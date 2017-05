Bonndorf Große Ehre für Bonndorfer Tischtennissportler

Bezirksvorsitzender Rudolf Effinowicz zeichnet aktive Spieler des TTC Bonndorf in Hauptversammlung mit Ehrennadeln aus.

Bonndorf (pm) Der Tischtennisclub Bonndorf, der vor 67 Jahren aus der Taufe gehoben worden war, steht dank etlicher engagierter Mitglieder auf stabilen Füßen. Dies wurde bei den Ehrungen des Bezirks, die der Bezirksvorsitzende Rudolf Effinowicz vornahm, sehr deutlich. Christoph Kopf, Rolf Stoll und Johannes Weigel konnten für 40 Jahre aktiven Tischtennissport mit einer Urkunde und der goldenen Ehrennadel ausgezeichnet werden.

Bodo Groß konnte sogar die goldene Ehrennadel mit Kranz vom südbadischen Tischtennisverband überreicht werden. Dies setzt voraus, dass er mindestens 30 Jahre im Verband aktiv war. In seiner langen Tischtennislaufbahn hatte er zahlreiche Ämter im Verband und im Bezirk inne. So war und ist er immer noch seit 1988 Spielleiter der Kreisklasse B, war 32 Jahre lang Schulsportbeauftragter des Verbandes und sechs Jahre Bezirks Lehrwart. Und trotz seines fortgeschrittenen Alters war er die vergangenen zwei Jahre im Bonndorfer TTClub noch aktiver Spieler in der ersten Mannschaft und will es auch weiterhin bleiben.

Eine silberne Ehrennadel für 30 Jahre aktiven Tischtennissport konnte der Bezirksvorsitzende dem Aktiven Achim Richter überreichen. Für 20 Jahre erhielten Peter Jordan und der Vereinsvorsitzende Winfried Hien die bronzene Ehrennadel.

Hien durfte auch noch eine Ehrenurkunde des Südbadischen TT-Verband entgegennehmen. Bezirksvorsitzender Rudolf Effinowicz freute sich darüber, dass er diese besonderen Ehrungen vornehmen durfte und lobte das gute Miteinander im Bonndorfer Tischtennisclub.