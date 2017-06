Bonndorf König Fußball steht in Bonndorf gut da

Die Fußballabteilung des TuS kann einige sportliche Erfolge bei der zweiten und dritten Mannschaft vorweisen: Die Erste bewegt sich im guten Mittelfeld. Jugendarbeit ist bei allem das Kernstück der Abteilung.

Die Fußballabteilung des TuS Bonndorf ist mit Abstand die größte und damit auch die dominierende des Vereines mit dem Löwen im Wappen. Die zweite Mannschaft stand wegen des tagsdrauf folgenden Relegationsspiels zum Aufstieg in die Kreisliga A bei dieser Hauptversammlung im Mittelpunkt. Die Motivation war da. Dass es dann trotz des 2:1-Sieges über die SG Vöhrenbach für den Aufstieg wegen der nötigen Tordiffernz nicht reichte, war vor allem für die Mannschaft bitter.

Trainer Peter Fechtig hatte schon bei der Hauptversammlung bescheiden festgestellt: "Wir sind die zweite Mannschaft und damit die Reserve der ersten, das muss man berücksichtigen und es ist eine große Aufgabe, die wir auch als solche verstehen." Über die spannende Schlussphase der Runde für seine Mannen meinte er, dass schließlich jeder Zuschauer Eintritt zahle, entsprechend habe der auch Spannung verdient.

Sehr jung sei die Mannschaft, entsprechend schwankend die Leistungen. "Junge Leute gehen gerne Abends weg. Das soll auch so sein. Manchmal ist das aber ein Problem." Lobend äußerte sich Peter Fechtig zum Trainingsbesuch von 80 Prozent, den er bewusst nicht auseinanderdividiert hatte. "Wir sind ein Team", so seine Begründung.

Heiße Diskussionen hatte es im vergangene Jahr noch gegeben über die Einrichtung einer dritten Mannschaft bei den Aktiven. Der Erfolg gibt der Truppe nachträglich Recht. "Die Dritte ist die Zweite", konnte Trainer Joachim Thurau stolz über den Listenplatz verkünden. "Das ist ein super Haufen zusammen mit den Alten Herren!" Von zehn Spielen konnte die dritte Mannschaft des TuS sieben für sich entscheiden, zwei gingen unentschieden aus und eines haben sie verloren, bei einer fantastischen Tordifferenz von 45:6.

Einen riesigen Anteil an der Vereinsarbeit in der Fußballabteilung macht die Jugend aus, von der ebenfalls Joachim Thurau berichtete. Zwölf Mannschaften gehörten dem Verein an. Lediglich zwei (B-Juniorinnen und die A-Junioren) spielten in einer Spielgemeinschaft mit Grafenhausen, was hervorragend harmoniere. 158 Kinder und Jugendliche finden in dieser Abteilung ein sportliches Zuhause. 455 Tore wurden von allen Teams geschossen in der vergangenen Saison und 360 kassiert. Mit 64 gelben Karten, einer roten und zwei Zeitstrafen sei der Spielbetrieb als fair zu bezeichnen, freute sich Thurau.

Der Vorsitzende Norbert Plum selbst zeigte sich zufrieden mit dem Erfolg seiner Frauenmannschaft, die den sechsten Platz in der Tabelle belegten. "Der Trainingsbesuch könnte etwas besser sein. Das ist meine einzige Kritik. Was wäre drin gewesen, wenn der auch noch vorbildlich gewesen wäre?", fragte Norbert Plum rhetorisch. Um die künftige Entwicklung der Mannschaft ist ihm nicht bange. "Wir werden sehr positive Verstärkung aus der B-Jugend bekommen."

Weil der Trainer der TuS-Ersten (Nils Boll) als Lehrer mit seinen Schülern unterwegs war, übernahm den Jahresbericht Björn Schlageter. Man habe in der Saison 30 Liga und 14 Freundschaftsspiele bei 81 Trainingseinheiten bestritten. Elf Siege, zehn Unentschieden und neun Niederlagen bescherten der Löwen-Ersten einen neunten Tabellenplatz in der Bezirksliga. "Mit unserem Auftritt gegen Ende kann man nicht zufrieden sein", merkte Schlageter selbstkritisch über die Einstellung und die Laufbereitschaft an.

Nach einer ordentlichen Hinrunde sei mit dem schlechtesten Spiel in Fützen "der Lauf draußen gewesen. Das wollen und werden wir auch ändern." Beifall gab es für den Torschützenkönig Jannik Thurau, der in 15 Spielen zwölf Treffer erzielte.