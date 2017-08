Bonndorf Gündelwangen grillt für Glasfaser

120 Bewohner feierten mit Bürgermeister Scharf den flächendeckenden Breitbandanschluss im Bonndorfer Ortsteil Gündelwangen. Bis zur Abschlussfrist Ende August könnte eine Abdeckung von 90 Prozent erreicht werden.

Der Bürgermeister hatte eingeladen. Der erste Straßenzug, in dem sich alle Bewohner zum Anschluss an das demnächst in Bau befindliche Glasfasernetz in Gündelwangen entscheidet, bekäme eine städtische Grillfete. In rasanter Geschwindigkeit haben die Mitarbeiter des in diesem Jahr neu geschaffenen Amtes für Breitband 75 Prozent aller möglichen Hausanschlussverträge für das Dorf in der Tasche gehabt. Inzwischen sind es 85 Prozent und wenn bis Ende August die noch ausstehenden Verträge alle eintreffen, könnte sogar die 90er-Marke gerissen werden.

Jedenfalls wurde die Einladung des Bürgermeisters umgepolt in eine Party für das gesamte Dorf. Dass nun trotz Urlaubszeit und Ausbleibens der Musiker, die den Geburtstag ihres Dirigenten in Wittlekofen feiern mussten, rund 120 Gündelwangener der Einladung gefolgt sind, zeigt wie viel Bedeutung der Investition beigemessen wird. Der Chef des Amtes für Breitband, Matthias Ketterer, ergriff noch bevor Grillmeister Norbert Hogg eingetroffen war, das Mikrophon und dankte den Gündelwangenern: "Hut ab, 85 Prozent gibt es nirgends." Zwar hätten er und seine Mitarbeiterinnen teils bis tief in die Nacht dafür gearbeitet, in diesem Amt, das von Grund auf strukturiert werden musste, "aber wir haben es gerne gemacht und es hat sich gelohnt!"

Vorreiter seien die Gündelwangener nun und ein Beispiel für die ganze Stadt. Die Ausschreibungen für die Arbeiten seien draußen. "Ich bin schon gefragt worden, ob es nun los geht, weil immer wieder Leute in den Straßen herumlaufen und ausmessen. Das stimmt, wir sind glücklicherweise früh dran, die Nachfrage nach den Arbeiten ist gut", meinte Ketterer. Schon jetzt bereitete er darauf vor, dass es in den nächsten sechs bis zwölf Monaten im Dorf "ein Gewuhle" geben könne. Geduld, gegenseitige Toleranz seien gefragt. Allerdings ermutigte er auch, sich bei möglicherweise unhaltbaren Zuständen an die Stadt zu wenden. "Wir sind nicht überall und sehen nicht alles."

Während dann Norbert Hogg gemeinsam mit seinem Co-Grillmeister, Bürgermeister Michael Scharf, Würstchen und Steaks wendete und in die Brötchen beförderte, die Lisa Maier gemeinsam mit ihrem Chef Matthias Ketterer vorbereitet hatte, ergriff Gemeinderat Matthias Büche (Bürgerliste) das Mikrophon: "Als Bürger und Gemeinderat danke ich der Stadt für die großartige Vorbereitung, wie sie das professionell durchgezogen hat und uns bei dem riesigen Problem eines viel zu langsamen Internets geholfen hat, mit einem sehr guten Angebot, das für alle Bürger erschwinglich ist." Petra Kaiser, die im Vertrieb der stadteigenen "Glasfaserfirma" komplettes Neuland betreten hat und ihre Aufgabe nach Aussagen des Bürgermeisters "nicht gut, sondern hervorragend erfüllt", erzählte von vielen Gesprächen während der Vertragsabschlussphase: "Was die Leute in Gündelwangen alles tun müssen, um das Netz nutzen zu können, ist wirklich erstaunlich. Die eine steht nachts um drei Uhr auf, damit sie ihre Arbeit erledigen kann, andere müssen mit Internettelefonie immer an einem ganz bestimmten Punkt im Haus stehen." Das wird nun in absehbarer Zeit anders.

Und noch weitere Neuigkeiten können die Gündelwangener nun genießen: Herbert Hofmeier schaffte eigens für das Fest einen über den Winter aus einer Wurzel geschnitzten Tisch der Begegnung mit vielen Köpfen an den Dorfplatz. Zwischen all den heimisch und auch fremdländisch anmutenden Gesichtern ist auch eine Schlange unter gekommen. "Etwas giftiges gibt es doch in jeder Gruppe", sagt der Künstler dazu verschmitzt. Der Tisch wird jedenfalls überdacht und soll zu dem Grill kommen, der an dem Platz aufgestellt werden wird. Auch ist er Teil eines mit seinen Kunstwerken gesäumten Räuberpfades. Noch 300 Meter fehlten, bis solchermaßen die Dorfplätze Gündelwangen und Holzschlag verbunden sind, verriet Bürgermeister Michael Scharf am Rande. Die Firma sei bereits beauftragt. Von beiden Plätzen aus ginge es dann ausgeschildert in die Wutachschlucht. "Im kommenden Jahr wird auch er Wanderbus an beiden Dorfplätzen halten."

