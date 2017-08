Bonndorf Hoffen auf weitere Spenden für Kirchenneubau in Nigeria

Der nigeriansche Pfarrer freut sich, dass sein großes Kirchenbauprojekt in seinem Priesterseminar in Akpu nun bald fertig ist. Zur Restfinanzierung des Bauprojektes ist Linus Ibekwe noch auf weitere Unterstützung angewiesen.

Bonndorf (sbm) Seine Augen funkelten geradezu, als Pfarrer Linus Ibekwe aus Nigeria, welcher derzeit in der Seelsorgeeinheit Bonndorf-Wutach wieder eine Ferienvertretung übernommen hat, Bilder von seinem Kirchenbauprojekt der katholischen Frauengemeinschaft (kfd) im Rahmen ihrer jüngsten Zusammenkunft zeigte. Der nigeriansche Pfarrer zeigte sich dabei erleichtert und sehr glücklich, dass sein großes Kirchenbauprojekt in seinem Priesterseminar in Akpu nun der Fertigstellung entgegen geht. Nach anfänglichen Schwierigkeiten bei der Materialbeschaffung, so mussten die Granitplatten für den Boden aus Asien importiert werden, konnten diese Probleme nun im vergangen Jahr verlegt werden. Was bis zur endgültigen Fertigstellung noch ansteht, ist die Ausstattung des Kircheninnenraumes mit Bänken und die farbliche Gestaltung (Ausmalung) der Innenwände. Entstanden ist in einer knapp vierjährigen Bauzeit ein solides Kirchengebäude. "Das gesamte Bauwerk bereitet allen Menschen sehr viel Freude, so Pfarrer Linus Ibekwe im Gespräch mit dieser Zeitung. Dabei versäumt er es nicht, allen Menschen der Seelsorgeeinheit Bonndorf-Wutach ein Wort des Dankes zu sagen, welche bisher sein Bauprojekt finanziell unterstützt haben: "Gott möge all diese Menschen segnen."

Zur Restfinanzierung des Bauprojektes ist Linus Ibekwe noch auf weitere Unterstützung angewiesen. In den Gottesdiensten der Seelsorgeeinheit am 2. und 3. September findet eine Sonderkollekte zur Unterstützung der Arbeit von Pfarrer Linus Ibekwe in Nigeria statt. Linus Ibewkwe wurde 1961 geboren und am 17. August 1991 zum Priester geweiht. In den Fächern Dogmatik und Theologie erwarb er 2006 den Doktortitel an der Universität in Bonn. Er ist seit 2006 verantwortlicher Leiter (Rektor) des Priesterseminars in Akpu (Nigeria). Hier unterstehen ihm 23 Lehrkräfte und Priester. Im Priesterseminar erhalten etwa 340 Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren eine schulische Ausbildung, welche mit dem hiesigen Abitur vergleichbar ist. Die schulische Ausbildung der Jugend in seinem Heimatland ist ihm eine Herzensangelegenheit.

Seelsorgeeinheit Bonndorf-Wutach, Iban DE 50 680 512070 0006643, Kennwort Nigeria.