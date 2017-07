Bonndorf Jeremy Winston Chorale erntet Beifallsstürme für ihren Auftritt in Bonndorf

Das Ensemble aus den USA, das auch schon im Weißen Haus vor Barack und Michelle Obama gespielt hat, bot gewaltige Stimmkraft, die durch Intensität und Gefühl faszinierten. Ein Außergewöhnliches Konzert in der Pfarrkirche St. Peter und Paul.

Eine Oase des Glücks und der Zufriedenheit erlebten die Zuhörer eines außergewöhnlichen Konzertes in der Bonndorfer Pfarrkirche St. Peter und Paul am Vorabend des etwas andersgearteten G 20-Gipfels, der wohl zeitgleich gerade das Gegenteil einer harmonischen Veranstaltung am anderen Ende der Republik bot.

Weit über 200 Musikfreunde fanden sich am Donnerstagabend zum Benefizkonzert mit dem mittlerweile weltberühmten "Jeremy Winston Chorale" aus den USA unter der Leitung von Professor Jeremy Winston in der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Bonndorf ein. Bei hochsommerlichen Temperaturen boten die 18 Sängerinnen und Sänger dieses hervorragenden Ensembles, das bereits die höchsten Auszeichnungen errang und sogar schon im "Weißen Haus" in Washington vor Barack Obama und seiner Frau Michelle sang, eine Stimmengewalt, die ohne Weiteres einen fünfmal größeren Kirchenraum locker ausgefüllt hätte. Und das alles ohne Verstärker und anderer Elektronik: "Reine Musik von Hand gemacht", wie Reinhard Mey einst so treffend formulierte. Einzig das elektrische Klavier brauchte einen Stromanschluss und zwei Lautsprecher, aber der Chor überzeugte jederzeit durch Stimme und unendlichem emotionalem Engagement.

Quasi aus dem Nichts erklang zu Beginn des Konzertes das pompöse "Gloria" aus der "Nelson Messe" von Joseph Haydn, und bot den ersten vier Solisten Gelegenheit, ihre bestens geschulten Stimmen zum Lobe und zur Ehre Gottes erklingen zu lassen. Jessica Moon, Amber Harmon, Merkell Williams und Jonathan Cummings brillierten in einem der glanzvollsten Werke der Klassik und unterstrichen wirkungsvoll das Motto des Abends: "Gospel meets Classic". Das Orchester ersetzte Janet Cooper am Klavier und mit unfehlbarer Technik untermalte sie diese herrliche Gloria virtuos und voller Spielfreude.

Dann reihte Jeremy Winston eine Perle der Chormusik an die andere und jedes Stück zeigte eine andere Facette des unermesslichen Könnens dieses außergewöhnlichen Chores aus den USA, der in seinem fünfjährigen Bestehen auf Initiative von Mario Isele aus Gündelwangen schon dreimal in der Region auftrat. (2015 in Gündelwangen, 2016 in Grafenhausen und 2017 in Bonndorf).

Eine Offenbarung, auf die viele gewartet hatten, war der Auftritt des Countertenor William P. Ramsey, der mit "Even Me" zärtlich und gefühlvoll, intensiv und sehr melodiös einen tiefen Einblick in seine Seele gewährte, und wie bei ihm spürte man bei allen Sängern die tiefe Liebe zur Musik, die sie völlig uneigennützig an die ganze Welt verschenken wollen. Theresa Davis krönte dieses Bekenntnis mit "I love the Lord" und Antonia Hammet, Amber Harmon und Merkell Williams schufen mit ihren wohlklingenden soulig klingenden Stimmen ein "Amazing Grace", wie es wohl noch nie in dieser Intensität vor Bonndorfer Publikum erklang. Hier brillierte der Ausnahmepianist Lavonte Heard mit einer überschwänglichen Improvisation über diese kraftvolle Melodie und zog Mitwirkende und Publikum gleichermaßen in seinen Bann.

Frenetischer Beifall unterstrich nach jedem Stück die musikalischen Intentionen des Chores und zwei vielzitierte Worte: "Halleluja" und "Gloria", die voller Begeisterung den Enthusiasmus dieser Sänger kundtaten, erweckten immer wieder den Eindruck, dass das gesamte Ensemble nur für diese zwei Stunden im Konzert lebt und dass Gospel die Muttersprache eines jeden einzelnen ist.

"He's got the whole world in his hand" bot Multitalent Jeremy Winston Gelegenheit, nochmals als Gesangssolist zu brillieren, nachdem er bereits zuvor gemeinsam mit Lavonte Heard in "Great Lord" die Herzen der begeisterten Zuhörer erobert hatte.