Bonndorf Jahreskonzert: Musiker entführen Publikum in ein Abenteuer

Jahreskonzert: Musiker entführen Publikum in ein Abenteuer

Das Jahreskonzert von Stadtmusik, Bläserjugend und Trainingsorchester war ein spannendes Abenteuer. Die Musiker nahmen das Publikum mit auf eine Entdeckungstour um die Welt und boten anspruchsvolle musikalische Unterhaltung.

Bonndorf – Die Stadtmusik und die Bläserjugend der Bonndorfer Musikvereine beeindruckten die Liebhaber konzertanter und traditioneller Blasmusik beim Jahreskonzert mit einer faszinierenden Reise auf eine ferne Insel. Der stellvertretende Vorsitzender Felix Schüle begrüßte besonders Bürgermeister Michael Scharf, Ehefrau Claudia, das evangelische Pfarrerehepaar Ina und Mathias Geib, dem die Besucher ein Ständchen zum runden Geburtstag sangen, sowie Verbandsdirigent Gottfried Hummel vom Blasmusikverband Hochschwarzwald. Felix Schüle lud zu einer abenteuerlichen Fahrt in fremde Welten, an Orte weit hinter dem Horizont ein, um mit der Kapelle geheimnisvolle Orte im Nebel zu entdecken. Da eine Reise auf hoher See eine starke Crew braucht, übernahmen unter anderem Dirigent Patrick Egge als Bezwinger der sieben Weltmeere und der Stadtmusik, Offizier Alexander Bernhart sowie Navigatorin Ulrike Wilbert-Veit als Hüterin der Seekarten und Chronistin, die Leitung.

Die überraschende, zeitweise dramatische und unterhaltsame Entdeckungsreise begann im Kinderzimmer von Frieda und Tobias, die ihrem Kindermädchen Mary gespannt zuhörten, als sie von fernen Ländern erzählte. Sie wurde von der Jugendkapelle musikalisch mit „Celtic Voyage“ und ihrem Dirigenten Felix Schüle eröffnet. Das im letzten Herbst gegründete Trainingsorchester mit seinem Leiter Alexander Bernhart entführte die Besucher mit „Five Continents-Africa“ in eine fremde Umgebung auf einen anderen Kontinent. Die Jugendkapelle begeisterte bei „Selections From Mary Poppins“ mit bekannten Melodien aus dem Musical. Gemeinsam verabschiedeten sich die Stadtmusik, die Jugendkapelle und das Trainingsorchester mit dem Thema des Abends „The Foggy Island“ von Dirigent Patrick Egge in die Pause.

Im zweiten Teil öffnete die Stadtmusik mit „Seagate“, ein Tor zum Meer. Die Besucher lauschten den interessanten Geschichten, wie die Reise der beiden Geschwister weiterging. Sie landeten auf einer Insel, die auf keiner Karte verzeichnet war. Am Strand trafen sie auf einen Römer, dem die „Gladiator-Suite“ gewidmet war. Bei der Inselerkundung begegneten die Drei dem großen Affen King Kong. In diesem dramatischen Musikstück mit vielen Raffinessen beeindruckten die Hörner und Trompeten mit tollen Soloeinlagen. Nach dem Abschied vom Riesenaffen beschrieb „El Camino Real – der Königsweg“ den langen Fußmarsch der Geschwister über die Insel. Der Marsch „Graf Zeppelin“ kündigte den Heimweg mit einem Luftschiff an. Die Besucher dankten den Musikern mit lang anhaltendem Applaus. Die Kapelle verabschiedete sich mit den Zugaben „Silberkondor“ und dem Marsch „Jubelklänge“.

