Bonndorf Häusliche Pflege liegt auch in Bonndorf im Trend

Serie So lebt man in Bonndorf (Senioren): Die Menschen werden älter und bleiben gesünder. Die Sozialstation der Caritas hilft bei Pflegebedürftigkeit daheim.

„Wir sind stolz, dass wir es seit 40 Jahren schaffen, Menschen so zu unterstützen, dass sie lange daheim bleiben können“, sagt Rolf Steinegger, stellvertretender Vorstand bei der Caritas Hochrhein. Damit meint er den Einsatz der Sozialstation. Vom Essen auf Rädern über den Hausnotruf bis hin zu Kursen für pflegenende Angehörige reicht das Angebot – und darüber hinaus die häusliche Pflege, die von medizinischem Fachpersonal geleistet wird.

An einem Wintermorgen ist es Birgitt Troll, Mitarbeiterin der Sozialstation, die schon um 6 Uhr bei der ersten Patientin klingelt. Sie cremt verletzte Hautstellen ein und legt Stützstrümpfe an. In etwas mehr als einer Stunde hat sie einer weiteren Patientin aus dem Bett geholfen, die Morgentoilette unterstützt, Kompressionsstrümpfe angezogen und bei einer dritten den Insulinspiegel überprüft, die Medikamente für die Woche kontrolliert und sortiert.

Die Besuche gehen zügig vonstatten, was fast verwundert. Denn jeder Besuch ist ein echter. Die gelernte Kinderkrankenschwester mit Zusatzausbildung zur Palliativ-Fachkraft fragt die Patienten nach dem Befinden, beruhigt bei Unsicherheiten, mal liegt beschwichtigend die Hand auf der Schulter, manchmal ist es auch nur ein kleiner Scherz, der etwas Licht in den noch jungen Tag bringt. Insgesamt werden es an diesem Vormittag 15 Patienten gewesen sein, alle mit ihrer ganz eigenen Geschichte, alle dankbar, dass die Hilfe in Form von Birgitt Troll ins Haus kommt und so das Leben in der eigenen, gewohnten Umgebung ermöglicht.

Eindrücklich schilderte der stellvertretende Caritasvorstand, Rolf Steinegger, im März 2016 beim offiziellen Antrittsbesuch des Landrats Martin Kistler in der Löwenstadt, welche grundsätzlichen und auch speziellen Schwierigkeiten in solchen Diensten hier auf dem Land liegen. Der demografische Wandel verursacht naturgemäß einen Großteil der Missverhältnisse. Ein anderer Punkt ist, dass viel zu wenige an pflegenden Berufen Interesse haben. Ein dritter: Die Wege sind hier so weit, dass viel Zeit im Auto verbracht, viele Kilometer verfahren werden.

Trotz allem ist Rolf Steinegger hochzufrieden mit dem Angebot, das hier unterbreitet werden kann. „Bonndorf ist besonders, weil die Angebotspalette der Pflegemaßnahmen innerhalb eines gut harmonierenden Netzwerkwerks jederzeit miteinander verknüpft werden kann“, sagt Steinegger. Der Forderung der Landesregierung, Sektorengrenzen abzubauen, sei man damit schon sehr früh nachgekommen, „dank der Weitsichtigkeit des Bürgermeisters Michael Scharf“, der einen Wohlfahrtsverband eingebunden, die Zusammenarbeit damit gefördert und auch gefordert habe.

Mit dem Ineinandergreifen von Angeboten der Sozialstation mit Elementen wie Tages- oder Kurzzeitpflege im St. Laurentius und der Unterstützung der pflegenden Angehörigen, beispielsweise in Gesprächskreisen und Begegnungsplattformen, könnten Senioren lange in ihrer gewohnten Umgebung bleiben. „So schaffen wir es auch gemeinsam, passgenau auf die individuellen Bedürfnisse des Pflegebedürftigen abgestimmte Lösungen zu finden“, so Steinegger. Vor Ort ist es Andreas Wiederkehr, Leiter der Sozialstation, der daran erinnert, dass auch Schulungen für die Betroffenen selbst heute anders aussehen als einst. „Wir gehen in die Wohnungen der Menschen, zeigen ihnen, wie sie die Sicherheit erlangen können, eben nicht zu stürzen. Das könnte Hinweise auf die mangelnde Beleuchtung einschließen, ebenso wie auf Teppiche, die Stolperfallen sind. Oft sind es Kleinigkeiten, die man aber individuell betrachten muss, die schon viel helfen.“