Bonndorf Großes Lob für Bonndorfer Pflumeschlucker

Präsident Wehrle von der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte zeigt sich begeistert von der Organisation der Tagung. Erstmals wird mit Ursula Forster aus Tettnang eine Frau ins Präsidium der VSAN gewählt.

Der alte ist auch der neue Präsident der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte: Roland Wehrle, der dieses Amt seit 21 Jahre ausfüllt, wurde am Samstagabend von den 650 Vertreter der 68 Mitgliedszünfte in der Bonndorfer Stadthalle wieder gewählt.

Das war zu erwarten. Dass mit der Rechtsanwältin Ursula Forster aus Tettnang erstmals in der Geschichte der Vereinigung aber eine Frau ins bisher von Männern dominierte Präsidium gewählt wurde, darf als echtes Ereignis eingestuft werden. „Das ist ein historischer Schritt“, betonte Wehrle, der aber von der Wahl der „echten Fasnachterin, die Fasnacht mit der Muttermilch aufgesogen hat“, hocherfreut war. Neu im Präsidium ist auch der Schwenninger Markus Diebold als Schriftführer. Bis vor wenigen Tagen wusste der von seinem Glück noch nichts, wie der Präsident erläuterte.

Abschied nahm der langjährige Landschaftsvertreter Rudolf Gwinner (Löffingen). Die baar wird künftig von Karl-Heinz Zeller (Möhringen) bei der VSAN vertreten. Großes Lob gab’s vom Präsidenten für Die Pflumeschlucker: „Die Organisation war großartig und die Pflumeschlucker gehören zu den Zünften, die überall gerne gesehen werden.“

Das Präsidium sieht Wehrle für die kommenden Aufgaben mit seinen kompetenten Helfern an der Seite gut gerüstet. Die Jugend einzbeziehen hält er für eine der dringlichsten Aufgaben. „Wir brauchen junge Menschen. Sie sollen die Tradition weitertragen.“ Beim Gedanken an die Zukunft der Fasnacht machte der Präsident gleich eine sorgenvolle Mine: „Die Auflangen werden immer höher. Inzwischen muss man Sicherheitskonzepte für Narrentreffen den Behörden vorlegen.“ dabei stelle sich die Frage, wie man so etwas professionell gestalte?

Roland Wehrle fordert von der Politik Augenmaß. Die Fasnacht sei nicht nur da, den Politikern eine Plattform zu bieten, sie müssten den Zünften auch dabei helfen, die Tradition der Fasnacht aufrecht zu erhalten. Durch überzogene Bestimmungen würde so mancher in den Zünften die Lust an der Fasnacht verlieren. Die Kosten werden bei Narrentreffen immer höher: GEMA, Sanitätsdienst, Absperrungen, Security. „Bald sind Narrentreffen nicht mehr zu finanzieren.“

Unterstützung erhofft sich Wehrle vom Bund Deutscher Karneval, dem Dachverband von über 4000 Fastnachtsvereinen, Faschingsgilden, Karnevalsgesellschaften und Narrenzünften. Der VSAN-Präsident strebt in diesem oder im kommenden Jahr zusammen mit dem Dachverband einen parlamentarischen Abend in der Bundeshauptstadt an. Dort sollen Gespräche mit den politischen Entscheidungsträgern geführt werden, um einen gemeinsamen Weg für eine vernünftige Lösung für die Gestaltung von Vorschriften für Fasnacht auch mit Städten und Gemeinden zu finden. Wehrle sieht die öffentliche Hand in der Pflicht, das Brauchtum zu erhalten. „Ich bin auch für Sicherheit, aber Fasnacht frei zu das schwierig geworden“, stellt Wehrle fest. Die nächste Hauptversammlung der VSAN richtet 2018 die Narrenzunft Stegstrecker Pfullendorf aus.

Auch zu den sozialen Medien hat der Präsident der VSAN etwas zu sagen. „Da gibt es auch bittere Kommentare – am Schlimmsten sind die anonymen, das ist oft schwer zu ertragen.“ Er sieht dabei die Gefahr, dass niemand mehr Lust auf ein Amt hat und Verantwortung übernehmen will, weil möglicher Weise das im Internet negativ kommentiert wird.