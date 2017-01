Bonndorf Im Winter kaum Touristen in Bonndorf

Loipen rund um Bonndorf werden seit Jahren nicht mehr gespurt. Region hat Wanderer und Radfahrer im Blick.

Als die Winter noch schneereich waren, zog Ferdi Bick (inzwischen verstorben) mit seinem Loipengerät Spuren um Bonndorf. Diese Zeiten sind Vergangenheit. Schnee ist oft nicht mehr ausreichend oder lange genug vorhanden oder er kommt so spät, dass er eher lästig, denn willkommen ist. „Und wer sollte denn die Loipen spuren?“, fragt Petra Kaiser vom Bonndorfer Tourismusbüro.

Seit Jahren sei Bonndorf keine Wintersportregion mehr, deshalb werde damit auch keine Werbung gemacht. Sie erinnert sich aber an Zeiten, in denen es noch anders war, und eine Verbindungsloipe nach Lenzkirch offen gehalten wurde. „Das ist nicht mehr möglich – das Klima ändert sich.“ Den klassischen Wintersport gibt es hier nicht mehr.

"Laufen, spazieren gehen – die ganz Harten sitzen auf’s Rad – auch im Winter"

Dass der Winter für Gäste hier oben auf knapp 900 Meter Höhe im Schwarzwald dennoch durchaus etwas zu bieten hat, betont die Tourismuschefin. In den vergangenen Wochen bot das trockene Wetter durchaus Raum für Alternativen: „Laufen, spazieren gehen – die ganz Harten sitzen auf’s Rad – auch im Winter. Wir haben hier auch die Möglichkeiten dazu“, sagt Petra Kaiser. Eine recht ungewöhnliche Begegnung hatte sie am 1. Januar, als ihr bei einem Spaziergang ein Inlineskater entgegen kam. „Wer nach draußen will, findet Möglichkeiten – auch ohne Ski!“

Die Wutachschlucht ist zwar im Winter wegen der Rutschgefahr „absolut Tabu“ (Kaiser), doch es gibt genügend Winterwanderwege. Zum Beispiel zum Krummen Föhrle und weiter über den Hardt nach Welledingen oder die Runde um den Galgenbuck, empfiehlt Petra Kaiser. Auch der Bienenlehrpfad in Holzschlag sei im Winter offen. In ein künftiges Werbekonzept könnte auch der Weihnachtsmarkt am Schloss bald integriert werden, deutet die Tourismusfachfrau Überlegungen in diese Richtung an.

Dennoch: Tourismus gibt es im Winter in Bonndorf nur auf Sparflamme. In früheren Jahren habe Bonndorf und die Region noch von den günstigeren Übernachtungsmöglichkeiten gegenüber den Skigebieten rund um den Feldberg profitiert. Doch seit den Gästen die Hochschwarzwaldcard angeboten wird, hat sich das geändert. Darin ist nämlich auch die Nutzung der Skilifte enthalten.

Der Trend, dass viele Menschen um Weihnachten und den Jahreswechsel nach Hause kommen, ist auch in Bonndorf zu spüren. Relevant sei dies für die Übernachtungszahlen aber kaum, stellt Petra Kaiser fest. Auch das war in früheren Jahres anders, erzählt die Tourismusfrau. „Bis Dreikönig haben viele Leute Übernachtungen gebucht, erst danach ließ die Nachfrage nach.“

Viele tolle Alternativen zum Skisport

Aus Erfahrung weiß Petra Kaiser, dass die Höhenlage mit der klaren Luft, kaum Nebel und gut geräumten Straßen von Touristen durchaus geschätzt wird. Hinzu komme, dass es in der Region viele weitere Freizeitmöglichkeiten gibt. Angefangen von Museen bis zu Freizeitbädern werde vieles geboten. „Das sind tolle Alternativen zum Skisport“, preist sie die Vorzüge der Region auch im Winter an.

Mehr los in der Stadt ist erfahrungsgemäß aber erst wieder, wenn der Narrenmarsch in den Straßen der Pflumeschluckerstadt erklingt: „Dann kommen viele Touristen und machen ihren verschobenen Winterurlaub hier“, betont die Tourismuschefin.

Der Fokus liegt in der Region rund um Bonndorf aber ganz klar auf dem Wander- und Radtourismus. Derzeit laufen die Werbe-Kampagnen und am Wochenende beginnt in Stuttgart die große Urlaubsmesse CMT (Caravan – Motor – Touristik). Darauf folgt im Februar Hamburg, danach ist Bonndorf erstmals in Essen vertreten, wo speziell die 20 bis 25 Wohnmobilstellplätze in Bonndorf und Holzschlag beworben werden sollen. Petra Kaiser: „Klar ist aber schon jetzt, auch 2017 wird die Wutachschlucht unser Zugpferd sein.“ Die Nachfrage nach Prospekten habe bereits eingesetzt. „Viele Leute rufen lieber wieder an, als eine E-Mail zu schicken. Das ist fast wie in alten Zeiten“, freut sich die Tourismuschefin über viele angenehme Gespräche.



Zahlen und Fakten

Im Jahr 2015 wurden in Bonndorf 85 000 Übernachtungen registriert. Die Zahlen für 2016 liegen noch nicht vor, doch zeichne sich ab, dass diese Zahl wohl wieder erreicht werde. Die Teilsperrungen der Schlucht wegen zwei Erdrutschen habe nach Petra Kaisers Einschätzung keine negativen Auswirkungen auf die Übernachtungszahlen: "Wenn wir die Leute aufgeklärt haben, wurden die Umleitungen problemlos in Kauf genommen."