komplexe Werke geschaffen. Ein Bild von Winfried Möhr ist eigentlich immer ein ganzer Zyklus, auf jeden Fall mehr als nur ein Werk. Er, der in seinem Denken oft Raum und Zeit verlässt, der von seiner Mutter das "zweite Gesicht" geerbt hat, würde es wahrscheinlich eher Kosmos nennen. Die Rahmen, die er seinen Kosmen gibt, sind für sich bereits Kunstwerke, die einschränken, ins Bild fließen und praktisch immer auch einen Weg hinaus in die unendliche Weite freigeben. "Meine Bilder sind wie Pläne. Um Räume zu erwandern, benötigt man Raum und Zeit. Das Streben des Menschen ist aber, aus Raum und Zeit auszubrechen."

Alleine diese ständigen Ausbruchsversuche zeigten, wie unsinnig es sei, das Leben künstlich verlängern zu wollen. "Mit der Landung auf dem Mond, haben wir kein Rätsel gelöst, wir fügen nur ständig neue hinzu", meint Winfried Möhr. Dabei beschäftigt er sich freilich fortwährend mit solchen Fragen und gibt zu, dass für ihn das Malen vor allem ein Ventil sei. "Eigentlich bin ich eher Philosoph", sagt er und nimmt das gleich wieder ein Stückchen zurück. Dass jeder denke, biblischen Gleichnisse auslegen zu dürfen, wie er will, berge eine große Gefahr. "Wir Menschen dürfen das Maul nicht zu voll nehmen, wir hängen nämlich alle komplett in der Luft." Am "logischsten" sei für ihn die Liebe: "Das einzige, was zum ersprießlichen Zusammenleben führt, sind Liebe und Respekt, also die Quintessenz dessen, was Jesus gesagt hat."

Zur Person

Winfried Möhr, 70, ist Diplom Betriebswirt und hat zudem Pädagogik, Kunst und Philosophie studiert. Nach dem frühen Tod des Vaters hat gemeinsam mit der Mutter dessen Geschäft für Autokrane und Schwertransporte geführt und war unter anderem beruflich in Ägypten tätig. Seit 35 Jahren ist er auf der Gemarkung Bonndorf als Getränkehändler niedergelassen. Der Vater von drei Kindern war drei Mal verheiratet, die Kinder stammen aus zweiter Ehe mit einer Ägypterin.