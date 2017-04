Bonndorf Glosse: Glücksmomente

Der Bonndorfer Lokalchef Gerald Edinger lässt eine ereignisreiche Woche Revue passieren und macht sich so seine Gedanken über Glücksmomente und Realitäten.

Glück definiert jeder für sich – ganz persönlich, ganz privat. Obwohl, es gibt diese Glücksmomente auch im Beruf. Da gab es zu Beginn der Woche eine ur-demokratische Versammlung im Rathaus. Vater und Sohn Schmidt stellten ihre Pläne zur Erweiterung des Schmidt’s Marktes vor, der Bürgermeister erläuterte seinen Standpunkt und die Bürger durften ihre Meinung dazu sagen, auch wenn die den Vortragenden nicht immer gefallen konnte. So entsteht ein Meinungsbild – glückliche Bürger, die dazu Gelegenheit bekommen, schön, dass ich als Beobachter dabei sein durfte. Abstimmen muss aber letztlich der vom Volk gewählte Gemeinderat. Ob mit dem Votum dann wieder alle glücklich sind, das bleibt fraglich. Glücklich sind (fast) alle Wellendinger Bürger, die jetzt ihr neues, schickes Bürgerhaus bekommen. Als Glücksbote kam sogar eigens der Landtagsabgeordnete Felix Schreiner. Ganz persönlich hatte ich einen Glücksmoment, als ich eine E-Mail der Deutschen Bahn an die Redaktionsadresse bekam: Bahnhof Bondorf wird barrierefrei ausgebaut. Mein Büro befindet sich im Bahnhof – im Dachgeschoss, 44 Stufen rauf und wieder runter. Das mehrmals täglich. Das Signal der Bahn erfreute mein Herz, mein Verstand sagte mir gleich: Das muss ein Irrtum sein! Und wirklich, Bondorf mit einem „n“ war kein Schreibfehler, es war das Bondorf bei Herrenberg gemeint. Glück ist eben manchmal relativ. Dem kurzen euphorischen Moment folgte bei mir die schnelle (Bahn)-reise in die Realität. Und die heißt für mich – weiter Treppen steigen. In diesem Sinne ein schönes Wochenende mit ganz vielen echten Glücksmomenten.

