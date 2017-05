Bonndorf Großes Konzert in der Bonndorfer Kirche

Chor aus dem Süden Englands tritt in Bonndorf auf. Werke von William Byrd bis Leonard Bernstein werden interpretiert.

Bonndorf (jos) "Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen". Vor ziemlich genau einem Jahr, im Juni 2016, veranstalteten die geistlichen Herren, die vor nun mehr sechsundzwanzig Jahren ihre Priesterweihe in Freiburg ablegten, anlässlich ihres fünfundzwanzigjährigen Priesterjubiläums, eine Studienfahrt zu den Kathedralen und Klöstern Südenglands. Die Reise ging von Canterbury bis Bath und die kultur- und geschichtsinteressierten Geistlichen erlebten eine wundervolle Reise durch eine unvergleichliche Landschaft voller Sehenswürdigkeiten und kultureller Eindrücke.

In Truro, der südlichsten Stadt Englands erlebten sie ein Konzert mit dem Chor der anglikanischen Kathedrale unter der Leitung von Musikdirektor Christopher Gray. Sofort war Michael Hipp, Pfarrer in Bonndorf, klar: "Diesen Chor muss meine Seelsorgeeinheit Bonndorf-Wutach auch kennenlernen. Diese wunderbaren Stimmen sollen mein Geschenk an meine Pfarrgemeinde sein."

Gesagt, getan. Am Dienstag, 30. Mai, hat dieser Chor nun seinen Auftritt in der Bonndorfer Pfarrkirche St. Peter und Paul. Der Beginn dieses herausragenden Ereignisses ist um 19 Uhr. Die zwölf erwachsenen Sänger und die zwölf Kinder des Chores nutzen den Tag auch, die fantastischen Freizeitmöglichkeiten der Region. Und so ist der Besuch des Fun Bades in Titisee-Neustadt ein Garant dafür, dass am Abend alle erholt, erfrischt und hoch motiviert die Bonndorfer Kirche zur Kathedrale werden lassen, in der Chormusik von den größten Komponisten Englands erklingen wird.

Dabei stehen Kompositionen der Shooting Stars des elisabethanischen Zeitaltes auf dem Programm, aber auch klangvolle neuere Werke werden durch den ausgewogenen, herrlich erfrischenden Klang der geschulten Stimmen dieses Chores beeindruckend zur Geltung kommen.

Neben William Byrd, Orlando Gibbons und Georg Friedrich Händel, der seine Berühmtheit nicht in Deutschland, sondern in England erreichte, dürfen wir uns aber auch auf die "Chichester Psalms" von Leonard Bernstein freuen. Abgerundet werden die Chorvorträge durch Orgelwerke von Gibbons oder Purcell, Bach oder Buxtehude, und der berühmte Organist Simon Jacobs wird voller Freude feststellen können, dass die Bonndorfer Orgel nicht nur einen wunderbaren Klang besitzt, sondern, dass alle Werke authentisch realisiert werden können.

Der Eintritt in der Bonndorfer Pfarrkirche ist frei, um eine angemessene Spende wird gebeten.