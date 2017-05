Bonndorf Kabarettistisches Schauspiel über Demenz

Die beiden Vollblutschauspieler Uwe Spille und Britta Dumke-Martin spielen Dementieren zwecklos, ein kabarettistisches Schauspiel um ein schwieriges Thema im Paulinerheim in Bonndorf.

Bonndorf – "Wir sollten leben, bevor wir tot sind, – dementieren zwecklos." Mit diesem Satz haben die beiden Darsteller Uwe Spille und Britta Dumke-Martin ihr Publikum im Paulinerheim entlassen. Die gut 70 Zuschauer konnten nach 90 Minuten "kabarettistischem Schauspiel" viel mitnehmen zum Thema Demenz, aber vor allem auch über den Umgang mit jeglichem menschlichem Leben. Der Dank kam mit lang anhaltendem Applaus.

Eingeladen hat die Allianz der beiden örtlichen christlichen Kirchen, die Caritas Hochrhein und die Stadt im Rahmen der Themenwoche "Graue Haare – Buntes Leben", die die Erzdiözese Freiburg ausgerufen hatte. Wie vor 50 Jahren die Oma halt "alt und etwas komisch wird" zeigen die beiden Schauspieler szenisch, ebenso wie Vater und Tochter im Jetzt und Heute damit umgehen könnten, wenn die Oma nämlich im Altenheim ist, wo heute 82 Prozent der Senioren sterben würden. Moderierend stellen sie dar, wie die Menschen in der Türkei das nennen: "Das Gehirn ist ins Wackeln geraten." Und das kabarettistische Stückchen folgt: "Da kenne ich andere in der Türkei, deren Gehirn ins Wackeln geraten ist."

Im Mittelpunkt des Bühnenstücks standen Heinz und Irene, das auch nach Jahrzehnten noch liebende Ehepaar, Eltern zweier erwachsener Kinder. Immer öfter auftretende, zunächst kleine Wortfindungsstörungen beunruhigen die zeitlebens vielseitig interessierte, intellektuell und auch esoterisch angehauchte Irene. "Es ist wie wenn die Wörter durch eine Sieb fallen", beschreibt Irene, geht zum Arzt und kommt wieder mit der befürchteten Diagnose.

"Ich finde es beruhigend, dass Du von selbst auf die Idee gekommen bist, zum Arzt zu gehen, das heißt doch, dass Du noch nicht ganz verblödet bist", meint flapsig ihr Heinz. Stück für Stück begleitet er sie in das Vergessen, indem er ihr sich veränderndes Sein gelassen hinnimmt. "Wie kann ich so etwas vergessen", fragt sie noch verzweifelt, als sie sich nicht an das Telefonat mit der Tochter erinnert und entspannt mit der Erkenntnis: "Es ist schön, dass ich bei Dir in aller Ruhe den Verstand verlieren kann." Groovend nimmt er die Gattin in den Arm und erinnert sie singend an ihr gemeinsames Beatles-Hochzeitslied "When I'm Sixty-Four".

Diese Mischung aus Liebe und Achtsamkeit, mahnen die beiden Darsteller auch in vielen Passagen an, die mehr Vortrag als Kabarett sind. Die Zuschauer erfahren sowohl einiges über die Geschichte der ersten Entdeckung verschiedener Demenzformen als auch über die mäßigen Forschungserfolge der Pharmaindustrie.

Über die israelische Methode zur Behandlung, nämlich schlicht mit Cannabis, wird in dem Stück informiert. Die sei zwar wirksam aber von eben jener Industrie nicht erwünscht. Und so weitet sich die Frage nach der Ethik aus, die in der allgemeinen Tendenz in westlichen Industriegesellschaften liegt, in das Leben einzugreifen.

Etwa über pränatale Untersuchungen von möglichen Behinderungen, die ein Ungeborenes mit auf die Welt bringen könnte, was in neun von zehn Fällen tatsächlich zur Abtreibung führe. Auch die Diskussion um einen menschenwürdigen Tod, der oft auf einen Gift-Cocktail reduziert werde, wird im Stück hinterfragt.

Mal sind es Reporterfragen, die dem Sohn des Protagonisten entlockt werden und auf Projekte hinweisen, bei denen sich Generationen zusammengeschlossen haben, sozusagen Großfamilienstil der Neuzeit. Mal taucht eine neue schwäbische Nachbarin auf und tratscht über die Fehltritte des begleitenden Mannes, der neben all der Fürsorge für seine Frau eine Freundin kennengelernt hat. "Lass die Leute reden", rezitiert er erst rhythmisch und immer lauter singend den Ärztesong, womit er dem bösen Geschwätz der Nachbarin den Garaus macht.

