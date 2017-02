Bonndorf Im Narrenspiegel, der Narrenzeitung der Pflumeschlucker, sind Missgeschicke zum Lachen versammelt

Die Narrenzunft Pflumeschlucker stellt ihren Narrenspiegel 2017 vor. Mitglieder der Narrenzunft verkaufen ab Samstag, 18. Februar, ihre Zeitschrift in der Gemeinde.

Mit Spannung wird in Bonndorf der neue Narrenspiegel der Pflumeschluckerzunft erwartet. Der Verkauf beginnt am Samstag, 18. Februar, um 9 Uhr durch Pflumeschluckerinnen vor den örtlichen Einkaufsmärkten. Außerdem werden die Hefte mit den kleinen und größeren Missgeschicken der Mitbürger in Bonndorfer Geschäften angeboten. Die Einwohner der Ortsteile und der umliegenden Gemeinden können die närrische Zeitschrift am Sonntag während der Propagandafahrt der Pflumeschlucker erwerben. Die restlichen Hefte bieten Rita Schüle und Gerda Gutmann während und nach dem großen Narrensprung am Schmutzigen Donnerstag zum Kauf an.

Narrenvater Clemens Podeswa und Vize Alexander Matt dankten dem Redaktionsteam Monika Preiser, Tanja Rendler und Susanne Spachholz für die frisch gedruckten Exemplare. Sie waren auch in diesem Jahr wieder für das Schreiben und Zusammentragen der Berichte zuständig. Ein besonderer Dank galt den Bonndorfer Geschäftsleuten für die Inserate, denn dadurch kann der Preis von drei Euro gehalten werden. Das Redaktionsteam berichtete, dass sie inzwischen viele fertige Berichte erhalten. Sie freuen sich immer, wenn außer den bekannten Quellen, auch neue Autoren Textbeiträge liefern. Nicht beachtet werden anonyme Geschichten.

Auf den ersten Seiten sind das Fasnetprogramm 2017, die Eintritts- und Pflumeschluckershop-Preise sowie der Komm-Gut-Heim-Dienst zu lesen. Für die Fahrten in der Nacht von Fasnetmontag ist ein symbolischer Preis von drei Euro zu entrichten, denn die Sicherheit der Narren ist der Zunft wichtig. Bei den Fahrten gibt es dieses Jahr eine Änderung. Schwaningen wird nicht mehr angefahren, dafür wurde Lembach in die Tour aufgenommen. Durchschnittlich nehmen etwa 100 Personen den Fahrdienst wahr. Groß ist die Freude der Narrenzunft, dass nach der Erhöhung des Jahresbeitrags im vergangenen Jahr jetzt die Fahrten zu allen Narrentreffen für die Mitglieder kostenlos sind. Der Zunft freut sich dadurch über etwa 50 Neueintritte, vor allem von jüngeren Narren.

Nicht verschont blieb im neuen Narrenspiegel der SÜDKURIER. Eine falsche Ortsangabe beim Bänkle der Ischiasriege und beim Bild vom Krummen Föhrle sorgt für Heiterkeit. Amüsant sind Geschichten unter anderem über „Breschten und Freuden eines kleinen Pflumeschluckers“, einen Wandertag, über die Hauptversammlung der VSAN und die humorvolle Rede von Landrat Martin Kistler, über die Leseschwächen der Hansel-Pflum-Klasse, über Verständigungsprobleme, über Köche, Tüftler und Heimwerker. Interessant zu lesen ist ein Auszug aus dem Narrenspiegel vor 50 Jahren. Tierisches, Bunt Gemischtes, Gesagt ist Gesagt, Frauen und Männer, ein Rätsel sowie einige Bilder und die Beitrittserklärung runden die vergnügliche Lektüre ab.

Das Gedicht

Mit einem amüsanten Gedicht wird eine falsche Ortsangabe im SÜDKURIER beschrieben. Das Foto zeigt nicht das Krumme Föhrle, sondern den Pavillon auf dem Lindenbuck. Zu lesen ist: "Ein Bäumchen steht bei Bonndorf, ganz schief und krumm. Der Baum ist so gewachsen, drum ist er krumm. Sag wo mag das Bäumchen stehn? Es ist das Krumme Föhrle und das ist schön. Frau Deinzer und Herr Edinger, ihr habt euch halt verrannt, der Berg mit dem schönen Pavillon wird Lindenbuck genannt! Bonndorf liegt unterm Lindenbuck, wenn's it glaubsch, kumm her und guck! Ein Föhrle steht bei Bonndorf, ganz schief und krumm. Es steht neben einem Windrad, das ist nicht dumm. Wenn ihr wollt das Bäumlein sehn, müsst ihr Richtung Brunnadern gehen, dort steht das Krumme Föhrle ganz wunderschön!"