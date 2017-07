Bonndorf Kindergarten Wunderfitz bei Sicherheitsprojekt der Polizei

Polizeipostenleiter Jochen Schäuble gab einige spannende Einblicke in seine nicht immer alltägliche Arbeit. Die Ausrüstung wie Pistole, Schlagstock und Handschellen faszinierte die Kleinen besonders.

"Wisst ihr denn, was die Polizei macht?", war eine der ersten Fragen, die der Bonndorfer Polizeipostenleiter, Jochen Schäuble, den Kindern des Kindergartens Wunderfitz in seinem Büro stellte. "Diebe fangen", kam die Antwort kollektiv von mehreren Kindern, die an diesem Morgen das Privileg hatten, gemeinsam mit ihrer Erzieherin, Franziska Staller und der Anerkennungspraktikantin Thea Schlatter einen Blick hinter die Kulissen zu werfen.

Anfänglich ging es um die weniger aufregenden Einsätze der Polizei. "Wenn ihr im Auto sitzt, müsst ihr auf den Kindersitz und angeschnallt sein", erklärte Jochen Schäuble. Treffe die Polizei Mama oder Papa nicht angeschnallt beim Fahren an, werde ein Bußgeld von 30 Euro fällig. Das freilich war eine Selbstverständlichkeit für die Kinder: "Ich habe noch eine Sitzerhöhung", meinte ein Mädchen und nach und nach erklärten alle Kinder, wie und wo sie bei den Eltern im Auto sitzen.

"Was wir hier machen ist Polizeivollzug", erläuterte Schäuble nicht nur einmal, womit er deutlich machen wollte, dass die Polizei nicht die Gesetze macht, sondern für deren Einhaltung sorgt. Viel Nützliches trage ein Polizist dafür am Körper. Und Schäuble zeigte an sich, was das alles ist: Natürlich die Pistole und Munition, aber auch ein Schlagstock, den er sogar auspackte und auf seine volle Länge drehte.

"Der ist nicht dafür da, den Menschen auf dem Kopf herumzuhauen. Der Kopf ist ein ganz sensibler Bereich", so Jochen Schäuble. Mit einem solchen Schlagstock könne man in Ernstsituationen vielmehr Leute auf Distanz halten und wegschieben. "Nur wenn Leute richtig aggressiv und bewaffnet sind, benutzen wir das auch einmal zum Schlagen."

Der Polizeipostenleiter beschreibt, wann im beschaulichen Bonndorf die meisten Konfliktsituationen entstünden: Wenn Menschen auf Festen zu viel Alkohol getrunken hätten, würden öfter Entgleisungen passieren, ab und an auch bei Nachbarstreitigkeiten, "da müssen wir manchmal eingreifen und den Streit schlichten".

Einmal sei er sogar kurz vor dem Schusswaffengebrauch gewesen, als er nämlich mit einer aufgeschlagen Glasflasche angegriffen wurde, erzählt der Hauptkommissar. "Glücklicherweise stand ein Kollege seitlich vom Angreifer und konnte ihm die Flasche aus der Hand treten." Schäubles Erleichterung, dass er die Pistole nicht einsetzen musste, ist heute noch zu spüren: "Man stellt sich immer vor, den Angreifer nur unschädlich zu machen, aber im Ernstfall geht alles sehr schnell."

In der Distanz von fünf bis zehn Metern sei der Einsatzbereich für die Schusswaffe, ein Messerträger aber bereits im Bereich von sieben Metern hochgefährlich. Aber die Kinder hören schon fast nicht mehr hin. Sie kennen das aus dem Fernsehen. "Meine Eltern schauen oft so Polizeifilme", heißt es aus einer Ecke und einige Kollegen nicken dazu. Viel interessanter ist, dass sie die Handschellen ausprobieren dürfen. "Die sind hart und schwer", sagt der fünf Jahre alte Patrick Rondeau, der sie schließlich als letzter in die Hand bekommt.

Mit dem Stempelkissen dürfen die Kindergartenkinder auf einem Blatt Papier ihre Fingerabdrücke hinterlassen. Was Spurensicherung und was eine DNA ist, erfahren sie. Schließlich geht es zum "fahrenden Büro", wie Jochen Schäuble den Polizeibus nennt. An dem Tisch im Inneren dürfen sich die Kinder niederlassen. Er zeigt das Blaulicht. Dem Kofferraum entnimmt er einen Spurensicherungskoffer.

Pinsel und Pulver zum Sichtbarmachen von Fingerabdrücken sind darin unter anderem verstaut, mit einem Klebefilm entnimmt Schäuble vom Pulli eines Kindes Faserspuren. Sogar in das Mikrofon dürfen die Kinder sprechen, sehr zur Verwunderung der Einkäufer im angrenzenden Discounter. Entsprechend amüsiert machen sich die Kinder auf den Rückweg in den Kindergarten.

Das Projekt

Vor dem Übergang der Ältesten in die Schule, hat der städtische Kindergarten Wunderfitz mit mehreren Aktionen eine Rundumschulung in dem Bereich Sicherheit angeboten: Eine Informationsveranstaltung für die Eltern war ebenso dabei, wie ein Fachmann der Verkehrswacht bei den Kindern, der einen Fußgängerführerschein abnahm. Mal- und Bastelarbeiten, ein Besuch der Polizei im Kindergarten stand für die jüngeren auf dem Programm und nun ein Besucher älteren Kinder im Polizeiposten Bonndorf. (gud)