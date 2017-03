Bonndorf Grünes Licht fürs Bürgerhaus in Wellendingen

Gemeinderat Bonndorf verabschiedet beschleunigtes Verfahren für den Bebauungsplan für das Bürgerhaus in Wellendingen.

Nachdem die Standortfrage den Bau des Bürgerhauses mit Platz für das neue Feuerwehrfahrzeug in Wellendingen lange Zeit bremste, könnte es nun ganz schnell gehen. Bürgermeister Michael Scharf hofft nämlich, dass der beantragte Zuschuss aus ELR-Mitteln (Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum) für das Bürgerhaus fließen wird. Das wären 40 Prozent der derzeit berechneten Kosten von 1,3 Millionen Euro. "Da ist viel Druck auf der Pipeline, das Feuerwehrfahrzeug ist bestellt", erklärte Bürgermeister Michael Scharf den Räten.Er betonte ausdrücklich, dass aus dem Zuschussantrag das Feuerwehrgerätehaus herausgenommen wurde.

Gebaut werden soll das barrierefreie Multifunktionsgebäude, in dem Schule (Inklusionsklasse), Bürgerhaus und Feuerwehr untergebracht werden, auf einer Wiese direkt neben dem Kindergarten. Wie Stadtbaumeisterin Nicole Messerschmid erläuterte, wird durch den vom Rat einstimmig beschlossenen Bebauungsplan auf dem Gelände noch Platz für zwei Ein- oder ein Doppelhaus geschaffen. Das Gelände konnte "zu Baulandpreisen" (Scharf) erworben werden. Der Rathauschef verdeutlichte noch einmal, dass sich an den Plänen und der Raumaufteilung, die in einer Bürgerversammlung in Wellendingen vorgestellt wurden, nichts geändert habe.

Erfreut zeigten sich die Wellendinger Gemeinderäte Berthold Dietsche (BL) und Norbert Kromer (CDU). "Ich bin froh, dass es losgeht, der Standort ist optimal", sagte Dietsche. Kromer rief noch einmal in Erinnerung, dass dieses Gebäude auch aus energetischen Erwägungen gebaut werde. "Auf engem Raum sind hier Schule, Bürgerhaus und Feuerwehr zusammen. Ich bin froh, dass dieses Multifunktionsgebäude jetzt gebaut wird." Kromer hatte gegenüber den Bürgermeister offenbar angedeutet, dass er dafür sei, das Projekt auch, ohne Zuschuss durchzuziehen, dann in einer abgespeckten Form. In diesem Fall würde man eine "andere Art der Ausschreibung wählen", sagte Scharf. Er rechnet in Kürze mit dem Bescheid über Zu- oder Absage für den Zuschuss, danach soll der Plan zügig vorangetrieben werden.

Einstimmig vergab der Rat die Arbeiten für die Dachsanierungsarbeiten am alten Forsthaus. Günstigster von vier Bietern war die Firma Kostenbader mit einer Summe rund 99 000 Euro. Die Arbeiten umfassen die Dämmung, neue Fenster und eine Dachdeckung. Im Haushalt sind dafür 145 000 Euro eingestellt. Auch der Umnutzung von drei Räumen im Forsthaus für die Sozialstation stimmte der Rat zu. Hier sollen ein Umkleideraum, ein Raum für Essen auf Rädern sowie Platz für das Archiv und ein Lager entstehen. Keine Einwände gab es für die Umnutzung der ehemaligen Metzgerei Binninger in der Rothausstraße. Hier soll ein Imbiss entstehen. Ein Anwohner hat den Einwand formuliert, dass der Abflusskanal verlängert werden soll. Eine Lösung für die geforderten zwei Stellplätze gibt es ebenfalls noch nicht.