Bonndorf Grünes Licht für Bauen im Bonndorfer Mittlishardt

Gemeinderat vergibt Arbeiten für dritten Abschnitt im Neubaugebiet. Ausnahmeverfahren für FFH-Gebiet genehmigt.

Bonndorf (ew) Im dritten Abschnitt des Neubaugebiets Mittlishardt kann ab dem nächsten Frühjahr gebaut werden. Der Gemeinderat vergab in seiner Sitzung am Montagabend Erschließungsarbeiten für die 26 neuen Bauplätze in Höhe von 594 000 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Ausführen wird Straßenbau, Trinkwasserversorgung und die Kanalbauarbeiten die Firma Gebrüder Stumpp aus Balingen. Im Haushalt sind inklusive Straßenbeleuchtung 900 000 Euro eingestellt, die Kostenschätzung des Bauamtes lag bei 709 000 Euro. Die Erschließung soll am 30. April 2018 abgeschlossen sein. Bereits im nächsten Monat wird eine Verlosungsrunde stattfinden, zu der alle, die sich bis zum 10. Juli gemeldet haben, eingeladen werden.

Die deutlichen Preisunterschiede zum zweiten Bieter (94 000 Euro) erklärte Bürgermeister Michael Scharf damit, dass sich die Firmen zunehmend auf bestimmte Arbeiten spezialisieren, dies sei heute marktentscheidend. Zudem sei in Neubaugebieten kaum mit „Überraschungen“ zu rechnen. In diesem Zusammenhang informierte Scharf das Gremium darüber, dass die Grundstücke für „Mittlishardt IV“ bereits fast gänzlich im Eigentum der Stadt seien: „Da gibt es auch mit dem Naturschutz nicht solche gravierenden Probleme.“

Wie Stadtbaumeisterin Nicole Messerschmid erläuterte, sei das Ausnahmeverfahren für die Bebauung am Rande eines Fauna-Flora-Habitats (FFH-Gebiet), in diesem Fall Bergmähwiesen, beantragt worden. Betroffen sind davon rund 2000 Quadratmeter, die Stadt habe zwei Ausgleichsflächen mit rund 5000 Quadratmetern ausgewiesen. Sie werden nun in den Bebauungsplan aufgenommen. Die Verhandlungen mit den Landwirten zum Erwerb der Flächen führte Stadtförster Steffen Wolf zusammen mit einer Mitarbeiterin. Scharf lobte Wolf in der Sitzung für seine positive Gesprächsführung. Der Schultes machte deutlich, dass der Naturschutz wichtig sei, ärgerte sich aber sichtlich, dass das FFH-Gebiet die vom Gemeinderat verabschiedeten Pläne aufhalte.

Tilman Frank (SPD) fragte nach, ob man die Anstrengungen der Telekom verhindern könne, im Neubaugebiet mit schnellem Internet zu werben. Das Kommunikationsunternehmen kündigt in einer Stellungnahme an, im Mittlishardt III „die neueste Technik einzusetzen“, also Glasfaser bis in die Wohnung. Bürgermeister Scharf erklärte, dass er sich über jedes Unternehmen freue, das in Bonndorf investieren wolle. Verhindern könne man ein solches Angebot nicht, der Bürger habe letztlich die Entscheidung, welchen Anbieter er im Haus haben wolle.

Der Gemeinderat gab einstimmig seine Zustimmung zur erneuten, diesmal auf zwei Wochen verkürzten Offenlage, zur Stellungnahme von Behörden. Gebilligt wurde die entsprechende Änderung im Satzungsentwurf. Nicole Messerschmid erwartet vor allem Stellungnahmen von Naturschutzbehörden und -verbänden zum FFH-Gebiet.