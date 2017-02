Bonndorf In WGs in Bonndorf sind junge Flüchtlinge daheim in einer neuen Welt

In WGs in Bonndorf sind junge Flüchtlinge daheim in einer neuen Welt

Wohngemeinschaften für minderjährige Flüchtlinge bewähren sich. Fünf WGs in drei Orten wurden in einem Jahr eingerichtet.

Kurz zögert Caritas-Vorstand Martin Riegraf und sagt es dann doch: "Wir haben mit diesen Einrichtungen hier oben alles richtig gemacht." Gemeint sind die Wohngemeinschaften für 28 unbegleitete minderjährige Ausländer (Umas), die in einem Jahr entstanden sind: drei in Bonndorf, eine in Grafenhausen und eine in St. Blasien.

Die neuesten Unterkünfte, die die Caritas "hier oben auf dem Berg", wie Riegraf sich ausdrückt, eingerichtet hat, sind in Bonndorf an der Donaueschinger Straße im landeseigenen Gebäude des Polizeipostens, wo nun auch ein Büro und ein Besprechungszimmer entstanden sind. "Total wichtig sind für uns die Zusammenarbeit und der Austausch mit den Helferkreisen", betont Verena Käppeler, Leiterin für alle WGs. Diese stellten in positivstem Sinne eine Form der Sozialkontrolle dar, die auch von den Jugendlichen als unterstützend wahrgenommen wird.

Direkt beim Jugendlichen kommen Feste oder regelmäßig Ausflüge, Sporteinheiten oder Sprachunterricht an, wofür über die Helferkreise Kontakte zu Ehrenamtlichen geknüpft wurde. Schnittstellen gibt es aber auch sonst, beispielsweise in den Schulen. "Wir machen demnächst ein weiteres Integrationsprojekt im Bildungszentrum", nennt Silvia Maier, die Integrationsbeauftragte der Stadt, ein Beispiel für die Zusammenarbeit. Auch der Austausch sei wichtig. Schließlich würden Problemstellungen über verschiedene Schnittstellen ineinandergreifen.

"Bei einer Rund-um-die-Uhr-Betreuung gibt es selbstverständlich mehr Überwachung, aber das brauchen diese Jugendlichen gar nicht, Ziel ist schließlich die Selbstständigkeit", sagt Käppeler zur WG-Form mit Tagesbetreuung und selbstständigen Abenden und Wochenenden, an denen die Jugendlichen, ausgestattet mit Notfallnummern, unter sich sind. "Natürlich haben wir auch Bauchweh gehabt, bevor wir uns endgültig für diese Form der Betreuung entschieden hatten", gibt Caritas-Vorstand Martin Riegraf zu.

Indes habe sich gezeigt, dass diese Entscheidung passgenau war. Die Jugendlichen seien in ihren Heimatländern zwar sehr unterschiedlich sozialisiert gewesen. Teils hätten sie auf der Straße gelebt. Andere seien aus behüteten Verhältnissen gekommen, wo der Familienrat die fähigsten losgeschickt habe. Mit ihrer Flucht, über Tausende Kilometer auf sich alleine gestellt, hätten aber alle ein hohes Maß an Selbstständigkeit unter Beweis gestellt. Dass freilich neben einem behutsamen Umgang mit den jungen Menschen, die Schlimmes erlebt haben, auch das Heranführen an unsere Gesellschaftsformen zu den Betreuungsaufgaben gehört, ist in den WGs gelebter Alltag. Nicht zuletzt zeugen davon Schwarze-Brett-Anschläge in den Wohnungen, die neben Stunden- und Arbeitsplänen auch Regeln des Umgangs miteinander aufzeigen.

"Hier oben funktioniert das bestens", sagt Martin Riegraf und nennt verschiedene Gründe: "Wir haben hier eine gut gewachsene Kooperation mit der Stadt und dem Bürgermeister." Die Vernetzung sei gut in alle Ehrenamtskreise. "Da sind Menschen jeder politischen Richtung vertreten, die sonst kaum zusammenkämen", sagt Riegraf und feiert den Pragmatismus der Hiesigen, die es gewohnt seien, aus Gegebenheiten das Beste zu machen. Die soziale Kontrolle verbinde sich hier mit Interesse und Wertschätzung. Kleine, dezentrale Einheiten, seien in jeder Beziehung leichter zu verdauen. Auch gestalte sich Personalsuche hier anders als im Speckgürtel am Rhein direkt an der Grenze zur Schweiz. "Hier hat sich tatsächlich ein Team etabliert und wir haben eine Top-Führungskraft, was will ich mehr?"

Bei aller Freude über ein gelungenes Langzeitprojekt, verschließt sich Martin Riegraf kritischen Fragestellungen nicht, die durch Terror oder etwa nach dem Mord an einer Studentin in Freiburg aufkommen: "Wir sind da eine Nase voraus, haben uns schon lange mit der Gesellschaft für Politische Bildung auseinandergesetzt, über das Erkennen von Islamismus etwa." Auch das Verhältnis, das bei uns zwischen den Geschlechtern normal ist, sei von Anfang an Teil der Erziehung in den WGs gewesen. Gerade bei Verunsicherung, gebe es aber eigentlich nur einen Weg: "Wir machen weiter, professionell und mit großer Offenheit allen Institutionen gegenüber."

Jugendhilfeeinrichtung

Mit Schwerpunkt in Bonndorf (16 Plätze, drei WGs) und Niederlassungen in Grafenhausen (sechs Plätze) und St. Blasien (sechs Plätze) ist in der Region eine Jugendhilfeeinrichtung der Caritas für 28 unbegleitete minderjährige Ausländer (UMAs) entstanden. Leiterin der Einrichtungen ist Sozialpädagogin Verena Käppeler. Mehr Plätze soll es auf absehbare Zeit nicht geben. Gerade auch für die neu eingerichteten Wohngemeinschaften in Bonndorf werden weitere ehrenamtliche Helfer gesucht. Kontakt per E-Mail (verena.kaeppeler@cariatas-hochrhein.de).