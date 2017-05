Bonndorf Klares Ja zu Schmidt's-Markt-Plänen in Bonndorf

Gemeinderat Bonndorf stimmt Erweiterungsplänen bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung zu. Stadtgarten wird um 430 Quadratmeter kleiner.

Bonndorf – Das Votum des Gemeinderats fiel deutlich aus: 18 Mitglieder des Gremiums einschließlich Bürgermeister Michael Scharf stimmten für die Erweiterung des Schmidt’s Marktes in der Bahnhofstraße in der geplanten Größe auf rund 2400 Quadratmeter Verkaufsfläche. Inhalt der Abstimmung war auch, dass dafür 430 Quadratmeter des Stadtgartens an den Investor verkauft werden. Der Stimme enthalten hatte sich Karlheiz Rogg (BL), die einzige Gegenstimme kam von Gernot Geng (BL). Fünf Gemeinderäte fehlten bei der Sitzung entschuldigt. Im Zuschauerraum hatten Martin Schmidt, einer der Geschäftsführer des Familienunternehmens, und der Bonndorfer Marktleiter Andreas Dörnte als Beobachter Platz genommen.

Geng hatte zuvor eine mehrseitige Erklärung verlesen, in der er Bürgermeister Michael Scharf und sein Vorgehen hart kritisierte. „Das ist ein negatives Beispiel für parlamentarische Demokratie“, sagte er und warf dem Stadtoberhaupt vor, Druck mit der Aussage aufgebaut zu haben, dass die Pläne nur in der vorgestellten Variante und mit einer Abtretung eines Stück Stadtgartens am jetzigen Standort realisierbar sei oder der Umzug auf die grüne Wiese drohe. Auch habe er die Räte bei verschiedenen Abstimmungen im Vorfeld, zum Beispiel beim Abriss des Bonndorfs Hofes, dahingehend beschwichtigt, dass über die genauen Pläne des Marktes und wie viel Stadtgarten abgegeben werde, später noch diskutiert werden könne. „Aber der Bürgermeister wollte am Status Quo festhalten und brachte die grüne Wiese, als drohende Alternative ist Spiel.“

Damit sah Geng den Rat unter Druck gesetzt, das Entscheidungsrecht eingeschränkt und eine „sinnlose Scheindebatte“ eröffnet. „Demokratischer Stil sieht anders aus“, warf er dem Rathauschef vor. Er vermisste eine sachliche und konstruktive Argumentation. „In die Marktwirtschaft sollte sich die Politik nicht einmischen.“ Dabei verglich er die Größe der Stadthalle (1200 Quadratmeter) mit der geplanten Verkaufsfläche des Schmidt’s Marktes, die doppelt so groß werden soll. Geng schlug noch einmal eine abgespeckte Variante des Neubaus vor, ohne den Stadtgarten anzutasten.

Während Bürgermeister Scharf auf einen Kommentar zu den massiven Vorwürfen verzichtete, argumentierten einige Räte anders als Geng. Norbert Kromer (CDU) merkte an, dass in zwei Sitzungen lange über die Pläne diskutiert wurde. „Wenn wir jetzt darüber abstimmen, dann ist das demokratisch.“

Bruno Kalinasch (SPD) brachte noch einen anderen Aspekt ins Spiel: „Ein Discounter kommt bei der Rentabilität mit deutlich kleineren Flächen aus als ein Vollsortimenter wie die Schmidt’s Märkte.“ Er stellte die zentrale Versorgung der Bürger in den Blickpunkt: „Ein Markt an dieser Stelle, in dieser Größe, das gibt Impulse für die Stadt.“ Für ihn ein stimmiges Konzept mit einem Gebäude, das etwas darstellt. Im dann kleineren Stadtgarten sieht er kein Problem, schließlich blieben rund 2000 Quadratmeter übrig und die Kapelle sei dann mitten im Park.

Auch Max Nägele (CDU) war der Ansicht: „Wir haben 12 Monate genügend über dieses Projekt diskutiert, jetzt sollten wir abstimmen, um dem Investor auch Planungssicherheit zu geben.“

Bürgermeister Scharf hatte Eingangs noch einmal den Weg bis zum Tag der Entscheidung skizziert und dann den weitestgehenden Antrag zur Abstimmung vorgetragen. Für den jetzigen Standort wurde alles durchgeplant und durchgespielt was möglich ist. Jetzt stehe der Rat vor der Entscheidung, ob er die Erweiterung des Schmidt’s Marktes in der geplanten Ausprägung haben wolle oder nicht. „Wir haben bei der Entscheidungsfindung alle sehr ernst genommen“, stellte er fest.

Nach dem klaren Ja des Gremiums erläuterte Scharf die weiteren Schritte: Fertigung des Vorentwurfs für die Umbaumaßnahme der künftigen Ein- und Ausfahrt zur B 315 beim Bonndorfer Hof. Das muss das Regierungspräsidium genehmigen. Danach folgen die Offenlage und der Satzungsbeschluss.

Michael Schmidt von der Schmidt's Märkte GmbH zeigte sich im Gespräch mit dieser Zeitung "froh, dankbar und erleichtert" über die Abstimmung im Rat und dem überzeugenden Votum für die Erweiterungspläne: "Ich sehe im Moment nichts, was das Projekt noch stoppen könnte", sagte Schmidt. Einen Termin für den Baubeginn will er noch nicht nennen, das würde seinem Unternehmen zu viel Druck auferlegen.