Bonndorf Gundelsteiner Guggenmusik lässt sich Spaß nicht wegpusten

Gündelwangen – Das Guggen-Open-Air der Gundelsteiner Guggenmusik aus Gündelwangen musste Plan B aus der Tasche ziehen, denn das Wetter hat ihnen den Open-Air-Effekt nicht gönnen wollen. Alles war bestens vorbereitet gewesen. Ein recht massives kleineres Zelt war auf dem Dorfplatz neben der Halle zum Verweilen errichtet worden. Ein großer Anhänger stand da, aus dem originale Guggenmusik ertönen sollte, diverse Fässer standen herum, aus denen ein Feuerchen für warme Hände sorgen sollten.

Aber Sturmtief „Leiv“ hatte so stark am Zelt gerüttelt, dass es dem Veranstalter zu gefährlich erschien, die Freiluftbühne zu nutzen. So musste sich alles im Gemeindesaal abspielen, was zwar ganz viel Nähe und Lautstärke versprach, aber sicher auch so manchen Narren davon abhielt, länger zu bleiben. Der Stimmung schadete dieser Umstand allerdings in keinster Weise. Die „Hölledüüfel Degernau“ gaben im Saal ihr Bestes ebenso wie die „Bügärumpler Bettmaringen“, die „Gässlifätzer Ebringen“, die „Gugge-Dubel-Bernau“ und die Guggenmusik Bonndorf.

