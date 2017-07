Bonndorf Korrekte Erfrischung an heißen Tagen in Bonndorf

Was ist eine politisch korrekte Bezeichnung, was nicht? Bonndorfs Lokalchef Gerald Edinger macht sich Gedanken darüber, warum manchmal alles so kompliziert geworden ist.

Manchmal werde ich das Gefühl nicht los, dass gerade wir Deutschen uns mit Begriffen quälen. Was ist eigentlich politisch korrekt, womit setze ich mich ganz tief ins Fettnäpfchen. Das Fräulein haben wir ja bei uns abgeschafft, die korrekte Anrede ist Frau. Zuerst war das Fräulein für edle Damen reserviert, die die Absicht verfolgten, verheiratet zu werden, heißt es in einer Erläuterung des Begriffs. Nun gut, ich wurde noch zu einer Zeit erzogen, als mit "Fräulein" unverheiratete Frauen angesprochen wurden – auch meine Lehrerin und manchmal auch die Bedienung im Gasthaus. Was war daran eigentlich so schlimm? Gut, dass eine Putzfrau heute Raumpflegerin heißt, das ist völlig in Ordnung. Aber was zum Geier soll an einem Studenten anders sein als an einem Studierenden. Wir machen uns wirklich (zu) oft einen Koten ins Hirn, wir Deutschen. Wenn's um neue Bezeichnungen geht, sind wir erfinderisch aber meistens total unentspannt. Diese Woche habe ich in der Gemeinderatssitzung gelernt, dass die Entschädigung für Wahlhelfer korrekt „Erfrischungsgeld“ heißt. Ein origineller Begriff für eine Aufwandsentschädigung, der einen schmunzeln lässt – geht doch. Wer nach einem heißen Bundestagswahlkampf am Wahltag Stimmen zählt, soll entschädigt werden, keine Frage. Aber was sich der Gesetzgeber dabei gedacht hat, die Wahlvorstände und Wahlausschüsse jeweils mit 35 Euro, die übrigen Mitglieder jeweils 25 Euro „abzuspeisen“, wird wohl sein Geheimnis bleiben und das ist es schon wieder mit der Originalität vorbei. Oder haben die mit höheren Aufgaben mehr Erfrischung nötig? Das konnte wohl auch Bonndorfs Bürgermeister nicht einsehen und empfahl, alle Wahlhelfer gleich zu behandeln: 35 Euro für alle. Das ist mal ein klares Wort, mit dem jeder etwas anfangen kann und so erffrischen unkompliziert. Ich wünsche unseren Lesern in diesem Sinne ein erfrischendes Wochenende, vielleicht beim Dorffest in Dillendorf. Da gibt’s bestimmt eine „Hopfen Kaltschale“, oder oder ist "ein Bier" politisch auch korrekt?

