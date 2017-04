Bonndorf In der Leitung des Katastrophen-Orchesters Gündelwangen gibt es einige Wechsel

Das Katastrophen-Orchester wählt seinen Vorstand neu. Auf mehreren Posten gibt es Veränderungen. Die Bilanz fällt positiv aus, trotz 60-prozentigem Probenbesuch.

Im Mittelpunkt der Hauptversammlung des Katastrophen-Orchesters Gündelwangen standen Teilwahlen zum Vorstand. Die Wahlen leitete der Vorsitzende der Trachtenkapelle Gündelwangen, Mario Isele. Der stellvertretende Vorsitzende Mathias Bächle stellte nach sechs Jahren sein Amt zur Verfügung. Als Nachfolger erhielt Tobias Scherer das Vertrauen. Der zweite Kassierer Simon Riesle verzichtete ebenfalls auf eine Wiederwahl und wurde von Jan Messerschmid abgelöst.

Benjamin Schaller übernahm von Tobias Scherer den Posten des zweiten Beisitzers. Wiedergewählt wurden Schriftführer Christian Haberstroh und Kassierer Florian Fichtel. Nachdem der musikalische Leiter Maximilian Jägler aus zeitlichen und beruflichen Gründen ausgeschieden ist, hat Johannes Scharf die Leitung des Katastrophen-Orchesters übernommen.

Vorsitzender Tobias Hoffmann zog eine positive Bilanz vom ersten Jahr seiner Amtszeit. Ein voller Erfolg war das Gugge-Treffen mit fünf Guggenmusiken im Januar in die Stadthalle Bonndorf. Der Vorsitzende dankte den Mitgliedern sowie allen Helfern für ihren dreitägigen Einsatz. Er hoffte auf neue Musiker für die Kapelle und gab bekannt, dass Mike Mogel und Andreas Riesle das Instrument gewechselt haben. Sein Dank galt dem scheidenden Stellvertreter Bächle, den er mit einem Präsent verabschiedete. Der Vorsitzende ist Johannes Scharf dankbar, dass er im vergangenen Jahr spontan die musikalische Leitung übernommen hat. Seine Freude ist groß, dass Marc Sigwart sein Interesse bekundete, der Kapelle beizutreten. Das Katastrophen-Orchester wird im nächsten Jahr am Narrentreffen in Grafenhausen und am Jubiläum der Salpeterer-Pressband in Birkingen teilnehmen.

Schriftführer Haberstroh ließ das vergangene Jahr Revue passieren. Der Kapelle gehören momentan 28 Musiker an. Sie freuten sich über neue Kostüme als Panzerknacker. Beim Familien-Grillfest bei der Vogtsberghütte herrschte beste Stimmung. Zusammen mit der Gundelsteiner Guggenmusik führten die Mitglieder die Fest-Bar beim Herbstfest mit Dorfplatzeinweihung in Gündelwangen. Mit einem Probenwochenende in Bernau bereiteten sich die Musiker auf die kommende Fasnachtssaison vor. Sie eröffneten musikalisch den Zunftabend der Räuber und nahmen an Umzügen in Buchenbach, Höchenschwand, Gündelwangen und Bonndorf sowie am Nachtumzug in Birkingen teil. Am Schmutzigen Donnerstag weckten die Guggenmusiker zusammen mit den Gundelsteinern die Gündelwanger Narren.

Florian Fichtel legte die Kassengeschäfte offen. Ein großes Lob erhielt er von den Kassenprüfern Mario Isele und Mario Krajniak. Der musikalische Leiter Scharf blickte auf 21 Proben mit einem durchschnittlichen Besuch von 60 Prozent zurück. Die besten Probenbesucher Jan Messerschmid, Sven Ihle und Ralf Schuppler erhielten ein Präsent. Er dankte für zwei Notenspenden und kündigte an, dass für die kommende Saison zwei bis drei neue Musikstücke eingeübt werden. Scharf sprach den Musikern ein Kompliment für ihre Auftritte aus und wünschte sich zahlreiche Teilnahme bei den Proben.