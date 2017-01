Bonndorf Großer Bahnhof für Narrenzünfte

VSAN-Versammlung bei den Pflumeschluckern. Regularien und Unterhaltungsshow im Mittelpunkt

Freudestrahlend sitzen Klaus und Clemens Podeswa am Tisch. Der aktuelle Narrenvater der Bonndorfer Pflumeschlucker (Clemens) darf mit seiner Zunft die große Hauptversammlung der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte ausrichten. Ein Zufall ist es, dass sein Vater Klaus als damaliger Narrenvater vor genau 25 Jahren diese Großveranstaltung ebenfalls in die Löwenstadt holte und mitorgansieren durfte. Bemerkenswert ist auch: Clemens Podeswa ist heute 51, sein Vater war damals 52, als die Vereinigung ihre Hauptversammlung in Bonndorf abhielt.

„Wir haben festgestellt, dass sich bei der Organisation gar nicht so viel geändert hat“, verrät Clemens Podeswa im Gespräch mit dieser Zeitung. „Jedenfalls ist es ein Haufen Arbeit und es gibt viel zu bedenken“, merkt sein Vater an. Drei Tage (13. bis 15. Januar) werden die blau-weißen Narrenräte aus Bonndorf die Vertreter von 68 Narrenzünften aus den Regierungsbezirken Freiburg und Tübingen, aus dem Regierungsbezirk Schwaben sowie aus fünf Kantonen der deutschsprachigen Schweiz betreuen.

Erwartet werden etwa 800 Gäste, 600 müssen in Hotels, Gasthäusern und Pensionen in Bonndorf und der Region untergebracht werden. Dafür wurde das vor dem Narrentreffen 2013 in Bonndorf erfolgreiche Team mit Petra Kaiser, Michael Kech und Markus Pfändler losgeschickt, um die Buchungen zu realisieren. „Das alles ist eine außerordentliche Herausforderung, aber alle halten zusammen, Zunft und Zunfträte“, zeigt sich der Narrenvater der Pflumeschlucker zufrieden.

Während es in früheren Jahren regelrechte Kampfabstimmungen um die Ausrichtung gab, erzählen Vater und Sohn Podeswa, habe sich das Bild nun gewandelt: „Wichtig ist heute, dass man eine Halle in der entsprechenden Größe hat und genügend Unterkünfte anbieten kann“, sagt Clemens Podeswa. Zwar stehe das Protokoll der Hauptversammlung ganz oben, bei diesem VSAN-Treffen ist jedoch der eigentliche Höhepunkt jeweils der Bunte Abend: „Da will man dann für seine Zunft punkten, alles wird von den Gästen kritisch beäugt“, sagen der aktuelle Narrenvater und der Ehrennarrenvater gleichlautend. Am Samstag, 14. Januar, wird vor über 800 geladenen Gästen der VSAN-Zünfte im Wesentlichen das Programm vom 11.11. 2016 mit ein paar Ergänzungen gezeigt, sagt der Narrenvater.

Klaus Podeswa erinnert sich noch genau, wie das 1992 war: „Damals haben wir beim Bunten Abend Original-Häser der Gastzünfte getragen, hingen als „Marionetten“ an Fäden und saßen auf übergroßen Stühlen. Damit machten wir auf die Schlossnarrenstuben mit seinen Miniaturen aufmerksam. „Mir war schon mulmig, ob alles klappt. Aber unsere Vorführung ist gut angekommen. Es isch schö g’si!“ Alles sei prima gelaufen, alle waren rundum zufrieden, erzählt Klaus Podeswa weiter. Gerade weil die Probenzeit vor diesem Spektakel sehr kurz war, merkt er noch an: „Auch wenn wir Narren sind, Disziplin ist da.“ Der Zusammenhalt im Narrenrat sei nämlich das Wichtigste, damals wie heute.

Damals hatten sich Jens Ebner und Erhard Morath im Schreiben der Auftritte abgewechselt. „Heute sind wir in der glücklichen Lage, dass wir mit Wolfgang Knaak und Marco Johner wieder zwei Schreiber haben“, freut sich Clemens Podeswa. Und er ist stolz, dass die VSAN-Versammlung nach Bonndorf kommt: „Wir wollen zeigen, dass die Pflumeschlucker eine gute Zunft sind, die Zukunft hat.“ Er betont, dass er von der Stadt große Unterstützung erfahre, ohne die es auch gar nicht ginge. Bis die Narren der Vereinigung kommen, gibt es noch einiges zu erledigen...



Zu den Personen

Klaus Podeswa war 37 Jahre Narrenrat bei den Pflumeschluckern, davon 18 Jahre Narrenvater. 2001 hörte er auf, sein Sohn Clemens Podeswa folgte ihm in diesem Jahr als Mitglied des Narrenrats, 2014 wurde er Narrenvater. Klaus Podeswas Motto: „Fasnet macht man, solange man kann!“



Volles Programm an drei Tagen

Nach 1992 richten die Bonndorfer Pflumeschlucker vom 13. bis 15. Januar wieder die Hauptversammlung der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte aus. Über 800 Vertreter der Zünfte werden erwartet.