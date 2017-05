Bonndorf Kinder des TuS Bonndorf beim Kinder-Wettbewerb in Eisenbach

Mit 19 Startern ging es für den TuS-Nachwuchs nach Eisenbach. Dort erreichten die Kinder dann den vierten Platz.

Bonndorf – Sehr gut hat es den Kindern des TuS Bonndorf bei den Kinder-Leichtathletikwettkämpfen in Eisenbach gefallen. Auf der sanierten Sportanlage fanden die zweiten Wettkämpfe für Kinder unter zwölf Jahren statt. Bei gutem Wettkampfwetter, trocken und nicht zu warm, war es für Teilnehmer, Trainer und Betreur eine Freude, die gut durchorganisierten Wettkämpfe zu beobachten und daran teilzunehmen. Auch in Eisenbach war das Organisationsteam sehr kreativ in der Auswahl der Spiele und deren Namensgebung. Vom Landesverband gibt es eine Norm, die empfohlen wird, jedoch kann in den Disziplinen variiert werden und bei der Namengebung ist fast alles erlaubt. So gab es den „Känguru“-Zonenweitsprung, den „Anakonda“-Zonenweitwurf (Reifenwurf), den „Gepard“-Hindernissprint, den „Erdmännchen“-Sprung in die Höhe und die „Tausendfüßler“-Hindernisstaffel.

Mit 19 Kindern waren die Bonndorfer hinter Neustadt, die Mannschaft, mit den meisten teilnehmenden Kindern aus dem Leichtathletikkreis. Für die Leichtathletik-Abteilung des TuS Bonndorf waren in Eisenbach am Start; U 12: Sabine Hilpert, Jule Thiele, Emma Tröndle, Lars Weishaar, Amelie Duttlinger, Ingo Kehl, Anastasia Färber. U 10: Grayson Litau, Tara Tröndle, Sophie Tröndle, Noah Merz, Silas Kehl, Marie Dörnte, Lars Hilpert, Jona Blatter. U 8: Simon Frey, Mike Hilpert, Lennart Bader, Joleen Haaga, Dominik Becker.

Die Mannschaftsergebnisse konnten sich für die Teams aus der Löwenstadt mit jeweils vierten Plätzen sehen lassen. Bei der U 12 kamen die Kinder auf 403 Punkte, die U 10 holte 364 Punkte und die U 8 kam auf glatte 300 Punkte.

In Eisenbach fanden die bisher letzten Wettkämpfe in der Kinderleichtathletik in den Monaten Mai und Juni im Leichtathletikkreis Neustadt statt. Den nächsten Wettkampf für die Kinderleichtathletik gibt es am Sonntag, 16. Juli im Rahmen der offiziellen Eröffnung der Bonndorfer Sportanlage im Waldstadion. Bei diesem Wettkampf in Bonndorf haben sich die Organisatoren der Kila, so ist die Abkürzung für die Kinderleichtathletik, folgende Namen für die Wettbewerbe ausgedacht: die "Über alle Berge‘‘ Hindernis-Sprintstaffel, den „Hoch wie weit“ Hoch-Weitsprung, den „Weitwurf“, Schlagwurf aus dem Stand und für die U 10: den „Biathlon“ Teambiathlon, „Weitsprung“ Weitsprungstaffel und „In drei Schritten zum Ziel“ Schlagwurf mit drei Meter Anlauf.