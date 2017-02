Bonndorf Jugendherberge in Bonndorf steht wieder zum Verkauf

Privatinvestorin Claudia Ott springt ab. Der notarielle Kaufvertrag zwischen Claudia Ott und dem Jugendherbergswerk bereits rückabgewickelt. Kinderhotel wird nicht in Bonndorf realisiert.

Bonndorf – Auf dem Gelände der Jugendherberge entsteht kein Kinder- und Familienhotel, wie es Claudia Ott geplant bei einem Pressegespräch im Februar 2015 vorgestellt hatte. Bürgermeister Michael Scharf hatte sich seinerzeit noch über das Engagement der "Urbonndorferin" gefreut. Der notarielle Kaufvertrag zwischen Claudia Ott und dem Jugendherbergswerk wurde rückabgewickelt, das Areal ist wieder in Besitz des Jugendherbergswerks. (Siehe auch Interview auf dieser Seite.)

Ursprünglich angedacht war, dort innerhalb von zwei Jahren ein Hotel mit 125 Betten zu bauen, das speziell auf Kinderwünsche ausgerichtet ist, die bestehende Bebauung sollte abgerissen werden. Auf dem Gelände ist indes lange nichts geschehen, bis im Frühjahr 2016 erst ein kleineres und dann ein größeres Zirkusunternehmen dort campierte, nach anfänglicher Genehmigung durch Claudia Ott. Das war nach Aussagen der Investorin der Punkt, an dem sie umgedacht hat: "Der Standort Bonndorf ist für uns nach dem Zirkus, bei dem wir wirklich einen Riesenzirkus hatten, nicht geeignet für ein Kinderhotel. Ich hatte mit den Nachbarn wegen der Lautstärke und anderer Begleitumstände Ärger. Ich denke, ich habe das erst zu locker gesehen."

Neben anonymen Briefen sei sie zwischenzeitlich auch bezüglich ihres Vorhabens von verschiedenen Seiten, die den Jugendherbergbetrieb noch erlebt hatten, gewarnt worden. "Was ich da erfahren habe, hätte für uns bedeutet, dass wir eigentlich nur Ärger gehabt hätten. Es tut mir sehr leid, ich hätte das gerne in Bonndorf verwirklicht. Ich habe jetzt einen Strich darunter gemacht." Durchaus entnervt merkt Claudia Ott an: "Ich habe das einfach nicht nötig, mir das alles anzutun." Was indes keine prinzipielle Entscheidung gegen ein Kinder- und Familienhotel sei. Einen anderen Standort im Schwarzwald habe sie bereits ins Visier genommen. Es handle sich um ein Gelände ohne direkte Wohnnachbarschaft, auf dem teilweise schon nutzbare Gebäude stünden. "Wir sind da mit einem kleinen Team dran und können das Stück für Stück weiter entwickeln."

Für Bonndorf stellt sich nun wiederum die Frage, was mit dem Areal geschieht. Es handelt sich laut Flächennutzungsplan um eine Sonderfläche für eine Jugendherberge. Pläne und Anträge, nach denen das Bauamt eine Änderung des Flächennutzungsplanes erarbeiten und einen Bebauuungsplan hätten erstellen können, waren nie in der Verwaltung angekommen.

"Das Spannende ist, was man mit dem Grundstück machen kann", so Bürgermeister Michael Scharf, der seinerzeit froh war über die Pläne von Claudia Ott. Bereits vor fünf Jahren sei über die Möglichkeit für ein Baugebiet dort diskutiert worden. Ein teurer Abriss und Kanalbau, so die Erkenntnis bereits damals, würde zu hohen Erschließungskosten führen. "Bei uns soll der Quadratmeterpreis aber derzeit nicht über 110 Euro liegen", so der Bürgermeister. Er sei durch den Geschäftsführer des Jugendherbergswerks informiert worden über die Rückabwicklung des Kaufs und habe die Zusage über Interessenten informiert zu werden. "Das Gelände gehört dem Jugendherbergswerk und die Stadt ist Inhaberin des Bauplanungsrechts", beschreibt Scharf die Abhängigkeiten. Aktuell gebe es niemanden, der nachhaltiges Interesse gezeigt habe.

"Im Einvernehmen mit der Stadt"

Karl Rosner, Geschäftsführer des Jugendherbergswerks in Baden-Württemberg, ist zuständig für die Jugendherberge in Bonndorf, die als solche seit Jahren nicht mehr betrieben wird und eigentlich verkauft worden war.

Herr Rosner, der Verkauf der Jugendherberge ist bereits rückabgewickelt. Wann hat der Prozess der Rückabwicklung begonnen?

Im Herbst hat es begonnen und vollzogen wurde es durch einen Beschluss des Landgerichts Waldshut, dabei ging es um den Verzug, Verzugszinsen und Verzugsschaden, den die Frau Ott verurteilt ist, zu bezahlen. Und im Zuge dessen haben wir beim Notariat eine Rückabwicklung des Besitzes betrieben. Das Eigentum war ja noch bei uns, weil wir im Grundbuch nach wie vor als Eigentümerin eingetragen sind.

Was geschieht jetzt mit dem Gebäudekomplex und dem Gelände?

Das wissen wir noch nicht. Wir versuchen eine Nachnutzung im Einvernehmen mit der Stadt zu erreichen.

Haben Sie schon Interessenten?

Ich hatte eine lose Anfrage bezüglich eines Seminargebäudes und die Stadt hat wohl auch Interessenten wegen des Grundstückes.

Wird der Preis für das Areal in einer ähnlichen Größenordnung liegen, wie er für Frau Ott gelegen hatte?

Einmal gibt es einen Bodenrichtwert und es gibt ein Verkehrswertgutachten, das allerdings noch vor dem Verkauf an Frau Ott erstellt wurde. Das können wir sicher nicht mehr verlangen. Verkehrswert und Marktwert unterscheiden sich in diesem Fall sicher.

Wie kann man sich nun das weitere Vorgehen vorstellen, es war immer von Abbruch die Rede?

Es gibt ja mehrere Gebäudeteile. An der Waldallee ist das Hauptgebäude, dahinterliegend ist das so genannte Märchenhaus, dann gibt es an der rechten Seite am Wald entlang das Waldhaus und das Wohnhaus am Sportplatzweg. Das Waldhaus muss man abbrechen, das Hauptgebäude aller Voraussicht nach auch, das Märchenhaus ist in einem besseren Zustand und das Wohnhaus könnte man möglicherweise auch noch erhalten. Aber geplant war ja, auch von der Frau Ott, alles abzubrechen. Also die wahrscheinlichste Lösung ist Abbruch und Neubebauung.

Wie geht man vor, wenn man Interesse hat?

Interessenten können sich bei mir melden. Es gibt aber eine Vereinbarung mit der Stadt. Wir wollen, dass sowohl wir, als auch die Stadt zufrieden sind und man eine einvernehmliche Nachnutzung findet. Das hätten wir mit Frau Ott ja gehabt. Das hat sich alles gut angehört.

Was ist schief gelaufen mit Frau Ott?

Das Geld ist schlichtweg nicht eingegangen.