Bonndorf Klänge voller Sehnsucht beim Konzert von Blusgrass Spirit in der Lauluskirche

Bluegrass Spirit spielen als krönender Abschluss des ökumenischen Pfarrfests in der evangelischen Paluskirche.

Als krönender Abschluss eines langen Tages erwies sich das Konzert der Band Bluegrass Spirit in der evangelischen Pauluskirche. Die zahlreichen Aktivitäten rund um das ökumenische Pfarrfest zu Ehren der beiden Apostel Petrus und Paulus schloss dieses Konzert würdevoll und ganz im Sinne der Ökumene ab.

Im vergangen Herbst feierten die vier sympathischen Musiker um Sten Kaiser aus Gündelwangen bei der Nacht der offenen Kirchentür ihr Debüt. Schon damals war klar: Diese Musiker müssen wiederkommen. Und so war es für die Veranstalter des Pfarrfestes keine Frage, dass so ein schöner und wichtiger Tag im Leben beider Pfarrgemeinden am stimmungsvollsten mit christlich Durchdrungenen, lebensfroh und manchmal auch melancholischen Bluegrass-Klängen seinen würdigen Abschluss finden sollte.

Die Musiker hatten diesen Termin noch frei und schon waren sie gebucht. Sie kamen auch gerne, wussten sie doch um ihre begeisternde Wirkung beim Bonndorfer Publikum. Armin Brand am Kontrabass, Markus Maier an Gitarre, Mandoline und Mundharmonika, Hansjörg Eiche am Banjo und Sten Kaiser an der Gitarre schufen dann auch einen stimmungsvollen Abend voller Geschichten, die das Leben schreibt. Diese Geschichten wussten sie immer wieder mit passenden Instumentalklängen zu illustrieren – oder war es vielleicht doch umgekehrt?

Plastischen Schilderungen, etwa einer rasanten Autofahrt von Lenzkirch nach Holzschlag, standen immer wieder philosophisch-theologische Gedanken gegenüber. Das Fazit des Liedes "You go to your Church and I to the mine" war ganz im Sinne der in Bonndorf gelebten Ökumene: "Was uns eint, ist stärker als das, was uns trennt", wie der Hauptmoderator des Abends, Markus Maier aus Efringen-Kirchen, in breitestem Wiesentäler Dialekt gut verständlich, mit Witz und Humor verkündete. Armin Brand aus derselben Ecke unseres schönen Ländles machte in seinen Ansagen wiederum Werbung für Gott und lud dazu ein, in den Stürmen des Lebens jederzeit auf Gottes Rettungsboot zu vertrauen.

Diesen schönen Gedanken griff Pfarrer Matthias Geib dann auch dankbar in seinen Dankesworten am Ende des Konzertes wieder auf. Alle Anwesenden konnten spüren, dass die Liebe Gottes hautnah erlebt werden konnte. Frisch und ungezwungen artikulierten die Musiker einen Song nach dem anderen und vor allem Sten Kaisers Geschichte von verlorener und wiedergefundener Liebe berührte unmittelbar mit Lagerfeuerromantik vor der endlosen Weite der Steppen in Kentucky. Es war absolut beeindruckend, welche Stimmungen ein Banjo, eine Gitarre, eine Mandoline und ein Kontrabass immer wieder zu initiieren wussten.

Wiederholt spürte das Publikum, dass wohl in jedem von uns eine tief sitzende Sehnsucht nach Freiheit, Sicherheit und Geborgenheit steckt. Genau diese Attribute vermittelt Bluegrass, der als Vorläufer der Country-Musik schon vor langer Zeit die Herzen der Menschen eroberte. Die Zeit verging kurzweilig wie im Fluge und nach eineinhalb Stunden ununterbrochener abwechslungsreichster Darbietung erklang der "Abschiedswalzer" wie der Abspann eines kindgerechten Wildwestfilms voller Sehnsucht und Hoffnung auf ein Wiedersehen.