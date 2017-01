Bonndorf Gündelwangen: Trachtengruppe ehrt Mitglieder

Im Rahmen ihrer Hauptversammlung der Trachtengruppen Gündelwangen zeichnete Vorsitzender Jochen Zehnder mehrere Mitglieder für ihr langjähriges Engagement aus. Trachtenträger 2016 vielfältig im Einsatz.

Gündelwangen – Zur Hauptversammlung der Trachtengruppe Gündelwangen, in deren Mittelpunkt Ehrungen langjähriger Mitglieder stand, begrüßte Vorsitzender Jochen Zehnder besonders Stadtrat Max Nägele und Ehrenvorsitzenden Bruno Zehnder. Der Vorsitzende freute sich, Harald Hofmeier für 20-jährige Vorstandstätigkeit zu ehren. Er war von 1991 bis 1999 Vorsitzender, lange Jahre Vortänzer und ist Tanzleiter der Erwachsenengruppe. Für seine Verdienste wurde er mit der silbernen und bronzenen Ehrennadel des Bundes Heimat und Volksleben ausgezeichnet. Als Dank für sein jahreslanges Engagement überreichte im Vorsitzender Zehnder einen Geschenkkorb.

Brigitte Hofmeier kam 1971 durch ihren Ehemann Herbert zur Trachtengruppe. Sie musste 1986 berufsbedingt aufhören, denn das Ehepaar hatte den Hausmeisterposten im Heimatmuseum Hüsli in Grafenhausen übernommen. Seit Rentenbeginn sind beide wieder in der Trachtengruppe aktiv. Der Vorsitzende überreichte ihr für 18-jährige Zugehörigkeit einen Gutschein. Ebenfalls 18 Jahre ist Markus Jehle Mitglied der Trachtengruppe. Er begann in der Kinder- und Jugendgruppe und wechselte 2007 zu den erwachsenen Tänzern. Timo Steidle begann 2004 bei den Kindern und tanzt seit 2014 mit den Erwachsenen.



Beiden überreichte Jochen Zehnder ein Geschenk und dankte ihnen dafür, dass sie bei allen Arbeitseinsätzen zur Stelle sind. Der stellvertretende Vorsitzender Matthias Bächle ehrte Christina Zehnder für sechsjährige Mitgliedschaft. Sie ist bei den Auftritten der Kinder für die Musik zuständig und unterstützt ihren Ehemann Jochen bei seiner Arbeit als Vorsitzender.

Jochen Zehnder hielt Rückblick auf das vergangene Jahr. Er freute sich, dass Nadine Gfrörer und Luisa Bernhart in die Erwachsenengruppe aufgenommen werden konnten. Er erinnerte an zwei Proben und einen Auftritt mit der befreundeten Gruppe Löffingen, einen Heimatabend im Schwarzwaldhotel Bonndorf, zwei im Hotel Schwörer in Lenzkirch sowie zwei Kirchenbesuche. Insgesamt wurden 18 Proben abgehalten und die Gruppe verzeichnete 27 Termine. Die Kinder- und Jugendgruppe war bei drei Umzügen und zwei Kirchenbesuchen dabei. Sie gestaltete die Krippenfeier. Besonderen Spaß machte ein Ausflug in die Wilhelma nach Stuttgart. Bei 14 Proben bereiteten sich die Kinder auf ihre Auftritte vor. Zehnder dankte den Leiterinnen Sigrid Fischer, Christina Zehnder und Elke Hofmeier, dass sie die Kinder bei 22 Terminen immer wieder motiviert hätten.

Schriftführerin Bianca Berggötz blickte auf die Termine des vergangenen Jahres zurück. Dazu gehörten unter anderem der Auftritt der Kinder im Altenheim St. Laurentius, die Kirchenbesuche an Fronleichnam und das Kirchenfest, die gemeinsamen Proben der Erwachsenen in Löffingen, den Eulogi-Ritt in Lenzkirch, die Sonnwendfeier in Göschweiler, drei Heimatabende, das Annafest in Amrigschwand-Tiefenhäusern, die Teilnahme am Bonndorfer Schlossfest, die Dorfplatzeinweihung in Gündelwangen sowie das Kreistrachtenfest in Höchenschwand. Großen Spaß hatten die Trachtenträger bei ihrem Ausflug mit der befreundeten Trachtengruppe Waldburg in das Naturfreundehaus Ehingen. Bei der Nikolausfeier wurde Lorena Gfrörer für sechsjährige Zugehörigkeit zur Kindergruppe ausgezeichnet.

Martina Steidle berichtete über Einnahmen und Ausgaben. Ihre gute Arbeit bestätigten Sonja Jehle und Matthias Schübel. Matthias Bächle dankte dem Vorsitzenden Jochen Zehnder für seine Arbeit im vergangenen Jahr. Stadtrat Max Nägele lobte die gute Kameradschaft, das tolle Miteinander und die Einsätze für das Dorf.

Der Verein

Die Trachtengruppe Gündelwangen wurde 1962 gegründet. Momentan sind in der Erwachsenengruppe 16 Frauen und neun Männer aktiv. Die Leitung haben Monika Fechtig und Harald Hofmeier. Der Kinder- und Jugendgruppe gehören zehn Mädchen und vier Jungen an. Leiterinnen sind Sigrid Fischer, Christina Zehnder und Elke Hofmeier. Vorsitzender ist Jochen Zehnder, Telefonnummer 07703/78 83.