Bonndorf Kontroverse um Standort des Schmidt's Marktes in Bonndorf

Gegner wollen den Stadtgarten komplett erhalten. Befürworter erhoffen Aufwertung der Stadt durch größeren Markt. Der Gemeinderat entscheidet am 15. Mai.

Bonndorf – Die Positionen von Gemeinderäten und Bürgern scheinen klar: Die Befürworter der Neu- und Ausbaupläne für den Schmidt's Markt am jetzigen Standort der Bahnhofstraße bezogen in der Infoveranstaltung am Montagabend im Rathaus ebenso klar Stellung wie die Gegner. Die Kritiker wollen den Stadtgarten in seiner jetzigen Form und Größe erhalten, die Gegenseite sieht Chancen für eine positive Stadtentwicklung und eine Stärkung der noch vorhandenen Geschäfte. Der Gemeinderat entscheidet am Montag, 15. Mai, ob er für oder gegen die vorgelegten Pläne stimmt.

Welche Vorstellungen hat der Investor? Michael und Martin Schmidt stellten die Planungen den etwa 50 Bürgern im Sitzungssaal des Rathauses noch einmal vor. Um das Vorhaben umzusetzen, muss der Bonndorfer Hof, der bereits für mehrere Hunderttausend Euro erworben wurde, abgerissen und die Einfahrt in die Bahnhofstraße verlegt werden. Danach würde ein Verkaufszelt auf dem Parkplatz aufgebaut werden. Dann erfolgt der Abriss des bestehenden Gebäudes und der Neubau, die Bauzeit werde ein Jahr beanspruchen. Für die Erweiterung und die Anlieferung innerhalb des Gebäudes würde ein Stück Stadtgarten (420 Quadratmeter) benötigt, fünf Bäume müssen dafür gefällt werden. Der Markt rückt der Kapelle dann bis auf 20 Meter näher (bisher 35). Im neuen Markt gibt es einen gastronomischen Bereich mit 60 bis 100 Sitzplätzen. "Ziel ist, Gerichte kalt oder warm aus regionalen Produkten für einen guten Preis anzubieten", sagte Martin Schmidt. Einkaufen soll zum Erlebnis werden und damit eine Alternative zum Internet. Mehr Fläche werde auch für breitere Gänge und niedrigere Regale benötigt. Fisch, Obst und Gemüse sollen besser präsentiert werden. "Wir wollen ein für Bonndorf passendes Sortiment, aber die Geschäfte im Ort nicht kaputtmachen", betont Michael Schmidt. Im Non-Food-Bereich wolle man auf den Einzelhandel in der Stadt Rücksicht nehmen. Und er sagt klar: "Das ist eine Lösung, die an Ecken und Kanten stößt, ohne das Stück Stadtgarten geht es nicht. Es ist die teuerste Variante, aber es ist auch der richtige Standort für Bonndorf." Baubeginn könnte frühestens in zwei Jahren sein, falls der Gemeinderat zustimmt. Was sagt der Bürgermeister zu den Plänen? Die Entwicklung der Märkte in Bonndorf liegt Bürgermeister Michael Scharf sehr am Herzen. Und er machte schnell deutlich, dass er den Neubau des Schmidt's Marktes an der bisherigen Stelle und in seiner geplanten Dimension von maximal 2500 Quadratmetern Verkaufsfläche will. Es habe den Investor sogar dazu gedrängt, seine Pläne dort zu verwirklichen. Er komme sich nun aber wie der Zauberlehrling vor, der die Geister nicht mehr los wird, die er rief. Mit derartigem Widerstand aus der Bevölkerung habe er nicht gerechnet. Scharf hofft mit dem größeren Markt, dass die Bonndorfer zum Einkaufen nicht in andere Gemeinden fahren. "Ich möchte die Frequenzbringer am Ort halten. Ein Kaufkraftabfluss wäre das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann", machte er deutlich. Seine Argumente: "Wir wollen den Markt so groß, damit er nicht weggeht." Wenn er sich im Gewerbegebiet ansiedle, schade das den Geschäften in der Martinstraße. "Und ich möchte mit einem zu kleinen Markt nicht hinter das Angebot anderer Gemeinden zurückfallen." Scharf stellte auch klar heraus: "Der Gemeinderat muss entscheiden, was er will. Am 15. Mai gibt es nur ein Ja oder Nein." Wie argumentieren die Gegner? Einer der Kritiker ist Gemeinderat Gernot Geng (BL). Er und einige Bürger wollen den Stadtgarten unbedingt komplett erhalten. Geng warf dem Investor mangelnde Kompromissbereitschaft vor: "Den Bürgern geht es um den Stadtgarten und wir sind in einem Stadium, wo man kämpfen muss." Kritisch wird auch der Abriss des "Denkmals" Bonndorf Hofs gesehen, mit dem ein Stück Traditionsgastronomie sterben werde. Gibt es Alternativen zum jetzigen Standort? Bürgermeister Michael Scharf machte deutlich: "Wenn die Pläne abgelehnt werden, geht der Markt in das Gewerbegebiet raus." Pläne einer Ansiedlung des Schmidt's Marktes auf dem Studer-Areal scheiterten am Lärmgutachten, die Erweiterung zum Bahnhofsgelände zerschlugen sich, weil mit der Erbengemeinschaft Kreidler in mehreren Gesprächen keine Einigung erzielt werden konnte, sagte Michael Schmidt. Die jetzigen Pläne bezeichnet der Unternehmer als "ein Sammelsurium von Kompromissen". Der Unternehmer sieht keine Alternative zu den vorgelegten Plänen, es gehe auch um Finanzierbarkeit und Wirtschaftlichkeit des Projektes.

Meinungen von Befürwortern und Kritikern