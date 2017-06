Bonndorf Himmlisch und originell: Schüler der Werkrealschule stellen Arbeiten vor

Schüler der Werkrealschule stellen ihre Arbeiten vor. "Die Schüler haben das alles alleine gemacht, auch die Kontaktaufnahme mit den Betrieben, die sie unterstützt haben", erläutert Klassenlehrerin Melanie Boll.

Bonndorf – "Wir haben uns Bilder angeschaut und die Liegen etwas verkleinert, weil es ja für den Kindergarten ist", erläutert Samuel Isele den Ansatz seiner Projektgruppe. In Wochenfrist erstellten sie zwei Himmelsliegen, die ihre Heimat im Kindergarten Wunderfitz finden werden. Auch im End-Design passten die werkelnden Schüler die Liegen den Bedürfnissen von Kindergärten an. Die Lehne nach hinten bietet noch Sitzfläche und vielleicht auch so etwas wie eine Minirutsche, anders als andere Bänke dieser Art. Die vier Neuntklässler stellten eine von sechs Projektgruppen, die vor den Pfingstferien für das Ergebnis ihrer Wochenarbeit benotet wurden. Andere fertigten beispielsweise einen Tisch mit zwei Bänken, die als Ensemble einen Bonndorfer Grillplatz bereichern werden. Die Eishockeymannschaft Eisbären Berlin, der Buchdruck oder auch der Weg vom Ei zum Huhn beschäftigten andere Arbeitsgruppen.

"Die Schüler haben das alles alleine gemacht, auch die Kontaktaufnahme mit den Betrieben, die sie unterstützt haben", erläutert Klassenlehrerin Melanie Boll die selbstständige Arbeit ihrer Schüler. Zum Ziel habe die Projektprüfung, dass die Schüler erworbenen Kompetenzen, die tatsächlich in verschiedenen Fachgebieten liegen, "in einer vollständigen Handlung nachweisen können". Von der Gruppenbildung über die Materialbeschaffung zur Projektbeschreibung und Durchführung sowie schließlich der Präsentation der Arbeit ist nicht einmal ein Monat vergangen. Der intensive Teil ging in der nun vergangenen Woche vor Ort und unter Aufsicht der beurteilenden Lehrer, Melanie Boll, Christopher Bäuerle und Gerhard Schwarz vonstatten.

Im Vorfeld freilich gab es allerlei Außentermine, etwa im Sägewerk, der Schreinerei Geng, dem Geflügelhof Kaiser, der Molkerei Schwarzwaldmilch der Papiermühle in Basel und im Eishockey-Verein in Freiburg, (EHC).

Ganz abgesehen davon, dass die Schüler mit Eifer bei der Sache waren, seien die Projekte und eben auch die verbale Prüfbeurteilung sogar für den weiteren Lebensweg bedeutsam, meint Melanie Boll: "Damit können die einstellenden Betriebe oft mehr anfangen, als mit den reinen Noten." Und die sichtlich zufriedene Rektorin, Birgitta Stephan, ergänzt: "Die Verbindung von Praxis mit der Theorie hat in der Werkrealschule einen sehr hohen Stellenwert, deshalb freue ich mich natürlich über die sehr tollen Projekte."

"Für uns hat sich das Projekt über Milch und Milchprodukte angeboten, weil wir alle drei uns mit der Arbeit auf dem Bauernhof ganz gut auskennen", sagt Franziska Wehinger, die auf den Höfen ihres Opas und ihres Onkels einiges mitbekommen hat. "Ich habe schon viel gewusst, weil wir daheim einen Bauernhof haben. Aber ich habe dennoch sehr viel gelernt, zum Beispiel über Milchsorten", meint Sofia Morath. Alexandra Riegger wiederum ist seit vielen Jahren so fasziniert von der Arbeit auf dem Bauernhof, dass sie wochenends im Nachbar-Hof aushilft: "Da darf ich melken und Kälber tränken." Beruflich soll es nach den Vorstellungen dieser Mädchen zwar in eine andere Richtung gehen – Altenpflegerin und Lac-Laborantin stehen etwa auf ihren Berufswunschzetteln. Für Robin Großhans allerdings traf sein Himmelsliegenprojekt auch diesbezüglich ins Schwarze: "Ich will Schreiner werden."