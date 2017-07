Bonndorf Klasseprojekt in Bonndorf: Gemeinsam sind sie stark

Klasseprojekt in Bonndorf: Gemeinsam sind sie stark

SÜDKURIER Klasse-Projekt mit der Werkrealschule in Bonndorf. Schüler, Lehrer und Handwerker arbeiten Hand in Hand.

Bonndorf – Bewährtes fortführen und Neues wagen. Unter dieser Überschrift stand ein nicht alltägliches Projekt der Werkrealschule Bonndorf mit Handwerksbetrieben aus der Löwenstadt. Fast nebenbei wurde es zu einem Akt der Integration, bei dem geflüchtete Jugendliche aus der Migrationsklasse mit Schülern aus der Werkrealschule gemeinsam anpackten und sogar Freundschaften wurden geschlossen. Lehrerin Melanie Boll ergriff die Chance, und meldete sich beim SÜDKURIER Klasse-Projekt an.

Es wurde geplant, gegraben, gehämmert und gesägt. Heraus kam eine schmucke Informationstafel, die nun beim Wohnmobilstellplatz am Freibad in Bonndorf steht. Abends wird die Tafel sogar beleuchtet und damit jeder weiß, wo er sich gerade befindet, leuchtet beim Stadtort auf dem Ortsplan eine rote Lampe auf. Auf kleinen Infotäfelchen wird im Schaukasten dem Wohnmobilisten erklärt, welche Sehenswürdigkeiten es gibt und was er alles unternehmen kann.

"Ein tolles Projekt und ein tolles Ergebnis. Hier wurde wirklich Hand in Hand gearbeitet", freute sich Birgitta Stephan, Rektorin der Gund-, Förder- und Werkrealschule am Bildungszentrum. Tilman Frank, der Bürgermeister Michael Scharf vertrat, würdigte die die Aktion ebenfalls, konnte sich aber einen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen: "Jetzt wird eine Infotafel offiziell ihrer Bestimmung übergeben auf einem Wohnmobilstellplatz, der noch nicht offiziell eingeweiht wurde." Spontan sicherte er zu, dass die Stadt die Kosten für die kleine Eröffnungsfeier übernehmen werde.

Lehrerin Melanie Boll gab Erklärungen zur gemeinsamen Aktion Hand in Hand ins Handwerk: "Unser Ziel war die Integration, am besten wird das erreicht, wenn man gemeinsam arbeitet." Zwar lief zu Beginn nicht alles rund, doch die Schüler von Christopher Bäuerle, der die Migrationsklasse unterrichtet, und die Neuntklässler der Werkrealschule fanden immer besser zueinander. "Und nach sechs Tagen wurden Freundschaften geschlossen", sagte Melanie Boll. Sie bedankte sich bei den unterstützenden Handwerkern: Kromer-Bau, Holzhaus Bonndorf, Maler Thomas Hofmann, Blechner Karlheinz Rogg, Elektro Dietsche, Landschaftsgärtner Fischer Landschaftsbau, Schreinerei Geng und Sto. Petra Kaiser von der Touristinfo half den Schülern bei Erstellen des Konzepts, was auf die Infotafel sollte. Auch der Bauhof der Stadt hatte Schüler und Lehrer mit Rat und Tat unterstützt. "Ohne sie alle wären wir gar nichts", betonte Melanie Boll. Entstanden sei "eine wertige Tafel", die den Wohnmobilisten wertvolle Hinweise gibt.

Christopher Bäuerle erklärte, dass sich die Geflüchteten oft nicht vorstellen konnten, welcher Beruf sich hinter manchen Bezeichnungen versteckt. Er freute sich, dass bei der Zusammenarbeit mit den Handwerkern erste Kontakte geknüpft wurden und so mancher Jugendliche sich für einen Beruf interessierte. Einige "Schnupperpraktika" konnten sogar dabei vereinbart werden.

Eine originelle Idee präsentierten Schüler und Lehrer auf dem Platz. Aus dem Motto "Gemeinsam sind wir start – Schüler WRS 9a und WRS 9b" wurde den einzelnen Buchstaben Begriffe zugeordnet, wie zum Beispiel: Gemeinschaft, Miteinander, Integration, soziales Miteinader, Nationalitäten, Teamarbeit oder Respekt. Deutlich wurde dabei, dass alle Beteiligten die Zusammenarbeit viel Freude bereitet hatte.