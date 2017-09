Bonndorf In der Einrichtung St. Laurentius können sich Senioren im Alter daheim fühlen

Serie So lebt man in Bonndorf (Senioren): Um ältere Mitbürger zu versorgen, setzt die Stadt Bonndorf an verschiedenen Systemen an.

„Bei uns sind alle Plätze belegt“, sagt Hubert Rendler, zuständig bei der Senioreneinrichtung St. Laurentius für sämtliche Hausdienste. Er kennt das Haus quasi von innen heraus, denn einst war er selbst in der Pflege beschäftigt. Überall, wo er hinkommt, wird er mit offenen Armen empfangen. Und natürlich lässt ihn Sigrid Czaniera in ihre eigenen vier Wände, die sie in Form einer Wohnung beim St. Laurentius gefunden hat. Betreutes Wohnen gibt es in vier Häusern, die dort angedockt sind, sprich in 52 Wohneinheiten mit einer Größe von 38 bis 77 Quadratmetern.

„Wir haben zwei Jahre lang warten müssen, bis wir die Wohnung bekamen“, erzählt Sigrid Czaniera. 89 Jahre alt ist die Seniorin und inzwischen alleine. „Ich hatte die Hoffnung, dass alles einfacher wird. Man hat einen Lift im Haus, also ich kann mich nicht beschweren.“ Ihr Haus sei längst von der nächsten Generation bewohnt und umgebaut. Das Durchschnittsalter der Bewohner, die sich für solche Wohnungen entscheiden, liege bei rund 75 Jahren, erläutert Rendler. „Das eigene Haus aufzugeben, ist für viele gar nicht mal so schlimm. Die meisten freuen sich, weniger Arbeit zu haben und wollen den Lebensabend genießen.“ Leistungen seien zubuchbar, vom Essen auf Rädern über den Einkaufsdienst bis hin zu Pflegebesuchen der Sozialstation. „Die Basis in den Wohnungen ist aber die Selbstversorgung“, sagt Rendler.

Anders ist die Situation im Stammhaus, dem Pflegeheim mit 96 Plätzen. Am Tisch im Gemeinschaftsbereich des Erdgeschosses sitzt Hermann Wetz, er ist 88 Jahre alt. Es ist kurz vor 12 Uhr, für das Essen ist schon gedeckt. „Wir sind sonst immer beieinander, aber jetzt ist meine Frau gerade in der Therapie“, erzählt Wetz, während er den SÜDKURIER zusammenfaltet, den er jeden Tag lese. „Man ist hier ordentlich versorgt, die Verpflegung ist sehr gut und man wird auch ins Bett gebracht“, erzählt der Senior, der auf den Rollstuhl angewiesen ist. Er und seine Frau haben ein gemeinsames Zimmer, vormals hatten sie im Betreuten Wohnen eine gemeinsame Wohnung.

„Als ich angefangen hatte und auch ein Konzept schon von meinem Vorgänger vorgefunden hatte, waren 80 Personen auf dem Campus. Wir haben jetzt auf dem Campus etwa 200 Personen, allerdings in unterschiedlichsten Wohnformen: Im Pflegeheim, im Betreuten Wohnen, in Tagespflege“, erläutert Bürgermeister Michael Scharf. Irgendwann müssten in der Region 400 Menschen versorgt werden können.

„Da freut mich jede Bestrebung meiner Bürgermeisterkollegen. Ob die Themen Tagespflege, Gesundheitszentren oder Ärztehäuser sind. Alle solche Bestrebungen sorgen für eine Gesamtversorgung“, so Bürgermeister Scharf. Das St. Laurentius selbst ist breit aufgestellt. Einiges wird heute mit der Tagespflege aufgefangen. Dabei verbringen die Senioren ihren Tag in der Einrichtung, nachts und am Wochenende sind sie aber daheim. Sie wird gerne von pflegenden Angehörigen wahrgenommen, die selbst eingebunden sind in Beruf und Familie.

Immer stärker gefördert wird nämlich inzwischen die Pflege daheim. Für Pflegeeinrichtungen hat auch das Folgen. „Die Bewohner sind älter als vor 20 Jahren. Die Bevölkerung wird ja insgesamt älter und die Senioren sind auch länger fit. Das Durchschnittsalter liegt aktuell bei 84 Jahren. Wobei der jüngste unter 50 und sechs Bewohner über 95 Jahre sind“, sagt Gabriele Scheuble, Leiterin der Senioreneinrichtung. Damit sei auch die Verweildauer kürzer als einst. „Früher waren Bewohner bis zu 15 Jahren im Haus, das wird es in Zukunft nicht mehr geben. Die Menschen kommen je nach Krankheitsbild immer später, oft auch nur noch zum Sterben zu uns in die Einrichtung.“

In Bonndorf wohnen rund 6900 Einwohner. Allerdings ist hier vieles anders als in anderen Orten dieser Größe. Wie lebt es sich in der Löwenstadt und wie ist Bonndorf in der Infrastruktur aufgestellt? Diese Fragen wollen wir in unserer Sommerserie beleuchten mit Themen, wie Bildung, Wirtschaft und Arbeit, Wohnen, Mobilität und Verkehr, Freizeit und Kultur, Senioren und spezielle Lebensgemeinschaften.

„Das Haus ist mit Fröhlichkeit gefüllt“

Gabriele Scheuble, (59) ist Leiterin der Bonndorfer Senioreneinrichtung St. Laurentius.

Generiert das höhere Alter der Senioren besondere Probleme für die Mitarbeiter?

Unsere Mitarbeiter müssen sich schneller auf einen neuen Bewohner einstellen. Auch durch eine kürzere Verweildauer werden Beziehungen zu den Bewohnern aufgebaut und es findet ein gutes Miteinander statt.

Ohne die Belegung im Betreuten Wohnen gibt es im St. Laurentius rund 100 Bewohner, denen etwa ebenso viele Mitarbeiter gegenüberstehen. Haben Sie denn genügend Mitarbeiter?

Wie überall wird die Personaldecke immer dünner. Wir werden in Zukunft auch auf ausländische Fach- und Hilfskräfte zurückgreifen müssen. Es gibt auch sehr wenige Interessenten, die in die Altenpflege einsteigen möchten.

Welche Rolle spielt das Engagement von ehrenamtlichen Helfern im St. Laurentius?

Über die Ehrenamtlichen sind wir sehr glücklich. Sie sind fester Bestandteil im St. Laurentius, unterstützen uns in der Betreuung, besuchen regelmäßig Einzelpersonen und fügen sich in den Alltag ein.

Wechsel ins St. Laurentius ist der definitiv letzte Lebensabschnitt. Das kann psychische Probleme mit sich bringen. Wie gehen Sie damit um?

Das Personal ist geschult und kann damit umgehen. Es ist auch schön, diesen Abschnitt zu begleiten. Es ist nicht so, dass Trübsal geblasen wird, das Haus ist mit viel Fröhlichkeit gefüllt. Es wird viel gelacht. Natürlich gibt es traurige Momente, wenn uns ein Bewohner verlässt. Hat ein Mitarbeiter Probleme mit dem Tod, wird dieses im Team besprochen oder es kann Hilfe von außen in Anspruch genommen werden.