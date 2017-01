Bonndorf Heike und Andreas Isele gehen als bestes Paar aus dem Er- und Sie-Schießen des Sportschützenvereins Bonndorf hervor

Das Er- und Sie-Schießen für alle Vereinsmitglieder beim Sportschützenverein eröffnet die Saison 2017 auf der Anlage Steinasäge.

Das Er- und Sie-Schießen ist die erste Veranstaltung der Bonndorfer Sportschützen im neuen Jahr. Mit dem Wettbewerb eröffneten die Schützen auf dem Schießstand Steinasäge die Saison des laufenden Jahres. Alle aktiven und passiven Mitglieder des Vereins waren eingeladen, ihre Schießkünste aufzufrischen. Acht Schützenpaare, eines weniger als im vergangenen Jahr, kämpften um den Sieg. Das Siegerpaar des Jahres 2016, Stefanie Stiegeler und Wolfgang Pietras, konnte seinen Titel nicht verteidigen und musste sich mit dem sechsten Platz begnügen. Mit einem 50-Teiler waren Heike und Andreas Isele erfolgreich und belegten den ersten Platz. Den zweiten Rang sicherten sich Clarissa Meier und Marcel Stallmann mit einem 112,5-Teiler. Über den dritten Platz freuten sich Anna und Andreas Isele mit einem 152-Teiler.

Geschossen wurde mit dem Luftgewehr auf eine Distanz von zehn Metern, stehend aufgelegt. Beim Schuss auf das Blattl kamen die besten Zehner in die Wertung. Um die Platzierungen zu ermitteln, sind die Ergebnisse der einzelnen Schützenpaare zusammengezählt und durch zwei geteilt worden. Sportwart Otmar Ganter hatte die Schießleistung und Standaufsicht übernommen. Oberschützenmeister Dietmar Eschbacher wertete die Ergebnisse in bewährter Weise aus.

Der Oberschützenmeister dankte bei der Siegerehrung allen Schützenpaaren für die Teilnahme am Schießwettbewerb und gab die Platzierungen bekannt. Die besten Einzelschützen bei den Damen waren Heike Isele mit einem 40-Teiler, Anna Isele mit einem 105-Teiler und Clarissa Meier mit einem 135-Teiler. Bei den Herren belegten Maik Schropp mit einem 48-Teiler und Andreas Isele mit einem 60- sowie einem 63-Teiler die besten Plätze. Oberschützenmeister Eschbacher überreichte den drei erstplatzierten Paaren einen Pokal. Das Siegerpaar erhielt zusätzlich einen Wanderpreis. Die nächsten Plätze belegten: Claudia Müller und Otmar Ganter (152,5), Lea und Maik Schropp (157), Stefanie Stiegeler und Wolfgang Pietras (201,25), Stefanie Stiegeler und Dietmar Eschbacher (239) sowie Anna Isele und Nico Franke (295).

Dietmar Eschbacher nannte die nächsten Termine. Die Hauptversammlung ist für Mitte März geplant. Das Karabiner- und Parcoursschießen wurde für Samstag, 24. Juni, terminiert. Für das beliebte Betriebs-, Vereins- und Institutionsschießen sind Dienstag, 27. Juni, Donnerstag, 29. Juni, Dienstag, 4. Juli, und Donnerstag, 6. Juli, festgesetzt worden. Die Siegerehrung findet am letzten Wettkampftag, unmittelbar nach der Auswertung, statt. Mit dem Königsschießen am 14. Oktober und den Vereinsmeisterschaften in der Disziplin Großkaliber an vier Samstagen, mit Beginn am 4. November, endet das Schützenjahr.