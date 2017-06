Bonndorf Hitzewelle

In einer Woche mit täglich neuen Hitzerekorden macht sich der Bonndorfer Lokalchef Gerald Edinger so seine Gedanken.

Puh, ja ist denn jetzt schon Sommer? Haben Sie sich in dieser Juni-Woche auch schon mal Gedanken darüber gemacht, wie der Hochsommer wird, wenn jetzt schon das Thermometer die 30-Grad-Marke locker knackt? Ich bin sicher nicht der Einzige, der sich ein paar Grad weniger gewünscht hätte – und vielleicht etwas Abkühlung, ohne polternde Gewitter. Das Mineralwasser in unserem kleinen Getränkelager in der Redaktion unter dem Dach im alten Bonndorfer Bahnhof war (gefühlt) öfter mal kurz vor dem Siedepunkt. Immer wieder habe ich mal den Kopf aus dem Fenster gestreckt, um etwas Kühlung zu erhaschen, was kam war auch nur heiße Luft. Hitzewallungen strömen durch meinen Körper, meine Gedanken zerfließen, verschmelzen am Ende aber zu etwas mehr oder weniger Sinnvollen. Da überlegt man schon, ob es coolere Berufe gibt – jedenfalls bei Gluthitze. Wie heißt es doch im Liedtext von Zweiraumwohnung: 36 Grad – Und es wird noch heißer. Daran musste ich diese Woche öfter denken. Früher, in der Schule, gab's Hitzefrei. Ach, die guten alten Pennälerzeiten! Heute muss man die heißen Tage ausschwitzen. Vor einer Woche hatte ich noch Spaß an diesen molligen Temperaturen. Da war ich im Urlaub, aber jetzt? Themawechsel: Jetzt steht den Bonndorfern ein heißes Motorsportwochenende bevor: Die Geburtstagsfete des Opel-Club Brunnadern und der AMC-Autoslalom am Sonntag. Ich wünsche unseren Lesern viel Spaß dabei und uns allen bald etwas Abkühlung nach der Hitzewelle.

gerald.edinger@suedkurier.de