Bonndorf Impulse für die Kita- und Schulverpflegung gibt es beim Netzwerktreffen in Bonndorf

Mensafachleute zweier Landkreise kommen zum Netzwerktreffen Kita- und Schulverpflegung. Kommunale Lösungswege werden am Beispiel Bonndorf aufgezeigt.

Vernetzung gibt es bei den örtlichen Mensen für Kindergarten- und Schulkinder. Das wurde deutlich, als Bürgermeister Michael Scharf die in die Mensa der Grundschule geladenen Gäste spontan in die Kinderbetreuungseinrichtung Wunderfitz geführt hat. Eingeladen hatte die Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung des Landes Baden-Württemberg alle an Mensa-Arbeit Beteiligten und Interessierten aus den Landkreisen Lörrach und Waldshut.

Eine Vernetzung nach Bonndorer Lesart unterscheidet sich allerdings von den Modellen, die die Vernetzungsstelle empfiehlt. Diese setzt eher auf ortseinheitliche Lösungen. Das Bonndorfer Modell basiert schon bei der Besetzung der Stellen auf jeweils tiefgehende Detailkenntnisse, wie sie vor allem im ländlichen Raum möglich sind. "Was kann wer, wo, warum am besten?" So formulierte Bürgermeister Michael Scharf vor den Mensaleuten seinen Lösungsansatz. Ein Beispiel dafür ist Heike Badran, von der Ausbildung her Konditorei-Fachverkäufern. Viele Jahre lang war sie städtische Angestellte für die Gündelwanger Schule. Während Jahrzehnten im Vorstand der Gündelwanger Landfrauen bewies sie zudem bei einer Vielzahl von Veranstaltungen, dass Kochen, auch in großen Mengen, bei ihr organisatorisch und bei der Ausführung in den besten Händen ist.

Heute ist Badran zuständig für die Mensa an der Bonndorfer Grundschule. Sie stimmt sich mit Birgit Eske ab. Diese ist gelernte Apothekengehilfin und war bei den Anfängen der Mensa für die Grundschule, als diese noch improvisiert in Klassenzimmern untergebracht war, zuständig für die Auffrischung der Grundschulmenüs. Inzwischen hat Eske die Schulmensa für die weiterführenden Schulen im Haus Ruth unter ihren Fittichen. Diese bestellt Hofmann-Menüs für beide Schulen und nutzt die Variantenvielfalt, sodass sich über viele Wochen kein Essen wiederholt. Beide Frauen geben sich größte Mühe, die Menüs aufzupeppen, mit Salaten und frisch gemachten Nachtischen. "Ich finde die Mensa sehr gut, seit Frau Eske da ist. Das Angebot ist vielfältig und sie lässt sich immer etwas Neues einfallen", sagte bei einem Besuch vor Ort die Zehntklässlerin Jessica Witthaus.

Im Kindergarten Wunderfitz wiederum wird frisch gekocht. Verantwortlich zeichnet hier Christine Albert. Grundlage sind die Reichenauer Gemüsekisten und täglicher Frischeinkauf, beispielsweise von Fleisch. "Es ist uns ein Anliegen, dass regional gekocht und selber geschnippelt wird. Wir wollen die Vielfalt für die Kinder erhalten, auch für die Geschmacksbildung", sagt Evelin Stegerer, Leiterin der Einrichtung. Tischgemeinschaften mit festen Plätzen, an denen auch Erzieher und Küchenpersonal Platz nehmen, schaffen eine familiäre Atmosphäre. Ein Trick der Kita-Kochkünste besteht darin, dass Eltern grundsätzlich nicht im Vorfeld über den Speiseplan informiert werden. In der "Wohlfühlgemeinschaft", wie Stegerer das eben auch "soziale Ereignis" Mittagstisch bezeichnet, würde eigentlich jedes Kind alles essen, auch die Dinge, die im Elternhaus oft geschmäht werden. "Wir kochen genauso viel, wie die Kinder essen. Bei uns gibt es keine Lagerhaltung, unsere Kühlschränke sind leer", erläutert Christine Albert. Das ist einer der Punkte, die dem Bürgermeister wichtig waren, aus hygienetechnischen Gründen.

Die Preise differieren. Von den 4,50 Euro pro Mittagessen in der Grundschule, sind 1,50 Euro für die Betreuung kalkuliert. Ein Realschulessen kostet folgerichtig drei Euro und der Mittagstisch für Kindergartenkinder monatlich 100 Euro. Die Grundsatzfrage des Bürgermeisters, wer was am besten könne, bezog sich nicht zuletzt auf den organisatorischen Bereich. Je nach Einrichtung gebe es Monatsanmeldungen zum Essen oder auch Zehnerkarten. Kassiert wird grundsätzlich vom Rathaus aus. "Die Mädels haben mit der Abrechnung nichts zu tun, entweder man meldet sich an oder nicht. Wir sind kein Hotel", sagt Scharf. Insgesamt werden auf diese Weise etwa bis zu 200 Kinder täglich in städtischen Einrichtungen verköstigt, circa 50 im Kindergarten Wunderfitz, etwa 20 in der Flohkiste, 60 in der Grundschule und 50 bis 80 in Real- und Werkrealschule.

Empfehlungen der Fachleute

Seit 2008 gibt es die Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung im Land.