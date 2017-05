Bonndorf Glosse: Gemeinsamkeiten entdecken

Es war eine Woche in Bonndorf mit vielen Facetten. Lokalchef Gerald Edinger versucht diese Dinge zu ordnen und trotz unterschiedlicher Positionen Gemeinsamkeiten zu entdecken.

Was für eine Woche liegt da hinter uns! Von der großen Schau der Berufsbilder in der Stadthalle bis zur kontrovers diskutierten Entscheidung im Gemeinderat für die Neubaupläne des Schmidt’s Marktes. He, Du schallte es vor einer Woche durch die Stadthalle. Fast 900 Schüler kamen, um sich bei 40 Ausstellern schlau zu machen, welche Ausbildung zu ihnen passen könnte. Den „Wunschberuf“ zu finden ist gar nicht so einfach, den „Wunsch-Azubi“ auch nicht. Den einen oder anderen Kompromiss werden die jungen Menschen und die Unternehmen wohl machen müssen, um zueinander zu finden, um am Ende doch Gemeinsamkeiten zu entdecken. Um einen Kompromiss ging es auch im Gemeinderat. Ein Jahr wurde über Für und Wider eines deutlich vergrößerten Vollsortimenters in der Bahnhofstraße diskutiert, am Ende stand ein klares Ja. Eine Gruppe wollte den Stadtgarten aber unbedingt in voller Größe erhalten. Am Tag der Entscheidung wurden sogar „Totenlicher“ im Stadtgarten entzündet. Aber, der Stadtgarten stirbt ja nicht, er wird etwas kleiner und intimer. Schön, dass sich eine Gemeinschaft für die Belebung dieses Gartens engagiert, super, wenn dort weiter Lichterfeste oder Ausstellungen in und um die Schlosskapelle stattfinden würden. Das belebt die Stadt und schafft ein Gemeinschaftsgefühl, bei dem die Menschen wieder viele Gemeinsamkeiten entdecken können. Übrigens: Historisch betrachtet stand die Schlosskapelle, wie der Name schon sagt, mal am Schloss. Zeiten ändern sich eben und manchmal auch Stadtbilder. Apropos historisch: Die Frauengemeinschaft Bonndorf feierte gestern ihr 100-Jähriges – Respekt. Schade nur, dass junge Frauen offenbar den Draht zu dieser sozial engagierten Gemeinschaft nicht finden. Den heutigen Aktiven ist ihr Engagement jedenfalls eine Herzenssache. Es wäre schön, wenn Jung und Alt da wieder Gemeinsamkeiten entdecken würden. In diesem Sinne wünsche ich unseren Lesern ein Wochenende, bei dem Sie gemeinsam mit Anderen etwas unternehmen.

