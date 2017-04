Bonndorf Kinder entdecken Arbeitswelt bei Dunkermotoren und Hectronic

Im Rahmen des Projekts Technolino besuchen 14 Kinder im Vorschulalter von fünf bis sechs Jahren des Kindergartens Martinstraße mit ihren Erziehrinnen die Bonndorfer Firmen Dunkermotoren GmbH und Hectronic.

Bonndorf – Im Rahmen des Projekts Technolino besuchten 14 Kinder im Vorschulalter von fünf bis sechs Jahren des Kindergartens Martinstraße mit ihren Erziehrinnen Ulrike Stritt und Ann-Katrin Spengler die Bonndorfer Firmen Dunkermotoren GmbH und Hectronic. Sie wurden von den beiden Leitern für technische Ausbildung Andreas Koliska und Alexander Ebi begrüßt und sind mit Namensschildern in blau und rot ausgestattet worden. Für Kinder und Erzieherinnen war die Führung durch die Betriebe gleichermaßen interessant. Seit zwei Jahren besteht im Rahmen des Projekts eine Kooperation mit den Kindergärten Martinstraße und Obertal, bei dem die Kleinen Technik spielend entdecken können.

Am Dienstag vor Ostern besuchten vier Auszubildende den Kindergarten in der Martinstraße und führten gemeinsam mit den Kleinen einige Funktionen zum Thema Magnetismus durch. Dabei lernten die Kinder verschiedene Werkstoffe kennen und konnten ertasten, um welches Material es sich handelt und ob es sich warm oder kalt anfühlt. Anhand von Bildern waren Teile eines Motors, die zuvor ausgebaut wurden, zuzuordnen. Großen Spaß machte ihnen, ein Trikes- und Formel-Eins-Rennwagen-Modell in die Hand zu nehmen und das Material zu bestimmen. Sie konnten sehen, wie ein Solarflugzeugmodell, das während eines Praktikums gebaut wurde, sich bei Helligkeit dreht. In der Lehrwerkstatt bei Dunker war ein Schokoladenlager aus Plexiglas ein großer Anziehungspunkt, bei dem auf Tastendruck eine kleine, zuvor ausgesuchte Schokolade, herauskam. Bei einem Rundgang mit Leiter Koliska und den Auszubildenden Nicole Föhrenbach, Julian Werner und Philipp Hofmeier lernten die Kinder die verschiedenen Arbeitsabläufe kennen. Sie konnten zusehen, wie die Maschinen von Robotern bestückt wurden.

In der Firma Hectronic freute sich Ausbildungsleiter Ebi, die Kinderschar durch den Betrieb zu führen, alles zu zeigen und ihre Fragen zu beantworten. Er erklärte ihnen die Tankautomaten, und dass alles, was bei den Tankstellen an Technik eingebaut ist, von der Firma Hectronic entwickelt und hergestellt wurde. Sie durften an einer Automatenzapfsäule den Zapfschlauch anfassen und genau untersuchen.

Ausbildungsleiter Ebi erläuterte, dass bei der Firma Hectronic alles von Menschen und nicht von Robotern gebaut wird. Der Betrieb ist so in der Lage, die Geräte nach den Vorstellungen und Wünschen der Kunden anzufertigen. Ebi erklärte kindgerecht die einzelnen Funktionen. Die Kinderschar bewunderte Parkuhren aus früheren Zeiten, die heute nicht mehr gebaut werden. Eine besondere Freude machte den kleinen Technikfans das Ausdrucken eines eigenen Tickets und danach durch die geöffnete Schranke zu gehen. Außerdem konnten sie die Technik der heutigen Automaten bestaunen.

Nach den Besichtigungen hatte die Kinderschar Hunger und Durst. In der Kantine der Firma Dunker durften sie sich bei einem reichhaltigen Frühstück stärken und sind anschließend von den Ausbildungsleitern Koliska und Ebi verabschiedet worden.