Bonndorf Kabarettistin Lisa Fitz: "Ich liebe meinen Beruf über alles"

Lisa Fitz hat während ihrer Bühnen-Jahrzehnte zahlreiche Kleinkunstpreise empfangen. Mit ihrem Programm „Weltmeisterinnen – gewonnen wird im Kopf“ tritt sie am 10. Februar beim Folktreff in Bonndorf auf. Im Interview spricht sie über ihr Programm und ihre Leidenschaft für das Kabarett.

Frau Fitz, worum geht es im weitesten Sinn bei Ihrem aktuellen Programm?

Es gibt da zum Beispiel diese vier Frauen. Jede von Ihnen beurteilt die Gesellschaft und die Politik aus ihrer Perspektive. Die patente Putzfrau Hilde sieht sich als Opfer der Politik und der Umstände, die Journalistin Inge analysiert scharf den Spähskandal und die Folgen der Überwachung, Olga, die Agentin, klärt über die politische Geostrategie der USA auf und Gerda Wimmer ist CSU-Abgeordnete, Botschafterin Niederbayerns. Am Schluss kommt noch Lisa Fitz als quasi sie selbst aus dem Verkehrsstau und macht den Abschluss. So ist garantiert, dass sich die Zuschauer nicht langweilen. Und ganz wichtig – ich langweil mich auch nicht und hab so mal Urlaub von mir selbst.

Sissi Perlinger hat Sie einmal die Speerspitze des Frauenkabaretts genannt. Hören Sie das gerne?

Natürlich. Sissi und ich haben gemeinsam mit Kollegin Patrizia Moresco 2014/15 über 40 Shows „Weiberpower pur“ gespielt. Sissi denkt mindestens so klar wie ich und weiß genau, was sie sagt – und ich danke ihr für diese Formulierung.

Welche Rolle spielte oder spielt für Sie die Emanzipation?

Eine große. Nehmen wir doch nur einmal die ungleiche Bezahlung von Männern und Frauen mit identischer Ausbildung und gleichen Jobs. Schauspieler bekommen leider heute noch oftmals wie selbstverständlich mehr Gage als ihre Kolleginnen. Das geht natürlich nicht. Auch da muss Gleichberechtigung herrschen.

Kay Lorentz hat einmal über seine Frau Lore (Gründerehepaar des Düsseldorfer Kom(m)ödchen) gesagt, solange sie vor der Tagesschau sitzt und schimpft, geht es ihr gut. Ist es bei Ihnen ähnlich?

Ja, ich kann mich mächtig aufregen, wenn ich Ungereimtheiten und Ungerechtigkeiten in den Nachrichten sehe. Allerdings sehe ich das sehr ambivalent und ich bewege mich da gefühlsmäßig zwischen Unmut und Fassungslosigkeit.

Über was können Sie sich richtig aufregen?

Autofahrer! Wir sind ja viel auf Autobahnen unterwegs, wenn wir auf Tournee sind. Da machen mich Raser genauso sauer wie Trantüten.

Sie entstammen einer bayerischen Künstlerdynastie – der Großvater war schon Schriftsteller, Schauspieler und Bühnenautor, die Oma Opernsängerin. Ihr Vater war unter anderem dafür bekannt, wie er Franz-Josef Strauß imitiert hat. Und Ihr Sohn Nepo ist auch bereits ein gefeierter Kabarettist. Gibt diese Heimat besonders viel her für’s Kabarett?

Natürlich hat mich meine Familie immer schon inspiriert und ich begann ja auch schon sehr früh, als Moderatorin auf der Bühne zu stehen. Auch war es in meiner Familie völlig selbstverständlich, ein Instrument zu lernen. Aber erst mein rebellischer Charakter war eigentlich Ursprung für den Einstieg ins Kabarett.

Sie gehen durchaus streng mit Kanzlerin Merkel ins Gericht. Inwiefern inspiriert Sie als Kabarettistin Donald Trump?

Na, da wollen wir mal abwarten, ob uns da nicht der Humor vergeht! Auf jeden Fall wird durch seine Wahl genügend Stoff für uns Kabarettisten zu erwarten sein.

Mit Damen redet man angeblich nicht über ihr Alter. Sie haben sich im vergangenen Jahr aber nicht gescheut, zum 65. ein Interview zu geben. Was schätzen Sie an Ihrem Lebensalter?

Mein Selbstbewusstsein, beispielsweise. Jeden Zentimeter davon habe ich mir über all die Jahre erarbeitet.

Es gibt wahrscheinlich viele, die Sie um Ihre Vitalität beneiden. Wieviel Disziplin gehört dazu, so dazustehen?

Ich mache Workouts seit ich 30 bin, rauche und trinke nicht (mehr) und achte bewusst auf meine Ernährung. Dafür braucht man schon Disziplin, das stimmt. Aber es hat keineswegs etwas mit Verzicht oder Miesepetrigkeit zu tun, wie viele immer denken, wenn sie das hören. Eigentlich ist es ganz einfach. Sieh Deinen Körper als Deinen besten Freund und behandele ihn genauso.

Ist es Ihnen wichtig, die Menschen auch zum Lachen zu bringen?

Natürlich. Die Zuschauer kommen doch schließlich auch, um unterhalten zu werden. Sicher, das Programm soll auch zum Nachdenken anregen. Aber letztlich will ich dem Publikum einen schönen Abend bescheren.

Sie waren vor einigen Jahren (2012) schon einmal beim Folktreff in Bonndorf, damals mit einer der Vorpremieren zum Programm „Mut!“. Auf was freuen Sie sich besonders?

Ich freue mich auf die Herzlichkeit des Publikums und auf einen wunderschönen Abend auf der Bonndorfer Bühne.

Person und Auftritt