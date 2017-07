Bonndorf Informationen für Menschen mit Behinderung: Barrieren auch beim Testament

Rechtsanwältin aus Rheinfelden spricht im Foyer der Bonndorfer Stadthalle über Hindernisse beim Erben für behinderte Menschen. Der Behindertenbeauftragte des Landkreises Waldshut, Peter Bartels, informiert über seine Aufgaben.

Bonndorf – In loser Folge lädt der Arbeitskreis Inklusion Bonndorf um Susanne Egger zu unterschiedlichen Themen ein. „Heute ist es ein ernstes Thema – erben“, kündigte Bürgermeister Michael Scharf den rund 40 Interessierten im Foyer der Stadthalle an.

Dass es beim Erben für behinderte Menschen keine Barrierefreiheit gibt, machte Rechtsanwältin Karin Schwarz-Marty (Rheinfelden) in ihrem komplexen Vortrag deutlich. Sei ein Testament an sich schon eine sehr komplizierte Angelegenheit, so sei beim sogenannten „Behindertentestament“ noch mehr zu beachten. „Viele machen es nicht, aber es ist die legale Art, am Staat vorbei Vermögen zu sichern“, sagte die seit 30 Berufsjahren mit Testamenten und Erben befasste Juristin. Die Anwältin verdeutlichte, dass Erben auch beim Sozialamt als vermögend gelten.

Das Aufsetzen eines Behindertentestaments sei so kompliziert, dass man die sorgfältige Formulierung einem Notar oder spezialisierten Rechtsanwalt übertragen sollte, empfahl Karin Schwarz-Marty. „Man muss auf Kleinigkeiten achten und da kann man wirklich was falsch machen!“ Ein Patentrezept für ein Behindertentestament gebe es allerdings nicht. Wichtig sei auch, einen Testamentsvollstrecker zu bestimmen, der lebenslang mit der Vollstreckung des Testaments betraut wird. Auch bei einer möglichen Nachfolge dürfe es keine Lücke geben. „Der Testamentsvollstrecker ist ein Schutzschild vor dem Sozialamt“, betonte sie. Diese Aufgabe dürfe aber kein gesetzlicher Betreuer übernehmen.

Klare Regeln gebe es für das Aufsetzen eines Testaments. Auch im Zeitalter von Computern gelte: Wenn es nicht von einem Notar geschrieben wird, muss es handschriftlich verfasst, mit Datum versehen und unterschrieben werden. Dabei gehe es um die Fälschungssicherheit des Dokuments. Sie empfiehlt auch, das Testament bei einem Notariat zu hinterlegen.

Peter Bartels ist seit September des vergangenen Jahres Behindertenbeauftragter im Landkreis Waldshut. Er stellte die Schwerpunkte seiner ehrenamtlichen Tätigkeit vor. Gleich zu Beginn machte er der Stadt ein Kompliment: „In Bonndorf wird Inklusion gelebt, hier sind behinderte Menschen ins Stadtleben integriert.“

Der seit 2013 pensionierte, ehemalige Leiter der Caritaswerkstätten sieht sich als Mittler und Vermittler zwischen Betroffenen, Ämtern und Institutionen. „Ich helfe den Menschen so lange, bis sie die richtige Stelle für ihr Anliegen gefunden haben“, betonte Bartels. Zentrales Anliegen ist für Ihn die Barrierefreiheit im Landkreis, davon profitieren nach seiner Einschätzung nicht nur behinderte Menschen, sondern in einer älter werdenden Gesellschaft zunehmend auch die Senioren. Eines seiner vordringlichsten Ziele ist der barrierefreie Bus- und Bahnverkehr im Landkreis. Speziell bei Zügen und Bahnhöfen sieht er am Hochrhein Handlungsbedarf.

Die Rechte von Menschen mit Behinderung möchte er aber nicht nur an dieser Stelle durchsetzen. „Ich möchte Zugänge in allen Bereichen der Gesellschaft für behinderte Menschen schaffen“, betonte er. Deshalb seien Ansprechpartner für die Belange von behinderten Menschen in allen Kreisgemeinden wichtig, die mit ihm zusammenarbeiten. „Unser Ziel ist die gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen mit Behinderung in der Gesellschaft.“

Eine ganz spezielle Art des Testaments

Landratsamt Waldshut, Peter Bartels, Kaiserstraße 110, 79761 Waldshut-Tiengen, 07751/86 46 00, E-Mail (behindertenbeauftragter@landkreis-waldshut.de).

Katrin Schwarz-Marty, Rechtsanwältin aus Rheinfelden, gab Tipps zu wesentlichen Inhalten eines Behindertentestaments.