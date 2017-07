Bonndorf Jörg Gantzer über FFH-Gebiete: "Es geht es darum, sie zu erhalten und zu entwickeln"

Jörg Gantzer, erster Landesbeamter des Landkreises, erkundete mit Förstern und ehrenamtlichen Naturschützern die naturgeschützten FFH-Wiesen um den Vogtsberg in Gündelwangen. Im Interview spricht er über die Gebiete im Landkreis und welche Arbeit hier geleistet wird.

Herr Gantzer, hier geht es um ehrenamtliche Naturschützer. Wie wichtig ist deren Aufgabe?

Die ist sehr wichtig. Deshalb machen wir auch jährlich eine Naturschutzwarte-Fachtagung mit einem gesponserten Essen hinterher. Das ist unser Dank für das ehrenamtliche Engagement der Naturschutzwartinnen und -warte.

Warum machen Sie das ausgerechnet hier in Gündelwangen?

Ich bin jetzt seit zehn Jahren dabei. Und wir versuchen immer, in verschiedenen Regionen unseres Landkreises zu sein, mal im Klettgau und heute sind wir im Bereich des Gebietes Wutachtal. Die Veranstaltung findet immer eine schöne Resonanz. Es ist auch gut, dass man die Kolleginnen und Kollegen etwas fachlich fortbildet. Heute zeigt das Büro Deuschle, wie der FFH-Managementplan für die Region entwickelt wurde und wenn wir hinterher noch zum Essen gehen, ist das eine runde Sache.

Haben Sie sich denn vorher schlau gemacht, was hier in der Gegend für die FFH-Flächen besonders typisch ist?

Das bekommen wir ja bei der Exkursion erzählt. Das Gebiet ist ein sehr wertvolles, so viel ist sicher. Touristisch ist natürlich auch viel Druck darauf und das gilt es natürlich auch zu berücksichtigen. Also der Managementplan hat primär ja auch die Aufgabe zu überprüfen, ob das, was man damals im Bogen festgelegt hat, noch da ist und zu sehen, wie man das FFH-Gebiet entwickeln will, also wie man die Strukturen, die gegeben sind, sichert.

Das heißt, bei so einer Begehung kann auch herauskommen, dass ein FFH-Gebiet erweitert wird, oder ein Stück verschoben wird?

Das eigentlich nicht. Im Randbereich kann man das mal um fünf oder zehn Meter verschieben. Aber die Struktur, wie sie gemeldet wurde, ist der Ausgangspunkt für den Plan. Man hat das ja teilweise nach Grundstücken abgegrenzt. Wenn da jetzt noch ein Stück wertvolle FFH-Mähwiese wäre, dann nimmt man die wahrscheinlich mit rein. Aber im Prinzip ist die Politik des Landes, dass die FFH-Gebiete in der Struktur, wie sie an die EU-Kommission gemeldet wurden, nicht erweitert werden.

Ist in Sachen Naturschutz etwas geplant, das über die jetzigen Maßnahmen hinaus geht?

Man nimmt auf, was von der Erstmeldung noch da ist und man, wie das zu entwickeln ist. Also es gibt Wertigkeitsstufen und wenn eine Wiese nur die Wertigkeitsstufe B hat, möchte man die so pflegen und entwickeln, dass sie nach A kommt. Das ist der Sinn von den Managementplänen.

Es gibt also im Kreis keine neuen Maßnahmen, die ins Visier genommen worden sind?

Nein, die FFH-Kulisse für Deutschland steht eigentlich fest und jetzt geht es darum, die zu erhalten und zu entwickeln.

Zur Person

Jörg Gantzer ist als erster Landesbeamter des Kreises Waldshut ständiger allgemeiner Vertreter des Landrats. Darüber hinaus leitet er das Dezernat Bau, Umwelt und Forst.