Bonndorf IHK kommt vor Ort: Kurzer Weg für Industrie und Handel

Veranstaltungsreihe bringt die IHK Hochrhein-Bodensee in die Orte der Region. Impulsreferate und Gespräche mit Unternehmern am 29. Juni auch in Bonndorf.

Bonndorf – „Die Wege zwischen Konstanz und Schopfheim sind für viele Mitglieder zu lange, deshalb wollen wir mit der Initiative ,IHK vor Ort’ diese Wege verkürzen und die Regionen lokal unterstützen.“ Das sagt Michael Zierer, bei der Industrie- und Handelskammer Hochrhein-Bodensee Referent für Umwelt und Energie. Sein Büro ist in Schopfheim, also weiß er, wovon er spricht. Und er arbeitete früher bei einer Firma in Lörrach, die stark marketingorientiert ist. Das Ohr am Kunden zu haben ist für ihn wichtig, deshalb gehe die IHK nun in die Regionen, um auch „dem Einzelkämpfer“ einer Firma, Informationen aus verschiedenen Themenbereichen mit auf den Weg zu geben.

Gezielt Hilfestellung für Herausforderungen aus dem unternehmerischen Alltag anzubieten, darum gehe es, heißt es in der IHK Mitteilung. Dabei setze sie auf persönlichen Dialog und ortsnahe Kommunikation. Ziel der Veranstaltungen sei es, aktuelle und wirtschaftlich relevante Themen mit Kurzvorträgen „vor die eigene Haustüre“ zu bringen. Aktuelle Informationen können so in knapper und übersichtlicher Form standortnah an alle Interessierten herangetragen werden, heißt es weiter.

Zierer erklärt, dass mit acht Gemeinden inzwischen Kontakt aufgenommen wurde, aus fünf kamen positive Rückmeldungen. Darunter sind aus dem Kreis Waldshut die Gemeinden Bonndorf, Todtnau und die Kreisstadt selbst. Jede Veranstaltung beinhaltet drei bis vier Impulsvorträge. Dabei gehe es um Standortpolitik, International, Unternehmensförderung oder Umwelt- und Energierecht. „Die Referate dauern zusammen etwa eine Stunde, das haben wir im Griff“, sagt Michael Zierer. Danach können sich die Teilnehmer für ein individuelles Kurzgespräch mit einem IHK-Vertreter anmelden. Wenn sich diese Reihe gut entwickle, sei es denkbar, das Angebot noch kleinteiliger zu machen, sie also in noch mehr Gemeinden anzubieten, sagt Zierer.

Bonndorfs Bürgermeister Michael Scharf findet es positiv, dass die IHK auf das Land kommt, um mit den Unternehmern ins Gespräch zu kommen. Dafür stelle die Stadt am 29. Juni (9.30 Uhr bis 12.30 Uhr) gerne den Sitzungsraum und den Behördensprechraum im Rathaus zur Verfügung. Der Termin am Tag sei dem Umstand geschuldet, dass die Referenten nur dann Zeit hätten, erklärt Michael Zierer: „Aber wer Interesse an den Themen hat, kommt auch zu diesem Termin.

In der Region Bonndorf mit den umliegenden Gemeinden Wutach, Stühlingen, Eggingen, Ühlingen-Birkendorf und Grafenhausen seien 350 bis 500 Unternehmen, die angesprochen seien, sagt der Experte für Energie und Umwelt. „Schön wäre, wenn zu jeder Veranstaltung 20 bis 25 Mitglieder kommen würden“, sagt Michael Zierer im Gespräch mit dieser Zeitung. Die ersten Anmeldungen seien bereits eingegangen. Angesprochen werden sollen mit dieser Reihe gerade kleinere Unternehmen, von denen es in der IHK extrem viele gebe.

Michael Zierer, Referent Umwelt und Energie bei der IHK Hochrhein-Bodensee, Telefon 07622/390 72 14, Telefax 07622/390 74 12 14 oder E-Mail (michael.zierer@konstanz.ihk.de).