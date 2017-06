Bonndorf Helfen auch im Alter: Ernst Forster leitet eine Hilfsorganisation in Indien

Leben im Alter: Auch mit 76 Jahren ist Ernst Forster engagiert. Er gründete die Hilfsorganisation Gandhi-Care, die sich um Waisenkinder in Indien kümmert.

Lobeshymnen mag Ernst Forster nicht. Ja, wir können uns über sein Engagement im Ruhestandsalter unterhalten, sagt er zu. Denn es gäbe ja die Hoffnung, dass man Nachahmer und Interessierte zu eigenem Engagement anregen würde. Er als Mensch, stecke aber, wie viele andere auch, voller Schwächen. Beim Treffen mit dem heute 76 Jahre alten ehemaligen Firmenlenker, packt er die dann auch gerne auf den Tisch.

"Ich habe so eine Unruhe in mir. Meine Frau sagt immer, mach nicht noch etwas. Du hast genug zu tun", aber das sei ihm einfach nicht möglich. "Sie sagt auch ich würde nie zuhören, das stelle ich aber in Abrede." Die von seiner Frau Margrit attestierte Sturheit würde er schon lieber als Durchsetzungsvermögen bezeichnen. "Ich bin schon jemand, der schlecht nein sagen kann", gibt Ernst Forster schließlich zu und erklärt damit, wieviele Posten er in seiner aktiven Zeit gleichzeitig hatte und teils erst jetzt allmählich ablegt. Zum 35. Hochzeitstag habe ihm seine Frau vorgerechnet, dass sie nur den siebten feiern dürften, schließlich sei er ja nur zwei von sieben Tagen daheim. "Meine Frau war aber immer sehr glücklich mit mir, hat sie gesagt, weil ich immer beschäftigt war und keine Zeit für andere Frauen und Unsinn hatte", so Forster. Auch er selbst ruht ganz offensichtlich in dieser Beziehung: "Ich liebe und schätze und ehre meine Frau."

Schmunzelnd erinnert Forster sich an die Zeit, als er die damalige Firma Kienzle in Bonndorf übernahm. Das war im Alter von 55 Jahren, nämlich direkt nachdem er seinen Posten als ranghoher Offizier beim Schweizer Militär ablegen konnte und so ein bisschen mehr Zeit hatte. Gleichzeitig freilich war er noch Zunftmeister in Zürich. "Der Militärdienst hat mir immer Arbeitszeit genommen, bis zu fünf Wochen jährlich und der Posten als Zunftmeister hat mir Freizeit genommen in rund 70 Sitzungen pro Jahr."

Sein Betrieb in der Schweiz hatte 50 Mitarbeiter, der hiesige 130 als er ihn 1996 übernahm. In einer Bonndorfer Stammtischrunde sei damals die Rede gewesen von "einem Verrückten, der hierher gekommen sei, um Insolvenz zu machen". Das, wie man heute weiß, ist nicht geschehen. Aus der VDO Kienzle gründete Ernst Forster die Firma Hectronic Bonndorf mit Töchtern in Polen, Frankreich, Indien und der Schweiz, ein Vorzeigeunternehmen für Tank- und Parkautomation.

Sohn Stefan nahm Ernst Forster später mit in die Geschäftsleitung der in Bonndorf gegründeten Firma Hectronic. Und als der 65. Geburtstag des Seniorchefs nahte, hätte sich der Sohn gerne andernorts engagiert. "Ich wusste, wenn der geht, kommt er nicht zurück", so Ernst Forster. Konsequenterweise hat er den Chefsessel geräumt.

Noch im gleichen Jahr gründete er den Gandhi-Club mit dem Forster sich auf die Fahnen schrieb, einen Teil des Elends, das er auf seinen Geschäftsreisen in Indien gesehen hat, zu mildern. Aus Länder-rechtlichen Gründen ist zwei Jahre später eine schweizerische Organisation entstanden. Über eine Millionen Euro sind seither zusammengekommen, die genutzt wurden, um in mehreren Dörfern, Wohnheime für Kinder, mit der Möglichkeit zum Schulbesuch zu bauen. Patenschaften können über die Organisation übernommen werden und alle Spendengelder kommen vollinhaltlich bei den Projekten an. Nicht zuletzt mit seinen Reisen nach Indien trägt Ernst Forster Sorge dafür. Seine Hauptaufgabe besteht neben der puren Leitung der Organisationen im Heranschaffen von Geldern. "Ich habe immer alles selbst entschieden und finanziert. Zu Anfang war das für mich grauenhaft, um Geld zu bitten und ich musste mich kasteien."

Aber er schöpfe daraus Zufriedenheit. "Wenn man das Strahlen der Menschen sieht, geht einem das Herz auf", sagt er. So anstrengend die Reisen nach Indien auch sein mögen, dorthin hat er sein Herz verloren: "Ich liebe dieses Land!" Sein ganzes Leben lang hat Ernst Forster immer wieder Neuanfänge gewagt, mit der Hectronic bewiesen, dass er erobertes Terrain freigeben kann, auch wenn es schwer fällt. Das gelte zwar auch für Gandhi-Care, allerdings nicht mit dem Ziel Ruhestand: "Natürlich könnte ich diese Aufgabe abgeben, aber ich müsste etwas anderes machen, solange ich denken und gehen kann. – Ich bin zum Arbeiten geboren."

Zur Person

Ernst Forster, 76, ist mit zwei Geschwistern in Zürich aufgewachsen. In der väterlichen Holz- und Kohlenhandlung sprang er früh als Lastwagenfahrer und Kohlearbeiter ein. Er absolvierte eine kaufmännische Lehre, lernte Sprachen in Paris, Lousanne, London. 1962 trat er die einzige Anstellung nach seiner Lehre an, bei einer Schweizer Bank. Mit 23 Jahren, 1964, gründete er seine erste Firma für Tankrevisionen. 1982 übernahm er die Schweizer Firma Hectronic, die später eine Tochter der Bonndorfer werden sollte, wo er 1996 VDO Kienzle übernahm. Ernst Forster und seine Frau Margrit haben zwei Söhne und zwei Enkel.

