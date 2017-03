Bonndorf Heike Badran über ihr Vorstandsamt bei den Gündelwanger Landfrauen: Habe alles gerne gemacht

Auf einen Kaffee mit… Heike Badran, die sich nach zwei Jahrzehnten Vorstandsarbeit aus der Führung der Gündelwanger Landfrauen verabschiedet hat. Im Interview spricht sie über ihre Arbeit und was sie jetzt vor hat.

Frau Badran, nach 21 Jahren, genau so lange, wie Sie Mitglied der Landfrauen sind, haben Sie sich nun nicht mehr der Wahl ins Vorstandstrio gestellt. Warum?

Weil ich mich gefreut habe, dass wir wieder junge Frauen gewinnen konnten, die zu Vorstandsarbeit bereit sind. Und ich finde es auch gut, dass das mal wieder jemand anderes macht, damit kommt frischer Wind und es kommen wahrscheinlich auch neue Ideen. Also war es für mich genau der richtige Moment, ich höre auf, weil Nachfolger da sind und nicht, weil ich keine Lust mehr habe. Ich habe die Vorstandsarbeit furchtbar gerne gemacht, aber es heißt ja auch: Wenn es am Schönsten ist, soll man aufhören.

Was haben Sie an den Gündelwanger Landfrauen am meisten geschätzt?

Sehr schön habe ich gefunden, gleich am Anfang, dass die älteren Frauen mit so jungen Frauen zusammengearbeitet haben. Es waren immer schon ganz tolle Gespräche, beim Schaffen schon. Man hat ganz viel erfahren, das man sonst wahrscheinlich nicht erfahren hätte. Man hat den ein oder andern Kniff mitbekommen. Und man hat erfahren, wie die Frauen das Leben gestalten mussten mit Haushalt, Arbeit, Männern. Damals hatten wir Jüngeren es schon viel leichter und man hat gleich gewusst, wie gut es einem geht. Wir haben auch viele tolle Geburtstage erlebt, zu denen man als Vorstand hinging, wo man die Frauen und ihre Familien erlebt hat, wie man sie sonst so nicht kennt. Und auch die Arbeit in Gemeinschaft finde ich etwas Tolles. Wenn es nachher auch noch ein Erfolg war, man, wie jetzt auch wieder bei der Frauenfasnet hört, dass alles ganz toll angekommen ist, dann ist das auch einfach ein gutes Gefühl.

Sie sind eine „Eingeheiratete“, der Mann kommt von hier und Sie von unten vom Hochrhein. Waren die Landfrauen für Sie auch ein Schlüssel für das Dorf?

Ja, würde ich schon sagen. Ich habe zwar einige schon vorher gekannt, aber ich habe durch die Landfrauen viele besser kennengelernt.

Wenn man 21 Jahre im Vorstand tätig ist, spürt man eine Verpflichtung. Ist es für Sie nun auch eine Befreiung, die Verantwortung nicht mehr zu haben?

Ich glaube, zu einem gewissen Teil schon. Als ich den Entschluss gefasst hatte, nicht mehr anzutreten, war es schon so, dass ich mich Stück für Stück auch etwas gelöst habe. Aber ich fühle mich nach wie vor total als Landfrau.

Was und wie ist die Landfrau von heute?

Die ist modern und berufstätig. Ich glaube, wir haben im Verein keine Landfrau, die nicht irgendwie berufstätig ist. Es geht auch nicht um eine bestimmte Landfrau, wie man es sich vorstellt mit Gummistiefeln und im Stall, da gibt es noch sehr wenige. Es geht um die Frau vom Land. Für mich wäre das Leben in der Stadt auch gar keine Alternative. Ich mag es, dass es auf dem Land ruhiger ist. Für die Frauen auf dem Land hat sich inzwischen auch sehr viel vereinfacht. Beispielsweise kann man seine Kinder unterbringen in Kindertagesstätten. Das gab es, als unsere Kinder klein waren, nur in der Stadt. Aber mir hat dennoch nie etwas gefehlt, ich bin die typische Frau auf dem Land (lacht). Deshalb waren die Landfrauen für mich auch das Ideale. Ich habe alles, was ich gemacht habe, gerne gemacht. Ich bin gerne früh Mutter geworden, mit 22 Jahren, habe gerne den Haushalt gemacht, gerne gebacken und gekocht.

Das hat mich alles immer total ausgefüllt. Ich habe noch nie etwas Anderes gebraucht. Deshalb war die Jobmöglichkeit in der Grundschulmensa für mich auch so toll. Da habe ich ‚meine Kinder‘ ja wieder. Die eigenen Kinder sind erwachsen.

Was hat sich in den 21 Jahren bewegt?

Verwaltungstechnisch ist einiges dazu gekommen. Man muss heute viel mehr dokumentieren, der Schriftkram insgesamt ist mehr geworden. Das kommt aber daher, dass wir in einem so großen Verband sind und die auch Zuschüsse vom Land haben wollen. Als ich als Schriftführer angefangen haben, war alles noch handschriftlich. Ich hatte weder Computer noch Schreibmaschine. Da gab es ein paar Mitgliederlisten und Einladungen und das war’s. Auch in der Struktur hat sich etwas verändert. Am Anfang gab es schon noch einige Frauen, die Landwirtschaft gehabt haben oder daheim waren. Jetzt ist es wirklich so, dass jede berufstätig ist. In vielem sind wir alle noch flexibler und wandelbarer geworden. Das Angebot des Verbands, das an den Vorstand herangetragen wurde, war immer schon recht groß. Jetzt, wenn man mehr junge Frauen hat, kann man auch mehr Themen für jüngere Frauen nehmen.

Welche Rolle spielen die Männer?

Oh. Eine große. Die Vorstandsmänner auf jeden Fall. Die haben wir zum Teil schon als Landmänner bezeichnet, weil wir sie immer und überall gebraucht haben. Und das war dann für uns auch eine schöne Clique. Da gab’s dann auch mal Einladungen zum Essen, um einmal Danke zu sagen, das war nett und daraus sind Freundschaften entstanden. Vieles wäre nicht gegangen ohne die Unterstützung durch unsere Männer. Bei jeder Veranstaltung brauchen wir ein oder zwei Männer, die uns unterstützen. Mein Mann hat ganz oft Sachen hin und her gefahren, weil er Anhänger fährt. Andere Männer haben uns irgendwas anschließen müssen. Und da hat auch keiner abgelehnt. Ich glaube, sie haben uns auch immer gerne geholfen.

Was wünschen Sie den Landfrauen?

Ich hoffe, dass weitere junge Frauen gefunden werden, die dazu kommen, die merken, dass das eben kein alter verstaubter Verein ist, sondern dass da vieles geht. Und schön wäre es natürlich, wenn die Sachen, die man jetzt aufgebaut hat, auch wirklich weitergehen, wie Frauenfasnet oder Theater, dass da immer genügend Akteure da sind. Das ist auf einem tollen Weg, die Sachen sind ja teilweise schon fast traditionell, obwohl es sie noch gar nicht so lange gibt. Man kann es sich ja gar nicht mehr vorstellen ohne die Frauenfasnet oder das Theater, beides ist weithin bekannt.

Zur Person

Heike Badran, 47, Mutter von zwei erwachsenen Töchtern, war 21 Jahre im Vorstand der Gündelwanger Landfrauen. Mit ihrem Eintritt hat sie den Schriftführerposten übernommen und ist seither im Vorstand geblieben, zuletzt im gleichberechtigten Vorstandstrio mit Claudia Scharf und Erika Schübel. Badran ist gelernte Fachverkäuferin für das Konditorenhandwerk und städtische Angestellte in der Grundschulmensa.