Bonndorf Junge Union für mehr Sicherheit

Zerstörungswut löst Initiative der jungen Politiker um David Joos und Phillip Augustin aus. Mit einem vier Punkte Programm soll Bonndorf sicherer werden. Unter anderem wird mehr Polizeipräsenz gefordert.

Die Vorkommnisse der vergangenen Monate in Bonndorf haben Jugendliche aus Bonndorf zum Nachdenken gebracht. In den Zeitungen lasen Mitglieder der Jungen Union Bonndorf von Schmierereien am Schulzentrum und sahen Blider von Zerstörungswut im Japanischen Garten. "Diese und andere Ereignisse des vergangenen Jahres haben uns dazu bewegt, einen Arbeitskreis zum Thema Sicherheit in Bonndorf zu bilden", schreibt der Vorstand der JU Bonndorf in einer Pressemitteilung. Es wurden vier Punkte erarbeitet, welche Mittel zur Prävention sein und zur Verbesserung der Sicherheit in Bonndorf beitragen sollen.

Die JU fordert ein teilweise Alkoholverbot in öffentlichen Anlagen. Durch eine solche Massnahme könnten beispielsweise der Japanische Garten, Martinsgarten und der Stadtgarten kinder- und familienfreundlicher gestaltet werden. Ausserdem soll diese Massnahme Prävention gegen das mutwillige Zerstören von Gemeingut sein, heißt es in der Erklärung. Zur Umsetzung dieser Forderung haben die Jugendlichen mit Landtagsabgeordneten Felix Schreiner gesprochen, da die Gemeinde keine Alkoholverbote erteilen kann.

Eine weitere Forderung ist die 24-Stunden-Besetzung des Polizeipostens Bonndorf. Es reiche nicht aus, Beamte im Notfall aus Neustadt oder Waldshut mit über 30 Minuten Anfahrtszeit kommen zu lassen. Daher müsse eine Lösung gefunden werden, wie dies personell zu realisieren ist. Eine schnellere Reaktion wie zum Beispiel bei Wohnungseinbrüchen oder Zerstörungswut soll damit möglich werden. Mit Bürgermeister Michael Scharf haben die jungen Leute über diesen Punkt gesprochen. In diesem Gespräch hat er die Polizeireform gelobt und auf die Zuständigkeit des Postenleiters Jochen Schäuble verwiesen.

Anknüpfend daran ist auch eine Verstärkung der Streifenfahrten in Bonndorf und Umgebung zu begrüßen, heißt es weiter. So könnten Einsatzkräfte durch ihre Dezentralität schneller eingreifen, zeigen Präsenz und können so präventiv Verbrechen oder Straftaten entgegenwirken und der Bevölkerung ein Gefühl von Sicherheit vermitteln. Auch diese Forderung wurde mit Michael Scharf diskutiert.

Die Junge Union Bonndorf fordert zudem eine dauerhafte Straßenbeleuchtung am Wochenende. Hierzu werde die JU Bonndorf in nächster Zeit einen detaillierten Antrag im Gemeinderat einbringen. Angedacht ist, dass die wichtigen Zugangsstraßen in die Bonndorfer Wohngebiete freitags- und samstag Nachts einen sicheren Heimweg ermöglichen.

Nach langen Beratungen innerhalb des Arbeitskreises und Gesprächen mit Felix Schreiner und Bürgermeister Michael Scharf haben sich diese vier Punkte als größte Anliegen herauskristallisiert und die jungen Leute hoffen, dass die Forderungen umgesetzt werden können und dazu beitragen, dass Bonndorf noch sicherer gemacht werden kann.