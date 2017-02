Bonndorf Johanna Hugel ist seit 39 Jahren Sopransängerin beim Kirchenchor Wellendingen

Der Kirchenchor Wellendingen ernennt Johanna Hugel zum Ehrenmitglied. Ihr Amt der Kassiererin übernimmt nun Schriftführerin Ulla Behringer.

Wellendingen (ts) Bei der Hauptversammlung des Kirchenchors Wellendingen war es für den Vorsitzenden Jörg Bernhart eine persönliche Freude, Johanna Hugel zum Ehrenmitglied ernennen zu können. Die Geehrte bereicherte 39 Jahre lang als Sopransängerin den Kirchenchor. Außerdem führte sie einige Jahre lang auch die Kassengeschäfte des Vereins. Der Vorsitzende dankte ihr dafür, dass sie bei jedem Wetter von Münchingen zu den Proben und Auftritten des Chors nach Wellendingen gefahren ist. Nachdem sie jetzt als Kassiererin ausgeschieden ist, erklärte sich Schriftführerin Ulla Behringer spontan bereit, das Amt von Hugel zu übernehmen.

Chorleiterin und Organistin Monika Rombach blickte auf 32 Proben und acht Auftritte im vergangenen Jahr zurück. Ihr Dank galt der kleinen Schar von zehn Sängern, die immer bereit war, zu proben und aufzutreten, weil jede Stimme gebraucht wurde, sowie Birgitt Auer für das Spielen der Blockflöte. Die Arbeit als Chorleiterin habe ihr in den vergangenen 27 Jahren viel Freude gemacht. Sie bedauerte, dass für den Chor mit jetzt neun Sängern und zwei Ausfällen die Mitgestaltung des Ostergottesdiensts nicht mehr möglich ist.

Vorsitzender Bernhart gab zu bedenken, dass der Chor an einem Scheidepunkt angekommen sei. Mit so wenigen Sängern sei es kaum mehr möglich, aufzutreten. Nach längerer Diskussion seien Vorstand und Sänger zu dem Entschluss gekommen, nochmals die Werbetrommel zu rühren. Am Donnerstag, 2. März, will der Chor versuchen, im Proberaum der Grundschule gezielt Sänger zu werben. Gebraucht werden Stimmen im Sopran, im Alt, im Tenor und im Bass. Sollte der Abend zu keinem sichtbaren Erfolg führen, sieht sich der Vorstand gezwungen, die Chorgemeinschaft aufzulösen.

Der Vorsitzende Bernhart erinnerte an mehr als 140 Jahre Geschichte und die Dirigenten, die den Kirchenchor in dieser langen Zeit geleitet haben. Präses Pfarrer Kopp hatte vollstes Verständnis für die Entscheidung, würde aber die Auflösung bedauern. Er sprach Chorleiterin Rombach und den Sängern seine Bewunderung aus. Die Dirigentin habe immer das richtige Liedgut für die kleine Sängerschar ausgesucht.

Schriftführerin Behringer blickte in ihrem Bericht auf die Auftritte des vergangenen Jahres zurück. Dazu gehörten die Marienandacht, die von den Landfrauen mitgestaltet wurde, der Erntedankgottesdienst, Allerheiligen, die Feier zum Patrozinium an Nikolaus sowie Weihnachten. Johanna Hugel berichtete über die Einnahmen und Ausgaben. Ihre gute Arbeit lobten Georg Messerschmid und Cilly Bündert. Beide wurden als Kassenprüfer für ein weiteres Jahr bestätigt. Pfarrgemeinderätin Tamara Tietz dankte dem Chor für das schöne Mitgestalten der Gottesdienste. Sie würde die Auflösung bedauern, hat aber für diesen Schritt Verständnis. Zur Freude der Gäste sang der Chor noch einige Lieder.