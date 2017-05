Bonndorf Katholische Frauengemeinschaft Bonndorf ist seit 100 Jahren für die Menschen da

Beim Festgottesdienst in Pfarrkirche St. Peter und Paul mit anschließender Feier blickten die zahlreichen Anwesenden auf eine bewegende Geschichte der Kfd zurück. Vorsitzende Rita Schüle sieht die Gründung als wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur Gleichberechtigung.

Bonndorf – Mit einem Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Peter und Paul und anschließender Feier im Paulinerheim beging die Katholische Frauengemeinschaft Bonndorf ihr 100-jähriges Bestehen. Pfarrer Michael Hipp zelebrierte die Messfeier und sagte: „Wir haben Grund zum feiern, unser Leben sei ein Fest“. Präses Pfarrer Eckart Kopp rief in seiner Predigt in Erinnerung, dass Frauen vor dem Ersten Weltkrieg zusammenfanden, um sich in der Kfd zu engagieren und für andere da zu sein. Viele Themen stehen heute das ganze Jahr über auf ihrem Plan, für den Nächsten, aber auch für sich selbst. Den Wermutstropfen, dass es mit dem Nachwuchs schwierig ist, teilten sie mit anderen Frauengemeinschaften. Es ist eine Tatsache, dass sie gemeinsam miteinander älter geworden sind. Der Präses gab der Gemeinschaft als Kompliment den alttestamentarischen Vers mit: „Graues Haar ist eine prächtige Krone auf dem Weg der Gerechtigkeit, findet man sie. Der Ruhm der Jugend ist ihre Kraft, die Zier des Alters, das graue Haar“.

Vorsitzende Rita Schüle erinnerte in ihrem Festvortrag an die letzten 100 Jahre und zeichnete ein Bild der Frauen, die in dieser Zeit viele Aufgaben übernehmen mussten. Aus heutiger Sicht war es der Durchbruch, gleichberechtigt neben den Männern zu stehen und endlich Zeit für das Teilen von Rechten und Pflichten. Die Familien hätten heute diesen Zustand erreicht und der Staat akzeptiere und würdige die Stellung der Frau. Die katholische Kirche sei noch etwas schwerfällig in dieser Richtung. Die Vorsitzende war aber überzeugt, dass sich etwas bewegt. Ein Blick in die Geschichte zeige, dass Männer sich zum gemeinsamen Hobby treffen.

Die Frauenvereinigungen gingen einen Schritt weiter. Sie geben ihre Erfahrungen weiter und verwenden sie für vielfältige Aufgaben. Ein ebenso wichtiger Grund sei das Helfen, denn Frauen hätten eine besondere Gnade. Sie bringen viel Kraft und Stärke mit, um Schwächeren zu helfen. Wie damals will die Frauengemeinschaft auch heute die Funktionen wahrnehmen. Vorsitzende Schüle dankte allen, die bis heute aktiv sind. Stellvertretend für die zahlreichen fleißigen Helferinnen ehrte sie Josefine Dreher und Frieda Robold, die seit vielen Jahren die Regie für die Mittwochnachmittage übernehmen und sich um zahlreiche Dinge der Gemeinschaft kümmern. Margret Harder dankte Vorsitzender Schüle und sagte: „Wie gut, dass es dich gibt“.

Bürgermeisterstellvertreterin Mechthild Frey-Albert überbrachte die Glückwünsche und den Dank der Stadt Bonndorf und von Bürgermeister Michael Scharf. Sie gratulierte zum Jubiläum und bemerkte, dass die Frauen als Beispiel für gelebten Glauben stehen und das gesellschaftliche Leben mitgestalten. Überall leisten starke Frauen in den verschiedensten Lebenssituationen wichtige Arbeit. Die Bürgermeisterstellvertreterin lobte das breite Engagement der Gemeinschaft. Sie wünschte für die Zukunft weiterhin Beherztheit, und dass sie durch das Älterwerden den Mut nicht verlieren, denn es gebe den CLUB, die Jugendabteilung der Kfd. Grußworte sprachen die geistliche Begleiterin im Dekanat, Monika Eckert, die auch die Grüße der Dekanatsvorsitzenden Birgit Widmer überbrachte, Pfarrerin Ina Geib für die evangelischen Kirchengemeinde, Dieter Köpfler für die Sparkasse Bonndorf-Stühlingen und Pfarrgemeinderatsvorsitzender Marco Johner. Für viel Heiterkeit sorgten zwei Lieder mit amüsanten Texten über die Frauengemeinschaft. Die musikalische Begleitung der Jubiläumsfeier hatte Johannes Schanz am Flügel übernommen.