Bonndorf Kirchenchor Bonndorf zieht positive Bilanz

Der Kirchenchor Bonndorf ist sehr aktiv: Die Zahl der Auftritte hat sich gegenüber Vorjahr verdoppelt. Bei der jüngsten Hauptversammlung wurden mehrere Sänger für guten Probenbesuch geehrt.

Bonndorf – Zur Hauptversammlung des Kirchenchores Bonndorf freute sich Vorsitzende Andrea Möhrle besonders, die beiden Pfarrer Eckart Kopp und Michael Hipp sowie Chorleiter Johannes Schanz begrüßen zu können. Pfarrer Kopp wünschte, dass der Chor noch lange zum Lobe Gottes und zur Freude der Menschen erklingt.

Schriftführerin Petra Gerner-Diedrich ließ ausführlich das vergangene Jahr Revue passieren. Mit zwölf Auftritten und zwei Marienandachten hätten sich die Auftritte gegenüber dem Vorjahr verdoppelt. Höhepunkt war die feierliche Umrahmung der drei österlichen Tage am Gründonnerstag, Karfreitag sowie in der Osternacht am Samstag. Traditionell singt der Chor im Gottesdienst am Sonntag nach der Hauptversammlung. Mesnerin Rita Schüle und Ingeborg Götz regten Andachten an, die mit Texten, Liedern und Orgelklängen in der katholischen Pfarrkirche für den Frieden veranstaltet wurden. Mit einer Marienandacht in der Kapelle des Altenheims St. Laurentius bereitete der Chor den Bewohnern eine große Freude. Beim Patrozinium sang der Chor die Turmbläsermesse und verteilte anschließend bei der weltlichen Feier im Paulinerheim die beliebte Nudelsuppe. Großen Spaß machte den Chormitgliedern ein Ausflug an den Bodensee.

Elisabeth Harder legte die Kassengeschäfte offen. Ihre vorbildliche Arbeit lobten Walter Schlozer und Rudi Böhler. Vorsitzende Möhrle dankte der Sängerschar für die zahlreichen Proben und Auftritte. Sie bedauerte, dass Andrea Löffler im Sommer aus privaten Gründen ausgeschieden ist. Gleichzeitig freute sie sich über den Neueintritt von Johannes Peter Jörgens. Im Chor sind momentan neun Sopran- und sieben Altsängerinnen sowie sechs Tenöre und vier Sänger im Bass aktiv. Gut kam an, die erste Probe im Monat früher zu beenden und für persönliche Gespräche zu nutzen. Präsente für guten Besuch bei 40 Probenterminen erhielten Johannes Schanz, Alexandra Maier, Rudi Böhler, Werner Wiggert, Gerlinde Knöpfle, Martin Albert, Leni Klingelhöfer, Monika Rogg, Mathilde Winterhalder, Hans-Peter Jung und Andrea Möhrle. Chorleiter Schanz freute sich auf das kommende Osterfest, zwei Marienandachten und das Patrozinium. Er wünschte sich, mit Werbung für den Chorgesang neue Mitglieder zu gewinnen. Pfarrer Kopp gab bekannt, dass das Kirchenpatrozinium St. Peter und Paul am 2. Juli gemeinsam mit den evangelischen Christen mit einem ökumenischen Gottesdienst gefeiert wird. Die beiden Chorleiter Johannes Schanz und Helga Schmidt wollen im Lutherjahr die musikalische Gestaltung vorbereiten. Die anschließende weltliche Feier ist im Foyer der Stadthalle geplant. Pfarrer Hipp lobte den Chor, der es mit harmonischen Klängen schafft, Saiten zu wecken, die mit Worten nicht möglich sind. Längere Diskussionen gab es zum Verlegen des Probetermins auf Mittwoch und ob die Singproben von zwei auf eineinhalb Stunden ohne Pause verkürzt werden sollen. Britta Adler regte einen Workshop zum Gewinn neuer Mitglieder an. Pfarrer Kopp gab den Beginn der Osternacht am Karsamstag, 15. April, um 20.30 Uhr bekannt.