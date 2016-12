Bonndorf/Wutach Krippenspiele und Gottesdienste in Bonndorf und Wutach

Katholische und evangelische Christen feiern Weihnachten in der Seelsorgeeinheit Bonndorf/Wutach und der Kirchengemeinde Bonndorf mit Gottesdiensten und Krippenspielen.

Katholische und evangelische Christen feiern den Heiligen Abend mit Gottesdiensten und Krippenspielen. Ein Krippenspiel wird in der Pfarrkirche "St. Gallus" in Ewattingen am Samstag, um 15 Uhr, aufgeführt. Musikalisch mitgestaltet wird es von der Bläserjugend des Musikvereines Ewattingen. In der Kirche Peter und Paul in Bonndorf gibt es um 16 Uhr ein Krippenspiel. Die evangelischen Christien in Bonndorf werden um 16.30 Uhr zum Familiengottesdienst mit Krippenspiel in die Pauluskirche eingeladen. Etwas früher als gewohnt gibt es die Familienandacht mit Krippenspiel (16.30 Uhr) in der Kirche in Wellendingen. Eine Wort-Gottes-Feier zum Heiligen Abend mit Krippenspiel gibt es um 17 Uhr in Dillendorf. Zur gleichen Zeit feiern die Christen in Gündelwangen eine Familienandacht, mitgestaltet von der Trachtenkapelle und der Kindertanzgruppe. Ebenfalls um 17 Uhr gibt es in der Kapelle in Ebnet eine Weihnachtsandacht zum Thema „Herbergssuche damals und heute“.

Um 18 Uhr beginnt die Messfeier zur Heiligen Nacht in Ewattingen, welche vom Kirchenchor mitgestaltet wird. Eine Christvesper feiern die evangelischen Christen mit einem feierlichen Gottesdienst mit Orgel- und Flötenbegleitung um 18 Uhr in der Pauluskirche. Um 22 Uhr gibt es in Bonndorf eine Messfeier in der Heiligen Nacht – mitgestaltet vom Kirchenchor und dem Bläserquintett der Stadtmusik.