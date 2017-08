Die Jugendherberge wechselt den Besitzer. Bauunternehmer Ralf Hirschbeck erwirbt mit Lebensgefährtin Eva Sauter die Immobilie. Nach jetzigem Stand der Überlegungen ist an Wohnungen gedacht, die einen Standard hätten, wie Mehrfamilienhäuser in der Waldallee.

Bonndorf (gud) Die Jugendherberge kommt in sichere Hände. Der notarielle Vertrag ist geschlossen zwischen dem Jugendherbergswerk und dem Bonndorfer Bauunternehmer Ralf Hirschbeck, der das Objekt gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin, Eva Sauter, erwirbt. Über den Kaufpreis haben die Vertragsparteien Stillschweigen vereinbart.

Auf das städtische Bauamt ist der ehemalige Stadtrat bereits zugegangen, wie Bürgermeister Michael Scharf berichtete, wobei es um Fördermöglichkeiten und Bauleitplanung ging. "Ich freue mich natürlich über den neuen Eigentümer. Die Zusammenarbeit mit ihm wird sicher problemlos, denn Ralf Hirschbeck weiß wie der Gemeinderat tickt und wir und ich wissen, wie Ralf Hirschbeck tickt", so Scharf gegenüber dieser Zeitung. Das Gelände müsse nun baurechtlich überplant werden, damit man alles sicher unter Dach und Fach bringen kann, erläuterte der Bürgermeister. Vom bisherigen Verwendungszweck "Jugendherberge", müsse es Wohnzwecken zugeführt werden.

"Ich kenne die Gebäude und das Gelände von frühester Kindheit an und es ist natürlich interessant, wenn man vor Ort Flächen erwerben kann, wo es nicht viel Entwicklungsmöglichkeiten für Mehrfamilienhäuser in der Stadt gibt", sagte Ralf Hirschbeck auf Anfrage. Was erhaltenswert sei wolle er erhalten, wo möglich auch im bisherigen Stil, "der hat ja auch seinen Charme." Auch sei eine Frage, wie die Freiflächen nutzbar gemacht werden könnten. "Ich weiß, dass wir uns hier auch viel Arbeit eingekauft haben", gibt Hirschbeck zu. Insofern würde die Zukunft des Geländes ohnedies über einen Zeitraum von mehreren Jahren entwickelt. "Genaueres kann ich jetzt noch nicht sagen. Erst einmal müssen wir mit den Behörden abklären, was möglich ist und welche Auflagen wir bekommen", so Hirschbeck.

Dass viel renoviert werden müsse, stünde allerdings fest. Weniger seien es Vermüllung und Schmierereien durch unbefugte Eindringlinge, die geschadet hätten. Gebäudeschäden seien vor allem entstanden durch Nichtheizen im Winter und in der Folge geplatzte Rohre und Wasserschäden. "Die Bausubstanz dürfte aber gut sein, hoffe ich." Nach jetzigem Stand der Überlegungen ist an Wohnungen gedacht, die einen Standard hätten, wie Mehrfamilienhäuser in der Waldallee. – Nach der Schließung der Jugendherberge hatte Claudia Ott mit dem Jugendherbergswerk einen notariellen Vertrag geschlossen. Zwar hatte sie das Gelände in Besitz genommen, auch mehrfach Zirkusunternehmen überlassen, der Eigentumsübergang ist hingegen nie erfolgt, weil kein Geld geflossen ist.

"Ich habe nicht die Absicht hier Wohnraum für Flüchtlinge zu schaffen", sagte Ralf Hirschbeck deutlich im Hinblick auf früher gehegte Befürchtungen der Nachbarbevölkerung. Bürgermeister Michael Scharf bekräftigte auf Nachfrage: "Für die Erstunterbringung ist der Landkreis zuständig und der hat Überkapazitäten. Die Stadt Bonndorf hat sich im Rahmen der Folgeunterbringung gegen Großunterkünfte entschieden." Mit den durch die Stadt angemieteten Wohnungen habe man praktisch durchwegs gute Erfahrungen gemacht. "Wir bekommen auch immer wieder Angebote und sind erfreut darüber."